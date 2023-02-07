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Российские разработчики анонсировали компьютерную игру на основе русской сказки

Иван Кудря

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Развлечения
Российские разработчики анонсировали компьютерную игру на основе русской сказки
Кадр из мультфильма «Царевна-лягушка», 1954 / Фото: «Союзмультфильм»

В этом году российские разработчики выпустят первую компьютерную игру, основанную на русской народной сказке «Василиса Прекрасная». Эксперты убеждены: наш проект будет иметь большой успех и за рубежом. Фольклорист, культуролог Никита Петров раскрыл «Вечерней Москве» секрет популярности русских сказок по всему миру.

Наше культурное наследие — сказки, былины, фольклор народов России — огромный плацдарм, на котором можно сделать все что захочется. Взять, например, былины о богатырях — герои там постоянно сражаются со злодеями, проходят испытания, разгадывают головоломки. Этот сюжет можно использовать в играх, дополнять, вводить новых персонажей — в рамках общей концепции. Или приключения Колобка — игрок убегал бы от преследователей, а в конце находил дорогу к бабушке и дедушке. Все наши сказки до сих пор популярны у людей, интересны как взрослым, так и детям. Ведь они учат доброте, объясняют, что такое хорошо и что такое плохо. Если мы будем развивать эту тему и продолжать создавать такие игры, как «Василиса и Баба-яга», то хотя бы одна из них точно выстрелит. Конечно, были и неудачные эксперименты — с теми же богатырями («Три богатыря, или Очень страшная сказка». — «ВМ»). Но тогда проект делала маленькая студия, да и он был рассчитан на совсем маленьких детей, которым важнее яркость персонажей, а не захватывающий сюжет или потрясающие диалоги.

Лучший из лучших

Российские разработчики анонсировали компьютерную игру на основе русской сказки «Ежик в тумане» / Фото: РИА Новости

Почти пятьдесят лет назад Юрий Норштейн на студии «Союзмультфильм» создал эталонный мультфильм про Ежика, который отправился в гости к другу, но заблудился из-за тумана и попал в удивительный мир с прекрасными существами. «Ежик в тумане» настолько понравился зарубежной аудитории, что в 2003 году в Японии на фестивале «Лапута» его признали лучшим мультипликационным фильмом всех времен. Всего претендовали на это звание 140 лент.

Весь мир чебурахнулся

Российские разработчики анонсировали компьютерную игру на основе русской сказки Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Экранизация книг Эдуарда Успенского про Крокодила Гену и его приятеля Чебурашку полюбилась не только нашим, но и западным зрителям. Мультфильм хорошо знают и в США, и в Европе. А в Швеции в 1970-х годах даже выходила серия детских передач с Крокодилом Геной и Чебурашкой в главных ролях (последнего нарекли Друттеном). В 2003 году японская компания приобрела у «Союзмультфильма» права на распространение мультфильмов о Чебурашке на 20 лет. Там сняли ремейк оригинального советского мультфильма и его сиквелы и даже полноценный анимационный сериал «Cheburashka Arere?».

Кругляши покорили зрителей

«Смешарики» заново открыли миру российскую мультипликацию. Серию мультиков выкупили более чем в 70 странах мира: от Европы до Латинской Америки и Китая. Большую часть прибыли принесли не продажи телеправ на показ серий, а сувенирная продукция. Игрушки в виде кролика Кроша и свинки Нюши пользуются популярностью в азиатских странах.

Растопили сердца

Российские разработчики анонсировали компьютерную игру на основе русской сказки Мультфильм Льва Атаманова «Снежная королева» / Фото: РИА Новости

Мультфильм Льва Атаманова «Снежная королева» по сказке Ганса Христиана Андерсена получил первую премию на IX МКФ для детей и юношества в Венеции в 1957 году, приз на XI МКФ в Каннах в 1958 году, первую премию на МКФ анимационных фильмов в Риме также в 1958 году. А мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед» (2018) стал самым кассовым российским фильмом в мире, заработав $20 млн.

А кто такие Фиксики, большой-большой секрет

Мультипликационный сериал «Фиксики» в 2016 году официально включили в американскую образовательную программу для младших школьников. А на официальном канале «Фиксиков» в сети уже 6,5 миллиарда просмотров. Мультфильм «Фиксики. Большой секрет» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате.

Кинокомикс ворвался в топ

Российские разработчики анонсировали компьютерную игру на основе русской сказки Фото: Майор Гром: Чумной Доктор, 2021 год

Российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор» попал в число самых просматриваемых проектов Netflix за 2021 год. Чаще остальных фильм смотрели зрители из Колумбии, Бразилии, Индии, Чехии, Италии, Франции, Германии, Словакии и Турции.

Последние станут первыми

Российские разработчики анонсировали компьютерную игру на основе русской сказки Кадр из фильма «Последний богатырь», 2019

Российский фильм студии Disney «Последний богатырь» (2017) рассказывает историю жителя мегаполиса, лжемага Ивана, который по воле случая попадает в волшебную страну Белогорье. Фильм успешно выступил в прокате, собрав больше $30 млн, при этом на производство было затрачено чуть больше восьми миллионов долларов.

Рыбак не получил награду

Российские разработчики анонсировали компьютерную игру на основе русской сказки Фото: Арина Богуславская

Сложно поверить, но в России есть режиссер, которого номинировали на «Оскар» четырежды. Речь об Александре Петрове, ученике Юрия Норштейна. Его мультфильмы, созданные в редкой технике рисования по стеклу, покорили зрителей за рубежом, но мало известны на родине. За «Старика и море» Петров получил главную награду академии. Но выдвинули короткометражку от лица не родной художнику страны — Канады, так как в России средств на финансирование проекта не нашлось.

Слава о гусляре дошла до Венеции

Российские разработчики анонсировали компьютерную игру на основе русской сказки Кадр из фильма «Садко» Александра Птушко, 1952

В 1952 году увидел свет фильм «Садко» Александра Птушко — сказка о гусляре, который собирает дружину и отправляется в дальние страны. Дебютировала в этом кино Лидия Вертинская, сыгравшая Птицу Феникс. «Садко» забрал одну из наград Венецианского фестиваля — «Серебряный лев», а продюсер Роджер Корман выпустил фильм в США. В новом варианте его назвали «Волшебное путешествие Синдбада». А переписывать сюжет помогал тогда еще юный режиссер Фрэнсис Форд Коппола.

Поскакал по планете Конек-горбунок

Российские разработчики анонсировали компьютерную игру на основе русской сказки Кадр из мультфильма «Конек-горбунок», 1947 / Фото: «Союзмультфильм»

«Конек-горбунок» вышел в прокат в 1947 году и стал вторым полнометражным мультфильмом в истории «Союзмультфильма». Ему дали специальную премию международного фестиваля в Каннах, а сам Уолт Дисней разослал копии мультфильма своим сотрудникам в качестве учебного пособия. В 1977 году американцы создали свою версию и назвали ее The Magic Pony. А в 2019 году был запущен флешмоб, в котором иностранцы из 30 стран читали сказку на родных языках.

Наша Маша и Медведь

Российские разработчики анонсировали компьютерную игру на основе русской сказки Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Мультсериал «Маша и Медведь» в 2014 году начали транслировать в Италии. Сегодня смотрят его буквально везде. В Бразилии в костюмах героев отплясывают на карнавалах, в Индонезии имя Маша стало одним из самых популярных. А в Саудовской Аравии продаются хиджабы «по мотивам» Машиного платка. Одну из серий «Маши и Медведя» включили в Книгу рекордов Гиннесса.

Возглавил мировой рейтинг

Российские разработчики анонсировали компьютерную игру на основе русской сказки Кадр из мультфильма «Гензель и Гретель»

3D-мультфильм по мотивам сказки Братьев Гримм «Гензель и Гретель», который создали Воронежская студия Wizart Animation и кинокомпания СТВ, стала лидером среди российских мультфильмов по просмотрам на платформе Netflix. Фильм хорошо зарекомендовал себя в рейтинге потоковой передачи Netflix, попав в десятку лучших мировых чартов по зрительской аудитории в первую неделю после его выхода. Он получил восторженные отзывы критиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Тонких, заместитель председателя Союза кинематографистов России:

— У нас очень необычная анимация, персонажи. И те сюжеты, которые экранизируют, имеют свой особый русский шарм. Наш зритель привык к персонажам русского фольклора, и советские мультфильмы знакомы ему с детства. А вот в азиатском сегменте, например, наш «Чебурашка» не просто интересный, милый персонаж, там он возведен в культ (стоимость куклы в виде Чебурашки в Японии достигает нескольких тысяч долларов. А еще там выпускали свою версию мультфильма. —«ВМ»). Да и Доктор Ливси, персонаж романа Роберта Стивенсона, популярен на Западе благодаря советскому мультфильму «Остров сокровищ». Это отражение нашей интересной культуры.

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