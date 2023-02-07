Российские разработчики анонсировали компьютерную игру на основе русской сказки

Кадр из мультфильма «Царевна-лягушка», 1954 / Фото: «Союзмультфильм»

В этом году российские разработчики выпустят первую компьютерную игру, основанную на русской народной сказке «Василиса Прекрасная». Эксперты убеждены: наш проект будет иметь большой успех и за рубежом. Фольклорист, культуролог Никита Петров раскрыл «Вечерней Москве» секрет популярности русских сказок по всему миру.

Наше культурное наследие — сказки, былины, фольклор народов России — огромный плацдарм, на котором можно сделать все что захочется. Взять, например, былины о богатырях — герои там постоянно сражаются со злодеями, проходят испытания, разгадывают головоломки. Этот сюжет можно использовать в играх, дополнять, вводить новых персонажей — в рамках общей концепции. Или приключения Колобка — игрок убегал бы от преследователей, а в конце находил дорогу к бабушке и дедушке. Все наши сказки до сих пор популярны у людей, интересны как взрослым, так и детям. Ведь они учат доброте, объясняют, что такое хорошо и что такое плохо. Если мы будем развивать эту тему и продолжать создавать такие игры, как «Василиса и Баба-яга», то хотя бы одна из них точно выстрелит. Конечно, были и неудачные эксперименты — с теми же богатырями («Три богатыря, или Очень страшная сказка». — «ВМ»). Но тогда проект делала маленькая студия, да и он был рассчитан на совсем маленьких детей, которым важнее яркость персонажей, а не захватывающий сюжет или потрясающие диалоги.

Лучший из лучших

«Ежик в тумане» / Фото: РИА Новости

Почти пятьдесят лет назад Юрий Норштейн на студии «Союзмультфильм» создал эталонный мультфильм про Ежика, который отправился в гости к другу, но заблудился из-за тумана и попал в удивительный мир с прекрасными существами. «Ежик в тумане» настолько понравился зарубежной аудитории, что в 2003 году в Японии на фестивале «Лапута» его признали лучшим мультипликационным фильмом всех времен. Всего претендовали на это звание 140 лент.

Весь мир чебурахнулся

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Экранизация книг Эдуарда Успенского про Крокодила Гену и его приятеля Чебурашку полюбилась не только нашим, но и западным зрителям. Мультфильм хорошо знают и в США, и в Европе. А в Швеции в 1970-х годах даже выходила серия детских передач с Крокодилом Геной и Чебурашкой в главных ролях (последнего нарекли Друттеном). В 2003 году японская компания приобрела у «Союзмультфильма» права на распространение мультфильмов о Чебурашке на 20 лет. Там сняли ремейк оригинального советского мультфильма и его сиквелы и даже полноценный анимационный сериал «Cheburashka Arere?».

Кругляши покорили зрителей

«Смешарики» заново открыли миру российскую мультипликацию. Серию мультиков выкупили более чем в 70 странах мира: от Европы до Латинской Америки и Китая. Большую часть прибыли принесли не продажи телеправ на показ серий, а сувенирная продукция. Игрушки в виде кролика Кроша и свинки Нюши пользуются популярностью в азиатских странах.

Растопили сердца

Мультфильм Льва Атаманова «Снежная королева» / Фото: РИА Новости

Мультфильм Льва Атаманова «Снежная королева» по сказке Ганса Христиана Андерсена получил первую премию на IX МКФ для детей и юношества в Венеции в 1957 году, приз на XI МКФ в Каннах в 1958 году, первую премию на МКФ анимационных фильмов в Риме также в 1958 году. А мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед» (2018) стал самым кассовым российским фильмом в мире, заработав $20 млн.

А кто такие Фиксики, большой-большой секрет

Мультипликационный сериал «Фиксики» в 2016 году официально включили в американскую образовательную программу для младших школьников. А на официальном канале «Фиксиков» в сети уже 6,5 миллиарда просмотров. Мультфильм «Фиксики. Большой секрет» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате.

Кинокомикс ворвался в топ

Фото: Майор Гром: Чумной Доктор, 2021 год

Российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор» попал в число самых просматриваемых проектов Netflix за 2021 год. Чаще остальных фильм смотрели зрители из Колумбии, Бразилии, Индии, Чехии, Италии, Франции, Германии, Словакии и Турции.

Последние станут первыми

Кадр из фильма «Последний богатырь», 2019

Российский фильм студии Disney «Последний богатырь» (2017) рассказывает историю жителя мегаполиса, лжемага Ивана, который по воле случая попадает в волшебную страну Белогорье. Фильм успешно выступил в прокате, собрав больше $30 млн, при этом на производство было затрачено чуть больше восьми миллионов долларов.

Рыбак не получил награду

Фото: Арина Богуславская

Сложно поверить, но в России есть режиссер, которого номинировали на «Оскар» четырежды. Речь об Александре Петрове, ученике Юрия Норштейна. Его мультфильмы, созданные в редкой технике рисования по стеклу, покорили зрителей за рубежом, но мало известны на родине. За «Старика и море» Петров получил главную награду академии. Но выдвинули короткометражку от лица не родной художнику страны — Канады, так как в России средств на финансирование проекта не нашлось.

Слава о гусляре дошла до Венеции

Кадр из фильма «Садко» Александра Птушко, 1952

В 1952 году увидел свет фильм «Садко» Александра Птушко — сказка о гусляре, который собирает дружину и отправляется в дальние страны. Дебютировала в этом кино Лидия Вертинская, сыгравшая Птицу Феникс. «Садко» забрал одну из наград Венецианского фестиваля — «Серебряный лев», а продюсер Роджер Корман выпустил фильм в США. В новом варианте его назвали «Волшебное путешествие Синдбада». А переписывать сюжет помогал тогда еще юный режиссер Фрэнсис Форд Коппола.

Поскакал по планете Конек-горбунок

Кадр из мультфильма «Конек-горбунок», 1947 / Фото: «Союзмультфильм»

«Конек-горбунок» вышел в прокат в 1947 году и стал вторым полнометражным мультфильмом в истории «Союзмультфильма». Ему дали специальную премию международного фестиваля в Каннах, а сам Уолт Дисней разослал копии мультфильма своим сотрудникам в качестве учебного пособия. В 1977 году американцы создали свою версию и назвали ее The Magic Pony. А в 2019 году был запущен флешмоб, в котором иностранцы из 30 стран читали сказку на родных языках.

Наша Маша и Медведь

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Мультсериал «Маша и Медведь» в 2014 году начали транслировать в Италии. Сегодня смотрят его буквально везде. В Бразилии в костюмах героев отплясывают на карнавалах, в Индонезии имя Маша стало одним из самых популярных. А в Саудовской Аравии продаются хиджабы «по мотивам» Машиного платка. Одну из серий «Маши и Медведя» включили в Книгу рекордов Гиннесса.

Возглавил мировой рейтинг

Кадр из мультфильма «Гензель и Гретель»

3D-мультфильм по мотивам сказки Братьев Гримм «Гензель и Гретель», который создали Воронежская студия Wizart Animation и кинокомпания СТВ, стала лидером среди российских мультфильмов по просмотрам на платформе Netflix. Фильм хорошо зарекомендовал себя в рейтинге потоковой передачи Netflix, попав в десятку лучших мировых чартов по зрительской аудитории в первую неделю после его выхода. Он получил восторженные отзывы критиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Тонких, заместитель председателя Союза кинематографистов России:

— У нас очень необычная анимация, персонажи. И те сюжеты, которые экранизируют, имеют свой особый русский шарм. Наш зритель привык к персонажам русского фольклора, и советские мультфильмы знакомы ему с детства. А вот в азиатском сегменте, например, наш «Чебурашка» не просто интересный, милый персонаж, там он возведен в культ (стоимость куклы в виде Чебурашки в Японии достигает нескольких тысяч долларов. А еще там выпускали свою версию мультфильма. —«ВМ»). Да и Доктор Ливси, персонаж романа Роберта Стивенсона, популярен на Западе благодаря советскому мультфильму «Остров сокровищ». Это отражение нашей интересной культуры.