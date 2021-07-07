На всю катушку: как отдыхают звезды российского шоу-бизнеса

Фото: instagram/sezhukov/

Несмотря на ограничения, звезды шоу-бизнеса открыли сезон отпусков. Некоторые, как лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков с супругой, ловят рыбу в Подмосковье. А где, как и сколько тратят на отдых другие селебрити, выяснила «Вечерняя Москва».

Все больше стран открывают границы для российских туристов. «Вечерка» узнала, какой отдых выбирают звезды, и расспросила менеджера туристической компании Ирину Роднину, как сэкономить при покупке путевки.

Не нужно переживать, если вас не отпускают в отпуск летом. Один из самых популярных советов, который поможет сэкономить, — отдыхать не в туристический сезон. Например, в сентябре можно отдохнуть в Мексике, где в этом месяце самые низкие цены как на перелет, так и на отели.

Если вы авантюрист, то не сбрасывайте со счетов «горящие туры». Иногда там можно найти жемчужины — бунгало с лучшим видом на море и приемлемые цены в дорогих гостиницах. А еще после проверки цен на сайтах туроператоров попробуйте связаться напрямую с отелем. Они могут предоставить вам дополнительную скидку или другие бонусы, особенно если вы собираетесь лететь к ним большой компанией и больше чем на неделю.

Самые дорогие дни для вылета из России — первые числа, субботы и воскресенья. Чтобы сэкономить, лучше покупайте билеты на середину недели. Кроме того, есть специальные сайты, где, забив точки вылета, прилета или нужный месяц, можно увидеть временные промежутки, когда выгодно покупать билеты.

Сергей Жуков: Подмосковье

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков — заядлый рыбак. Он отправился в Подмосковье. Если вы цените такой отдых, присмотритесь к рыболовным базам: можно найти шале от трех тысяч рублей за ночь.

Филипп Киркоров: Эмираты

Филипп порадовал поклонников фотографиями из Эмиратов. Шикарный номер с видом на океан здесь стоит 40 тысяч рублей за ночь. Около трех тысяч стоит подняться на самый высокий небоскреб Бурдж-Халифа.

Ольга Бузова: Италия

Ольга решила отдохнуть в Риме. Цены на городские отели стартуют от 60 евро (5200 рублей) за ночь. Или можно снять квартиру, чтобы лучше прочувствовать дух Италии. Пообедать в Риме можно в кафе или ресторанчике, которых там очень много. Средний чек — две тысячи рублей за суп, второе и бокал вина на две персоны. А за 200 рублей можно съесть небольшую порцию вкуснейшего мороженого джелато.

Фото: instagram/buzova86

Клава Кока: Турция

Восточную сказку устроила себе певица Клава Кока. Девушка поехала в Кемер и заселилась в новый люксовый пятизвездочный отель с территорией более 70 тысяч квадратных метров. Отдохнуть с видом на сад можно за 380 тысяч рублей на двоих. А еще Клава решила провести время активно и прыгнула с парашютом. Такой экстрим обойдется примерно в 100 долларов (7 тысяч рублей).

Екатерина Волкова: Свои курорты милее

Актриса совмещает приятное с полезным — ездит на гастроли в Сочи и успевает насладиться морем. На российском курорте можно отдохнуть не хуже, чем на заграничном. Например, арендовать яхту за 4000 рублей в час. А отель на первой береговой линии обойдется примерно в 10 000 рублей за ночь. Эксперты утверждают, что 40 тысяч хватит, чтобы целую неделю хорошо питаться, ходить по экскурсиям и передвигаться по городу на местном транспорте.

Рита Дакота: Острова

Рита Дакота путешествует по Малым Зондским островам. На острове Флорес можно забронировать бунгало за 70 евро (6 тысяч рублей) на неделю. Также есть вариант съездить в рыбацкую деревню Лабуан Баджо за 60 долларов (4500 рублей) с человека вместе с билетом в национальный парк. А лодку на три дня предлагают арендовать за 150 долларов (11 тысяч рублей).

Макс Барских: Адриатика

Певец для летних каникул решил выбрать Хорватию. Там он арендовал роскошную яхту, на которой отдыхал с друзьями. Обойдется аренда в 10–40 тысяч рублей за неделю. Квартиру на берегу моря на двоих можно снять за 4000 рублей в сутки. За однодневные экскурсии вас попросят заплатить от 40 евро (3500 рублей). Средний чек в местных кафе около тысячи рублей.

Сергей Лазарев: Майами

Сергей Лазарев поехал на свой любимый курорт в Майами. Катается на велосипеде, пьет холодный кофе, рассекает на красном кабриолете, наблюдая за фейерверками. Чуть больше чем за 6500 рублей в день можно арендовать машину без верха, чтобы наслаждаться бризом. Сами же билеты обойдутся от 66 тысяч рублей и больше. Отдохнуть неделю в отеле Майами можно от тысячи евро (87 тысяч рублей) на двоих взрослых.

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Анна Седокова: Греция

Певица отправилась на греческий остров Миконос, где вместе с мужем и детьми арендует люкс в отеле за 800 тысяч рублей в неделю. А еще взяла напрокат мопед. Эта услуга обходится примерно в 50 евро в час (около 4500 рублей).

Прилучный и Карпович: Мальдивы

Парочка остановилась на шикарной вилле, аренда которой на неделю может достигать более миллиона рублей. А разнообразить неспешный отдых здесь можно дайвингом. Стоимость варьируется от 50 долларов (3600 рублей) за погружение плюс до 30 долларов (2200 рублей) за необходимую экипировку.

А ТЕСТ СДАВАТЬ КТО БУДЕТ?

В условиях пандемии к расходам на путешествия добавились еще и ПЦР-тесты. Их требуют сдавать при вылете из России за 48 или 72 часа и по прилете. Некоторые страны, например ОАЭ, попросят сдать тест и не выходить из отеля, пока не придет отрицательный результат. Делают его в аэропорту бесплатно. А вот чтобы отдохнуть в Индонезии, туристам придется сдать два теста: в день прилета и через неделю после прибытия. Кроме того, восемь дней придется сидеть в карантине в специальных отелях.

СУВЕНИРЫ НЕ ЗАБУДЬ

— Турция. Привезите родным гранатовый соус, друзьям — тахинную пасту, а коллегам — чай и стакан-«армуду».

— Индонезия. Славится своей мебелью из редких пород дерева. Купите сувениры из махагона или тика.

— Хорватия. Девушкам можно привезти изделия с древним пажским кружевом, а мужчинам — перьевую ручку.

— Дубай. Верблюды здесь — одни из любимых животных. В подарок можно привести мыло и шоколад, сделанные из их молока.

— Мальдивы. Привезите челюсть акулы, сделанные вручную статуэтки обезьян или посуду из кокосового ореха.

— Греция. Забавным подарком будут сандали с крылышками, как у бога Гермеса. А еще мастичная смола для десертов. Она, кстати, полезна для пищеварения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Малиновская, психолог:

— Насмотревшись на шикарные фотографии звезд, можно разочароваться из-за завышенных ожиданий. По приезде часто оказывается, что море не такое голубое, всюду толпы туристов, мешающие сделать фотографию... Первый шаг избавления от этого синдрома осознание того, что в соцсетях — «отполированные» картинки. Разве море станет хуже, если будет не ярко-лазурным, а светло-голубым? Не читайте отзывы и не смотрите картинки мест, которые хотите посетить. Поезжайте без ожиданий —положительных и ярких эмоций будет намного больше.