Неси меня, волна: где в Москве покататься на гидроцикле, сапе и научиться серфингу

Григорий Викторов в Строгине занимается вингфойлом — водно-воздушным видом спорта. Необходимый для этого инвентарь: доска с подводным крылом и так называемое крыло, которое спортсмен держит в руках. / Фото: Кайт-школа Kiteclass

Заряд адреналина можно получить, занимаясь водными видами спорта. Еще недавно за острыми впечатлениями от водных развлечений нужно было ехать в другие города. Сегодня Москва — самый центр активного отдыха. Десятки школ и студий готовы поделиться опытом со всеми желающими. Направлений так много, что проблема одна — выбрать свое!

Серфинг

Этот вид спорта приобрел популярность в начале XX века. Обучиться ему несложно, а покупка любительской доски несильно ударит по карману. Кроме того, это отличная физическая нагрузка, и серфингом можно заниматься на любом побережье.

— Мы с подругой ездили учиться серфингу на Бали, — вспоминает москвичка Алена Березина. — Оказалось, не все просто. Самые талантливые вставали на доску через 10 минут. Мне понадобилось, наверное, попыток 50, но и я научилась покорять небольшие волны.

Столичные клубы рады составить конкуренцию организациям из других стран. Специалисты уверяют: в Москве учиться легче — обучение проходит на родном языке, а преподаватели в большинстве своем профессиональные спортсмены. Цены соответствующие. Например, в школе серфинга Famaradise в Люблине час катания стоит 3500 рублей, а сопровождение инструктора еще 1500 рублей.

В школе Surfway Moscow, которая за годы работы (с 2013 года) обучила свыше семи тысяч новичков, стоимость тренировки от 3000 рублей.

Основатель кайт-школы и ее инструктор Елена Антохина / Фото:Кайт-школа Kiteclass

Вейксерфинг

Разновидность классического серфинга. Здесь нужно встать на доску и пытаться поймать волну, которую создает идущий впереди катер-буксировщик. Он и тащит на тросе вейксерфера, балансирующего на волне.

— Вейксерфинг у нас в стране появился в начале 2010 года, а вот во Всероссийский реестр видов спорта его включили только в 2016 году, — рассказывает любитель вейксерфинга Павел Богданов. — Впервые я встал на доску во Вьетнаме, куда сейчас поехать не могу. А очень хотелось обучиться трюкам!

Покорить волну можно в вейк-клубе на территории пляжа Superbeach в Строгине. 25-минутный сет стоит от 3500 рублей, в стоимость входит аренда гидрокостюмов и бордшорта. Правда, этим летом гидрокостюм не понадобится: он нужен, когда температура воды ниже +18 градусов Цельсия. А в жару достаточно купальника. Что касается цены, то можно поискать оптимальную. Так, в вейк-клубе Wake Home, который работает на Мякининском шоссе более 30 лет, минута стоит 150 рублей, включая аренду гидрокостюма, шлема, спасательного жилета, серфа либо борда.

Также москвичей приглашают покататься на гидроциклах на Клязьминском водохранилище, Пироговском и других. Цена вопроса — от 1500 рублей.

Sup-серфинг

Stand Up Paddle (в переводе с английского — «стоя с веслом», что точно отражает суть), когда человек стоит на доске и управляет ею с помощью весла.

— САП помогает задействовать все группы мышц, поэтому можно постройнеть и подтянуться, — рассказала москвичка Оксана Астахова. — Я обучилась сапсерфингу за десять минут. У меня неплохая координация движений и чувство баланса. Можно кататься на сапе, смотреть по сторонам и даже активно загорать. Лучший отдых. А если плыть против течения, то это прекрасная кардиотренировка.

САП-центр «Серебряный Бор» уже седьмой год обучает новичков — они проходят под Живописным мостом, покоряют воды Бездонного озера и Чистого залива. Групповое трехчасовое САПфари под наблюдением опытного инструктора стоит 1700 рублей.

Григорий Викторов в Строгине на занятии виндсерфингом / Фото: Кайт-школа Kiteclass

Кайтсерфинг

Кайтсерфинг — вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем (кайтом).

— Кайт — такая легкая конструкция, очень маневренная и с существенной тягой,— поясняет инструктор и владелица школы KiteClass Елена Антохина. — Управляя кайтом, можно двигаться по воде, разрезая волны! Первичное обучение не требует специальной физической подготовки.

А тем, кто хочет стать более опытным кайтсерфером, поможет главный инструктор кайт-школы KiteClass, многократный чемпион России по сноукайтингу Николай Рахматов. Стоимость обучения — 3500 рублей в час. Сюда входит аренда кайт-оборудования (кайт, трапеция, кайтборд, гидрокостюми) и его страховка.

Чтобы не испортить впечатление от отдыха, не забудьте нанести крем от загара.

КСТАТИ

На побережье в Калифорнии уже много лет проводят чемпионат мира по серфингу среди собак. Питомцы стоят на досках с хозяином или самостоятельно. Доски имеют выпуклую поверхность и покрыты специальным материалом — пенополистиролом, чтобы животному было проще держать равновесие, используя когти.