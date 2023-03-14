Актриса Анастасия Стежко: Сдержанность — понятие относительное

Актриса Анастасия Стежко / Фото: Катерина Цыганова

Второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» вышел на ТНТ. Роль принципиального следователя Аннушки исполнила Анастасия Стежко. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

— Анастасия, чем были интересны съемки в «Вампирах средней полосы»? И чем этот проект уникален?

— На мой взгляд, уникальным сериал делает сценарий. Он здорово встроен в современную российскую действительность. Это проявляется и в характерах персонажей, и в особом юморе, и в узнаваемых приметах времени. И, конечно, мне достался необычный персонаж. Мистика и вампиры на нашей земле — не избитая тема. Об этом мало кто снимал, даже вспомнить не могу подобных русскоязычных картин. Плюс у нас потрясающий актерский ансамбль, да и вся съемочная группа.

— Похоже, что у вас с вашей героиней Аннушкой есть нечто общее: собранность, сдержанность. Она вам близка?

— Да, самодисциплина и сила воли у меня развиты хорошо. А сдержанность — это понятие относительное. Наверное, я более эмоциональна, чем Аннушка. Разрешаю себе проявлять чувства без страха.

— В сериале отличный юмор. А были ли за кадром курьезные ситуации?

— Первое, что пришло в голову, сцена, в которой мы готовили блиндаж с кольями, куда должны были попасть уральские вампиры. Снимали в лесу, около карьера. Было лето, много отдыхающих. Нам же была нужна тишина для съемки. И вот только мы начинаем снимать — и кто-то едет мимо на велосипеде, оглядывается на нас, сворачивая шею — ведь мы еще в этих сумасшедших костюмах, с кольями. То самолет пролетит, то вертолет.

— Хотели бы вы, как главные герои «Вампиров…», жить вечно?

— Очень сложный вопрос. Наверное, вечная жизнь — тяжелая ноша. Ты ведь вынужден всегда переживать очень близких тебе людей, что само по себе трагично. Герои сериала регулярно с этим сталкиваются. Поэтому скорее отвечу отрицательно. Хотя есть в этом и своя романтика — романтика одинокого человека. Знаете, это созвучно для меня с картиной «Демон» Михаила Врубеля. Героя обуревает тоска и чувство разобщенности с миром. Он хочет чувствовать все, что испытывают люди, но ему не дано. Вампиры в нашем сериале по большому счету так же несчастны. Они не способны ощущать всю полноту жизни. Они помнят, как это было когда-то, но теперь это лишь воспоминания.

— В сериале интересная модель семьи — персонажи очень разные и не связаны кровными узами. Что делает их семьей и можно ли считать ее образцовой?

— В сценарии была важная фраза, не помню дословно, но смысл такой: наша семья не связана кровными узами, но это братство, единение по воле души. Несмотря на то что герои не похожи, они по-семейному любят друг друга и принимают такими, какие они есть. И мне кажется, что семья, которую они создали, может быть более крепкой, чем если бы они были реальными родственниками. Зачастую ведь люди вынуждены мириться друг с другом, принимать друг друга в силу данности. В семье «вампиров» этой данности не было. Просто герои выбрали друг друга. У них большая внутренняя драма, ведь вампиры вынуждены прожить свою бесконечную жизнь в одиночку. Наверное, такая семья — это попытка обрести душевную близость с другими, почувствовать, что ты не одинок.

— Вы недавно говорили, что ваше сердце свободно. А какие качества в мужчине для вас наиболее важны?

Анастасия Стежко / Кадр из сериала «Молодежка»

— Порядочность, честность, смелость, доброта. Их хочется видеть и в себе, и в человеке противоположного пола, и вообще в окружающих. Наверное, в мужчине для меня важнее всего внутренняя зрелость — в этом и есть сама его суть, не мальчика, но мужа. Человек готов брать ответственность не только за себя, но и за те вещи, которые создаются вместе с другими. Мужчину определяет внутреннее содержание. Мужественность проявляется в умении стойко, спокойно противостоять любым бурям. Это такая цельность. А еще ценю внутреннюю щедрость, когда человеку нравится делиться положительными эмоциями, видеть, что благодаря его поступкам другие люди радуются, они счастливы.

— Вам принадлежит фраза: «Кино учит видеть красоту в неожиданных вещах». А в чем в последнее время вы ее обнаружили?

— Недавно я посмотрела фильм Дэмьена Шазелла «Вавилон» — про переход старого Голливуда к звуковому кино. В нем показано все многообразие жизни человека и артиста. Как прекрасный Голливуд — богатый, яркий, тонкий — соседствует с вульгарностью, бедностью, отсутствием другой жизни, вне ролей. Красота рождается на стыке всех этих вещей, в конфликте. И в жизни, на мой взгляд, красота проявляется даже в нелепых, на первый взгляд, ситуациях. Когда кажется, что весь мир против тебя и ты выглядишь смешно, но ты начинаешь смеяться. Когда удается в этот момент посмотреть на себя со стороны и понять, что все и правда происходит как в кино. Красота во всем. Просто нужно уметь вылезти из своей ракушки, быть любознательным.

— В России сериальный бум, много качественных проектов — причем не по западной кальке. В чем, по-вашему, причина такого ренессанса?

— В конкуренции. На западных платформах материал очень высокого уровня. Причем зачастую дело не в визуальных решениях, а в сценариях. Затрагиваются острые темы, обсуждаются жизненные вопросы. У нас тоже уровень сценарного мастерства и в целом проектов круто подрос. Плюс сейчас очень много разных платформ. Раньше на каналах было определенное количество слотов времени, а значит, и запрос на сериальные продукты был ограничен. А с возникновением онлайн-платформ понадобилось больше контента. Нужно создавать продукт, причем качественный, что сейчас и происходит.

— Какие еще тенденции вы бы отметили? Какого кино не хватает?

— Мне бы хотелось видеть больше качественных семейных и детских фильмов. Больше доброго кино! И это не про каких-то розовых слоников, а про то, как важно формировать в себе человека с большой буквы. Когда встает выбор между материальным и духовным миром, между тем, чтобы жить только для себя или все же задуматься о людях, подрастающему поколению нужно оглядеться и понять, что мы тут не одни. Как молодой маме именно этого мне больше всего не хватает.

Сюжет

В Смоленске мирно живет семейство вампиров во главе с тысячелетним Святославом Вернидубовичем. В новом сезоне к ним присоединяется маленькая девочка, которой, как выясняется, есть от кого скрываться.

ДОСЬЕ

Анастасия Стежко родилась 5 сентября 1989 года в Калининграде. Училась в местном вузе на юриста, но после третьего курса поступила во ВГИК на актерский факультет и переехала в Москву. С 2011 года снимается в кино и сериалах. Не замужем, растит трехлетнюю дочь Стефанию. Имеет первый взрослый разряд по волейболу, увлекается танцами и психологией.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

— Что может стать причиной отказа от роли?

— В творчестве мы проявляем себя — наши взгляды, ценности. И я не выберу то, что далеко от моих убеждений — мне будет просто неинтересно. И не стану работать с человеком, если он ведет себя некрасиво. Даже если он талантлив. Скорее, откажусь от, возможно, крутого проекта потому, что мое внутреннее самочувствие и самоуважение важнее.

— Могли бы сыграть аморального персонажа?

— Персонажи в кино проходят через изменения. В жизни мы должны стремиться к свету, а герои, о которых мы рассказываем, мечтают о счастье. Душа, как камертон, подсказывает, по верному ли пути мы идем. Просто часто мы ее не слышим или не хотим слышать. Даже если персонаж аморален и, кажется, зацепиться не за что, я ищу в нем момент для перемены, стремление к лучшему.

Кадр из сериала «Березка»

— Вы участвовали в конкурсе «Мисс Россия» в 2010 году. Хотели бы вновь побороться за корону?

— Это не было частью моего профессионального пути. Я не модель и никогда ею не была. Меня пригласили защищать честь Калининграда на «Мисс Россия». Это было очень лестно, и я согласилась. Понимала, что больше в такую историю не впишусь. Зато в кино я бы с удовольствием сыграла героиню из этой сферы. Там яркие персонажи, страсти и эмоции.

— Вы любите танцы, в том числе русские народные. Чем они вас притягивают?

— Русские танцы люблю не больше других. Просто мне повезло сыграть исполнительницу народного танца в сериале «Березка». Соприкоснуться с этим было очень интересно. Но в большей степени я фанат современных танцев и танго.

— Вы учились на юриста. Видите ли для себя альтернативу актерской профессии в будущем?

— Хочу заниматься продюсерской деятельностью наравне с актерской. Это возможность создавать кино не только в кадре, но и за кадром творить по крупинкам этот огромный мир.