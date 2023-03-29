Снять маску «плохой девочки»: певица Анна Плетнева — о комплексах, детях и буллинге

Певица Анна Плетнева / Фото: Пресс-служба Анны Плетневой

В честь 15-летия российской поп-группы «Винтаж» м представит новую музыкальную программу. «Вечерняя Москва пообщалась с певицей.

— Анна, вы редко соглашаетесь участвовать в шоу. Почему?

— Меня много раз звали кататься на коньках, в цирк и на танцы со звездами, но я всегда была занята своим главным делом — пела. Я не люблю рамки, которые накладывает формат, — мне не нравится выполнять то, что придумали за меня другие. Шоу — всегда «несвобода». Так, 20 лет назад я участвовала в программе «Фактор страха». Испытания шоу были жуткими. Нас закапывали с экзотическими животными под землю, заставляли пить и есть то, на что смотреть даже страшно. Я не хотела испытать подобное еще раз. Поэтому отказывалась участвовать в любых шоу.

— Но несколько лет назад вы стали героиней проекта «Маска»…

— Это шоу — счастливое исключение. Во время обсуждений условий с руководством канала они показали эскизы моего костюма. Я была очень удивлена — представляла себе его иначе. Мне предложили образ Попугая, хотя казалось, что это должен быть, например, Паук — чувственный и загадочный. И еще я не хотела, чтобы меня узнали! Самое сложное было — скрыть рост, потому что я очень миниатюрная. Меня надо было сделать объемной. Поэтому и получился Попугай с большим поролоновым животом и «филейной частью». Намного позже я начала анализировать, почему именно мне достался этот персонаж. Когда я уже вжилась в образ Попугая, стало понятно, для чего вообще все это произошло со мной. Я осознала, что пора выйти из рамок, ведь могу гораздо больше.

— За вами закрепился сценический образ «плохой девочки». Как она сочетается с вами лично? В жизни вы такая же эмоциональная, раскованная?

— Образ «плохой девочки» — неотъемлемая часть моей жизни! Безусловно, эта энергия свободы изначально была заложена во мне, но я чувствую, как меняюсь каждый день, становлюсь еще более уверенной. Вообще очень непросто, когда на тебе «клеймо» самой сексуальной женщины страны, ведь за этим шаблоном стоит намного больше — огромная ежедневная работа над собой. Ты просто обязана двигаться вперед, бежать еще быстрее, доказывать всем и прежде всего себе, что соответствуешь этому званию!

— Какова цель вашего творчества?

— Я с детства на сцене! Это мое предназначение, как бы пафосно это ни звучало. Еще с трех лет понимала и чувствовала в себе эту энергию, этот дар... Думаю, что глобально мне это дано, чтобы делать людей счастливыми и свободными с помощью музыки. Я часто после концертов слышу от зрителей: «Анна, вы изменили мою жизнь! Когда у меня был сложный период, я выжил только благодаря вашим песням». Или они благодарят за то, что на эти два часа человек отключился от тяжести бытия и «улетел» вместе с музыкой в счастье.

— Для зрителей вы всегда были примером роковой красотки, уверенной в себе женщины. Но в интервью вы рассказывали, что в школе вас травили за нестандартную внешность. Это сформировало в вас комплексы?

— В моей жизни был момент, когда ко мне цеплялись за нестандартную внешность. Огромная копна кудрявых волос, глаза как у бульдога — с уголками, опущенными вниз, маленький рост, какие-то не такие пальцы, ногти... А дети не только бывают жестоки, но и не могут правильно выразить свои чувства, и вместо того чтобы восхититься, к примеру, начинают унижать. Мне в этом плане повезло — я родилась с крепким внутренним стрежнем. И эта уверенность позволила мне не сломаться, остаться самой обаятельной и привлекательной. У меня никогда не было комплексов.

— Ваших детей тоже травили в школе за ваш образ. Это было со стороны детей и учителей?

Певица Анна Плетнева / Фото: Пресс-служба Анны Плетневой

— Сложно ответить однозначно, кто это был — взрослые или школьники. Это социум, каждый вносит в него свою лепту. Могу сказать, что все люди родом из детства. Если взрослые, значит, у них у самих где-то до сих пор болит — их нужно просто пожалеть, обнять... Не ответная агрессия, а любовь способна менять людей. Я не сразу узнала о том, что мои дети столкнулись с травлей, они не хотели мне об этом говорить, лишний раз расстраивать маму — знали, как мне важна моя работа.

— Как вы помогали им справиться со сложностями?

— Мы много говорили, они обращали внимание на мой личный пример. Для них это было уроком — если кто-то что-то говорит, это не значит, что это правда. Люди не видят всю картину и могут рассуждать только о том, что им доступно. Мои дети знают, что стоит за работой группы «Винтаж», сколько сил мы вкладываем в наши шоу. Они видят и понимают это.

— Вы учились в художественном вузе. Там студенты много работают с обнаженной натурой, поэтому и наготу воспринимают свободно, как естественную красоту человека. У вас сформировалось такое же восприятие?

— Да, конечно. Считаю, что мне очень повезло с художественным образованием и все было не просто так. Сейчас я даже свои костюмы рисую сама.

— Ваша младшая дочь, Маруся, начинает свой путь на сцену. Вы никогда не были против? Построить карьеру артистки ведь очень сложно.

— Маруся — потрясающе одаренная девочка! И я говорю это не потому, что она моя дочь, а потому, что слышала, как она поет. Люди буквально начинают плакать и смеяться, когда она извлекает из себя эти звуки... К тому же Маруся божественно хороша собой, и мне просто хочется, чтобы об этом узнал весь мир. А дальше выбор, конечно, за ней. На сегодняшний день она занимается другими направлениями.

ДОСЬЕ

Певица Анна Плетнева родилась 21 августа 1977 года. Началом ее творческого пути стало участие в группе «Лицей» в 1997–2005 годах. С 2006 по 2016 год была солисткой группы «Винтаж». Два года певица занималась сольной карьерой, но позже вернулась в группу. Сейчас «Винтаж» регулярно выпускает новые песни, не теряя любви поклонников.

Коротко о главном

— По специальности вы скульптор-монументалист. Как вы пришли к музыке?

— Скорее правильным будет вопрос: «А как вас занесло в скульптуру?» И тут, конечно же, история любви. Моей первой любовью был сын известного скульптора. Мы с ним не расставались ни на минуту, и однажды в мастерской его отца я слепила портрет возлюбленного. Видимо, лепила с такой любовью, что, когда портрет увидел его отец, он тут же отправил меня учиться в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Там я училась шесть лет, но уже на втором курсе начала свой путь в группе «Лицей».

Слева направо: Изольда Ишханишвили, Анастасия Макаревич, Анна Плетнева в составе группы «Лицей» / Фото: Personastars

— Анна, в ваших клипах всегда было много откровенности. А есть ли что-то, чего вы никогда не будете делать на камеру?

— Я родила и вырастила детей не под камерой и не под прицелом объектива. Считаю это важным и необходимым для сохранения семьи. Сейчас, когда дети подросли, и мы можем с ними все это обсуждать, становится понятно, что каждый из них — личность, со своим характером, и далеко не каждому хочется этой публичности.

— Стоит ли поклонникам ждать новых песен?

— Недавно мы выпустили клип на песню «Родные люди» о том, как важно помнить о своей мечте и ценить близких. Это трогательная и важная песня для всех, кто сомневается в себе, кому нужна поддержка.

— Почему вы любите прыгать в толпу фанатов?

— В этот момент я испытываю чувство, которое было у героев фильма «Аватар»: ты дерево, и все другие «присоединены» к тебе. Это синергия со зрителями! Я знаю, что ничего плохого не случится, потому что мои поклонники — воспитанные люди.

— «Винтаж» завоевал популярность благодаря вашему образу свободной женщины и песням о чувственности. Это остается актуальным?

— Считаю, что запрос на образ не изменился, но ушла культура музыки. Сейчас время модных битов, громких децибелов, технологий. И мне в этом во всем не хватает мелодии! Я буду делать все для того, чтобы это исправить.