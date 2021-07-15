Устроим цветочный бал
Сюжет:БЕЗ КОРОНАВИРУСА
Цветы-многолетники привычны и удобны, но изменить сад и заставить его цвести все лето могут «растения на сезон». Какие — рассказывает ландшафтный дизайнер Мария Цепкова.
Полностью отказаться от однолетников невозможно — ну как лишить себя такой красоты! Я, например, этого просто не представляю. Сейчас, когда сад приведен в порядок, вы без труда увидите те места, где не хватает яркого пятнышка, акцента. Вот там-то и могут разместиться однолетние цветы — очень красивые, яркие, разнообразные по формам и в целом неприхотливые.
Конечно, часть растений сажать семенами уже поздно, нужна будет рассада. Не покупайте ее много, лучше заранее посмотрите, где же именно она «пропишется». А вот настурцию, например, вполне можно посадить и сейчас: растет она быстро, а ко всему прочему отлично забивает сорняки и почву, на которой сидит, облагораживает сказочно.
Бегонию, конечно, уже самим из семян не вырастить, этим надо было заниматься еще в январе, но стоит она не так дорого. Львиный зев и даже табак можно еще успеть посеять, как и осенние астры, а вот смешные целозии, агератум, однолетние георгины («веселые ребята») и циннии могут уже при посеве вас подвести, так что их рассада остается для припозднившихся дачников единственным вариантом.
Петуния
Эта красотка потребует одного: своевременного удаления отцветших цветков и прищипывания. Будете ей помогать, она устроит настоящее цветочное шоу, не прекращая выбрасывать цветки ни на миг. Важно найти для нее подходящее место — и не солнце, и не тень.
Бальзамин
Легкое для выращивания и благодарное растение, можно выращивать его как непосредственно в почве, так и в горшках и ящиках. Главный враг бальзамина — слизни.
Настурция
Очень красивая и благодарная однолетка ныне представлена таким многообразием сортов, что о ней явно стоит вспомнить! Оранжевая, красная, двуцветная, пестрая — чудо, а не цветок. Не пожалеете ни разу. Единственное «но»: на очень плодородной почве может уйти в зелень и не зацвести.
Амарант
Очень эффектное растение, яркое, колоритное, ему найдется место в любом саду. Единственный минус — амарант часто поражается тлей. Иногда после зимы на месте, где рос амарант, обнаруживаются всходы-самосевки. Сэкономите на рассаде! На хорошей почве амарант поднимается аж на метр в высоту, может претендовать на выращивание его как солитера (одиночку).
Декоративная капуста
Хотите чего-то простого, но необычного? Посадите «кочанчик». Очень любопытное растение, важно лишь найти для него подходящее место. Выглядит эффектно, необычно, порадует вас, не сомневайтесь.
Газания
Эта солнечная красавица просто поразит вас долгим цветением. Очень удобно сажать ее именно рассадой, из семян вырастает с капризами.
Сальвия
Прекрасно смотрится в групповой посадке, может образовать бордюр, вписаться в «хостовник». Разнообразная по окраске, сальвия желанный гость и на клумбах и в миксбордерах.
Календула
Если вы думаете, что календула сегодня — это все те же обычные «ноготки», ошибаетесь. Почти красная и почти белая, желтая, как солнце, лимонная, простая и махровая, с темными и светлыми сердцевинками — календула невероятно разнообразна и очень легка в уходе.
Лаватера
Многие недооценивают лаватеру, а зря: растет она бойко, смотрится эффектно, прекрасно сочетается с другими растениями. Именно поэтому ее роль в ландшафтном дизайне сейчас растет. Растения высокорослых сортов сажают поодиночке, ими декорируют неказистые уголки сада, например, а низкорослые используют для обрамления дорожек или деления участка на зоны.
Бархатцы (тагетес)
Всеобщие любимцы. Оптимальный вариант — сочетать бархатцы разных видов и сортов. Высокорослые удивят вас мощью, а низенькие — активным цветением. Семена можно сохранить до будущего года и вырастить бархатцы самостоятельно.
Астры
Всеобщие любимицы, беспроигрышный вариант — пусть цветут и радуют! Кстати, те, что особенно вас порадовали, можно додержать до созревания семян и посеять их под зиму. Весной проклюнется дружная, мощная поросль, так что и покупать ее не придется.
Немофила
Небольшое (не выше 30 см) растение, очень нежное, трогательное и трепетное. Минус — требует активного полива, забудете — завянет и будет «дуться» от обиды.
Цинния
Одна из особ королевской крови, не иначе! Мощная, с гордо поднятой «шеей», цинния не выглядит как однолетнее растение, тем не менее своей стати добивается всего за сезон. Прекрасное растение для рабаток, клумб, может играть роль как центра композиции, так и ее эффектной «рамки».
Львиный зев
Очаровательное растение, особенно красиво смотрится в группе с крупнолистными растениями, например теми же хостами-многолетками.
Вербена
Очаровательное растение, очень веселое и оптимистичное. За счет своей пестроты нравится не всем — кто-то считает его уж больно «броским». Решать вам. Что правда: вербена всегда притягивает внимание, но сочетается далеко не со всеми соседями.
Однолетние георгины
Прекрасный вариант для групповой или одиночной посадки, не требующие особого ухода цветы. Будете удалять отцветшие бутоны — георгины будут цвести, как заводные.
Лен +эшшольция = любовь
Если в цветочном мире и есть мода, то ныне она сфокусирована на выращивании льна (обычного голубого и крупноцветкового, есть сорта и с красными лепестками). Сам по себе аккуратный кустик с небесно-голубыми цветками изумительно выглядит в любом саду. Но если рядом появляется огнеподобная эшшольция (желтая или оранжевая), от их компании со льном просто нельзя отвести глаз, два изящных растения каким-то удивительным образом дополняют друг друга и превращаются в настоящую клумбу! Лен (теперь только рассадой) можно высадить на солнечное место, он не терпит застоя влаг. Этим отличается и эшшольция. Вечером можно обрызгивать по листьям.
Не забудьте про лианы
Чемпионы по скорости роста, активные и отчасти агрессивные однолетние лианы сегодня представлены в таком ассортименте, что и не описать. Но почему-то о них часто забывают, а жаль. Запустить такую на беседку или опору, посадить к забору или шпалере для многолетников — милое дело. Та же настурция, например, в хороших условиях поднимается и на два метра! А душистый горошек? На одном кусте, который быстро достигает в высоту двух метров, будут цветы самых разных окрасок! Хороша и кобея — у нее просто изумительные цветки, забавные округлые колокольчики, источающие нежный аромат. Почему она у нас не очень популярна — не понять...
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил Краснов, биолог:
— Если вы собираетесь где-либо разбивать цветник в следующем году, поскольку в этом руки до окультуривания этой территории не дойдут, посейте там горчицу. Стоит она копейки, но по осени, перекопав данный участок земли вместе с отцветшими растениями, вы увидите, как улучшилась там земля. Горчица — отличный седерат, палочка-выручалочка для любого огородника и цветовода. Важно: она ведь и цветет симпатично! А если нет горчицы, посадите там настурцию.