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От водолаза журналисту

Александр Кудрявцев

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От водолаза журналисту
Реплика водолазного шлема, хранящегося в фондах музея редакции «Вечерняя Москва» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Корреспондент «Вечерней Москвы» Александр Кудрявцев в рамках цикла «Наш век», посвященного 100-летию газеты, расскажет об интересных экспонатах музея редакции.

Журналисты «Вечерней Москвы» освещали в том числе и строительство речных каналов. В память об этом в музее редакции хранится реплика водолазного шлема.

Сувенир из металла редакции подарили 6 декабря 1973 года подводные строители третьего экспедиционного отряда Подводречстроя морского и речного флота РСФСР. Эту уменьшенную копию специально изготовили как символ дружбы журналистов и сотрудников Подводречстроя-3. Водолазы даже участвовали в ликвидации последствий трагедии теплохода «Александр Суворов» в 1983 году.

— Водолазы постоянно общались с журналистами «Вечерки». Много публикаций было о ремонте Западного порта. Тогда специалистам Подводречстроя пришлось бетонировать несколько километров береговой линии под водой, — рассказал исполнительный директор Ассоциации подрядчиков подводно-технических работ Андрей Новожилов.

КСТАТИ

В 1970–1980-х годах в «ВМ» за подводное строительство и другие события на реках столицы отвечал корреспондент Александр Болотин. Он пришел в редакцию после работы в газете «Московский водник».

Поварской котел и первый скафандр

История приспособлений для погружения под воду богата на инженерные выдумки. Первым устройством для сохранения воздуха под водой стал поварской котел. Еще Аристотель писал об этом в IV веке до нашей эры. Неизвестно, кто первым изобрел водолазный колокол. Но до наших дней дошли чертежи и рисунки английского королевского астронома и математика Эдмунда Галлея. В конце VII века он создал большой водолазный колокол для работы на дне. Скоро появились и скафандры.

Одним из первых свою модель изобрел и собрал французский аристократ Пьер Реми де Бов. Костюм шили из непромокаемой кожи. На голову водолаз надевал стальной шлем с двумя маленькими окошками глаз. С сушей ныряльщика соединяли два шланга. Один для воздуха, другой — для углекислого газа.

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