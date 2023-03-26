Футбол любила больше музыки: певица Полина Шамаева мечтала бросить учебу

Фото: Из личного архива Полины Шамаевой

Концерт солистки Московского театра «Новая Опера» Полины Шамаевой состоится 26 марта в Концертном зале «Зарядье». Обладательница яркого меццо-сопрано представит новую авторскую программу «Романсы Рахманинова».

— Полина, скажите, почему именно романсы Сергея Рахманинова легли в основу программы?

— В этом году исполняется 150 лет со дня рождения композитора. И моей задачей было создать камерную программу, которая отразила бы его творчество — начиная с юношеских сочинений, созданных Сергеем Васильевичем в возрасте 19 лет, и заканчивая «зрелыми» романсами. Мы выступим с моей коллегой, пианисткой Юлией Баньковой, с которой у нас сложился дружеский тандем. Камерная музыка последние десятилетия незаслуженно забыта. И юбилей Рахманинова — прекрасный повод вернуть к ней интерес.

— И ваша сольная карьера начиналась с исполнения произведений Рахманинова?

— Да, одним из моих первых сольных выступлений стало «Всенощное бдение». В этом хоровом цикле есть сольный номер для меццо-сопрано — моего голоса. И этот номер стал моей визитной карточкой. Благодаря Рахманинову я состоялась как певица.

— Почему к исполнению камерной музыки столь трудно готовиться?

— Это диалог со слушателем, где ты открыт, ты один и тебе не за что спрятаться. Нет декораций, костюмов, реквизита. Каких-то особенных режиссерских решений. Ты просто стоишь у рояля и поешь. И ты должен высказать зрителям свои переживания, мнения, передать свои знания. А что касается подготовки к исполнению монументальных сочинений, ситуация другая. Там нас бывает много: огромный хор, оркестр, дирижер, солисты-коллеги. Есть за кем укрыться! (Смеется.) Хотя прятаться не наше дело.

— А кто привил вам любовь к пению? Родители? Или это чувство было врожденным?

— Однажды, когда мне было шесть лет, мы с мамой проходили мимо музыкальной школы. Туда шел набор. Мы решили зайти и попробовать. И меня приняли! Получилось, что зашли мы очень удачно. За этим последовали девять лет учебы. Естественно, как любой ребенок, я хотела оттуда сбежать. Играть с мальчишками в футбол, заниматься еще какими-то делами. Но приходилось сидеть за фортепиано и заниматься. В общей сложности я имею за плечами 23 года образования. После музыкалки были еще четыре года в училище, потом пять лет в одном вузе и еще пять — в нем же по другой специальности. А родители мои — не музыканты.

Правда, дедушка играл на гитаре, мандолине, баяне — был самоучкой. И вместе с бабушкой они часто пели за столом. Так что, наверное, мне это передалось через поколение. Но профессиональных музыкантов в семье никогда не было. Я — первопроходец. Поэтому мне немного сложно. (Смеется.)

Фото: Из личного архива Полины Шамаевой

— Тяжело давалось обучение?

— Любому ребенку сложно осваивать фортепиано. Но сейчас мне кажется, что я всегда училась с радостью. И все давалось достаточно легко.

— В вашем репертуаре много оперных партий. Как считаете, в чем уникальность русской оперы?

— Русская опера отличается в первую очередь глубиной. А потом это всегда — огромная трагедия. Например, «Борис Годунов» — трагедия царя. «Евгений Онегин» — это тоже трагедия. Причем всех героев: и Ольги, и Онегина, и князя Гремина. Потому что с ним живет женщина, которая его не любит. В нашей опере есть глубина души и широта. И все это передается в музыке.

— А эту широту души артист должен передавать на родине? Или где-то за рубежом, особенно в такое непростое время?

— Музыка — вне политики. Она должна объединять. А что касается того, где должен жить артист, — это личное дело каждого. Могу сказать, что многие мои коллеги еще лет 10 назад хотели жить в Европе и уехали туда. А есть и те, кто уехал, а потом вернулся. Каждый выбирает для себя, что ему ближе — в какой стране, с каким оркестром, в каком театре. И уже неважно, где этот театр находится: в Лондоне, Москве, Будапеште, Бразилии. Ты нашел с ним общий язык. Для музыкантов нет границ. И то, что сейчас нам их устраивают, создает сложности перемещения. Что касается вокалистов, есть разные типы голосов. И кто-то имеет, допустим, «вагнеровский» голос. А Вагнер в России не идет нигде — пожалуй, за исключением Мариинки. И что этот человек должен делать? Конечно, он едет на родину Вагнера, чтобы выступать там.

— Можно ли считать Москву одной из столиц мировой оперы?

— Одной из столиц — да. Москва — очень развитый культурный мегаполис, в котором можно найти искусство совершенно на любой вкус. А основной столицей оперы нельзя считать ни один город.

— Опера — жанр сложный. Можно ли ее донести, объяснить, показать любому зрителю?

— Это действительно очень сложный жанр. Вернее, синтез нескольких жанров. Тут соединяются вокал, оркестр, работа художника по декорациям, режиссера-постановщика, который показывает свое видение материала. Наша задача не то чтобы сделать оперу доступной — это неправильно. Наша задача — заинтересовать человека, который пришел. И главное — сделать это тогда, когда он пришел в первый раз. А еще я всегда советую зрителям готовиться. Надо хотя бы посмотреть, на какую ты оперу идешь, о чем она. Хотя бы просто прочитать краткое содержание. Хорошо, когда есть титры во время спектакля. Сейчас их стали делать и на русском языке. И если ты знаешь сюжет — ты уже что-то поймешь. И, конечно, важно, чтобы певцы хорошо произносили текст.

— Есть ли в опере место экспериментам?

— Экспериментировать могут режиссеры. Ну и, пожалуй, декораторы. У исполнителя есть нотный текст, который написан композитором. Но опять же, если зритель против новомодных решений режиссеров, он смотрит афишу и идет на классические спектакли.

Фото: Из личного архива Полины Шамаевой

ДОСЬЕ

Полина Шамаева родилась 17 октября 1987 года в Майкопе. Окончила Воронежский музыкальный колледже имени М. и Л. Ростроповичей (дирижерско-хоровое отделение) и Академию хорового искусства имени В. С. Попова (хоровое дирижирование, сольное пение). Является солисткой Московского театра «Новая Опера» и Венгерского государственного оперного театра.

Пела в церковных хорах более десяти лет

Два года из них Полина Шамаева пела в Кафедральном соборе Воронежа. Служба там начиналась по воскресеньям в 6:30 утра. Чтобы успеть, девушке нужно было вставать в 4:50 и обязательно завтракать — петь на голодный желудок нельзя. Это научило Шамаеву выдержке и дисциплине

Назвали в честь Полины Виардо

В семье Шамаевой есть легенда, что ее назвали в честь легендарной певицы Полины Виардо. И сама артистка составляла даже авторскую программу, посвященную этой знаменитой француженке.

Визитная карточка — роль Кармен

Из всех ролей Полине ближе всего именно этот персонаж из оперы Жоржа Бизе. К слову, сыграть Кармен — это мечта каждой певицы с голосом меццо-сопрано.

Кумиры

У каждого вокалиста есть свои ориентиры в творчестве. Для Полины это две певицы меццо-сопрано: Ирина Архипова и Элина Гаранча (фото справа). «Для меня их искусство много значит, является ориентиром. Недавно выяснилось, что я тоже являюсь таковым для многих из подрастающего поколения. Это очень ценно и очень ответственно», — говорит певица

Победительница шоу

Полина Шамаева в 2017 году выиграла телевизионный конкурс профессиональных оперных певцов «Большая опера». Изначально артистка не надеялась на то, что пройдет даже отбор, — желающих было огромное количество. Однако ей позвонили и пригласили к участию.

Любимый город

Именно Москва стала любимым городом Полины Шамаевой. «Я была во многих городах, но столица мне нравится больше всего», — призналась певица.

Лучший отдых — это сон

Полина Шамаева утверждает: самое главное для ее прекрасного самочувствия — это регулярно высыпаться. «Хороший сон — залог восстановления мышц, — рассказывает певица «ВМ». — А те связки, которыми мы, певцы, воспроизводим звук, — это ведь тоже мышцы. И они обязательно должны отдыхать. Для меня важно, чтобы здоровье было в порядке».