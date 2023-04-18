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Режиссер Питер Валентино: Москва остается театральной столицей мира

Анастасия Старостина

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Режиссер Питер Валентино: Москва остается театральной столицей мира
Режиссер Питер Валентино / Фото: из личного архива

Голливудский режиссер Питер Валентино решил открыть в Москве американский театр. Впервые Питер приехал в Россию в 2019 году. Здесь он снимает сериал, проводит театральные мастер-классы. Недавно поставил спектакль «Завтрак у Тиффани» в Культурном центре ЗИЛ. «Вечерняя Москва» пообщалась с режиссером.

— Питер, скажите, почему в то время, когда многие деятели культуры покидают Россию, вы, наоборот, решили к нам приехать?

— Я очень люблю Россию и Москву. В этом городе очень удобный транспорт: и метро, и такси. К тому же Москва постоянно развивается и остается театральной столицей мира. В детстве я полюбил русскую музыку и часто слушал классических исполнителей, таких как Чайковский или Глинка. Недавно я посмотрел пьесу «Моя прекрасная леди» в Театре Олега Табакова. И понял, что мне есть чему поучиться у российских актеров.

— При этом в России вы все же решили сделать американский театр?

— Верно. Знаете, я очень люблю и ценю систему Станиславского. И впервые приехал в Россию в 2019 году именно для того, чтобы снять фильм по его книге. Но при этом у меня есть свой метод, которому я обучаю своих студентов. Он базируется на сохранении личности, индивидуальности. Это то, что я хотел бы привнести в актерское искусство из американского стиля. В России в театрах тебе ставят задачу, как ты должен это сделать, и постоянно продавливают. Своим методом я даю человеку возможность раскрыться и сделать персонажа не как «надо», а как он его видит. Тем не менее я считаю, что русские актеры очень востребованы в Голливуде, хотя и переживают из-за своего резкого акцента. Они могли бы многому научить американцев.

— Сейчас запрещают российскую культуру в Америке. Почему это случается?

— Я считаю, что если мы отменим российское влияние, то автоматически теряется множество вещей в самой Америке, в том числе и в Голливуде. Все, что сейчас происходит в США с нынешним режимом, я называю фашизмом. Там настоящая цензура, но многие, в том числе и я, не воспринимают ее, продолжая читать запрещенные книги и смотреть запрещенные фильмы. Я приехал в Россию, чтобы улучшить наши культурные взаимоотношения. Я планирую долго оставаться в Москве и даже хочу получить российское гражданство.

— Да, мы могли бы объединить в чем-то нашу культуру. Но ведь не стоит забывать и о том, что мы очень разные...

— Я пытаюсь смотреть на сходства. Они нужны, чтобы построить хороший театр. Да, разница есть. Американская культура может быть сумасшедшей, слишком либеральной. У России же более консервативная культура, на нее я и ориентирован. Но из США в Россию пришли некоторые формы искусства, например поп-музыка.

— В американской культуре происходит искажение исторических фактов: темнокожие актеры играют персонажей, которые в реальности выглядели иначе. Почему так происходит?

— Таким образом ошибочно переписывается история. Сейчас многое в Америке контролируется политическими корректировками, которые присылает ООН. 70 процентов населения США — люди с белой кожей. И ООН пытается привлечь к работе во всех сферах разные группы людей, в том числе и в кино. Это неверно.

Вот и получается, что в фильме о королеве Елизавете II капитан гвардии — темнокожий. Это искажает исторические факты и мешает адекватно воспринимать историю.

— Американский театр в Москве остался без поддержки своего главного спонсора Стивена Спилберга. Почему так происходит?

— На самом деле многие негативные вещи исходят от демократов, которые правят в США: войны, разрушение экономики и культура отмены. Стивен Спилберг как настоящий артист понимает это и считает, что культура должна находиться вне политики. Поэтому он и отказался от сотрудничества с американским театром в Москве. Находясь в России, я не пытаюсь привнести «американизм», я пытаюсь соединить наши культуры и стараюсь быть вне политики. Ее нет в моих спектаклях и фильмах. Сейчас я сотрудничаю с одним продюсерским центром в Москве, мы делаем спектакли и даже планируем снять фильм о вампирах.

— О вампирах у нас снимают больше комедийных фильмов, сериалов. Вы хотите это исправить?

— Наша картина будет оформлена в стиле фильма «Сумерки»: романтичные герои в красивых интерьерах российских дворцов. Благодаря этому в культурах наших стран произойдут большие изменения. В 80-х годах советское и американское кино было на равных. Потом что-то произошло, и ходит мнение, что Америка разрушила русское кино. Да, я считаю, что США может влиять на российское кино. Это то, что мы называем «американизм». И это явление может быть опасным, даже для жителей США.

ФАКТ

В 2021 году Питер Валентино начал работать с русскими актерами над сериалом «Ангелы Ивана». Это пародия на шпионский боевик «Ангелы Чарли» 2000 года.

ДОСЬЕ

Питер Кроуфорд Валентино — актер, сценарист, режиссер, продюсер, музыкант, владелец продюсерской студии в Голливуде. Питер со своей командой снимает короткометражные и художественные фильмы, сериалы.

ЦИФРА

28 режиссерских работ в фильмографии Питера Валентино. В их числе «Дэвидсон и Брэдли» (2018), «Золотая кровь» (2021) и «Психолог» (2021).

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