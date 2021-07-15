Устроим цветочный бал

Фото: Наталья Феоктисова / Вечерняя Москва

Цветы-многолетники привычны и удобны, но изменить сад и заставить его цвести все лето могут «растения на сезон». Какие — рассказывает ландшафтный дизайнер Мария Цепкова.

Полностью отказаться от однолетников невозможно — ну как лишить себя такой красоты! Я, например, этого просто не представляю. Сейчас, когда сад приведен в порядок, вы без труда увидите те места, где не хватает яркого пятнышка, акцента. Вот там-то и могут разместиться однолетние цветы — очень красивые, яркие, разнообразные по формам и в целом неприхотливые.

Конечно, часть растений сажать семенами уже поздно, нужна будет рассада. Не покупайте ее много, лучше заранее посмотрите, где же именно она «пропишется». А вот настурцию, например, вполне можно посадить и сейчас: растет она быстро, а ко всему прочему отлично забивает сорняки и почву, на которой сидит, облагораживает сказочно.

Бегонию, конечно, уже самим из семян не вырастить, этим надо было заниматься еще в январе, но стоит она не так дорого. Львиный зев и даже табак можно еще успеть посеять, как и осенние астры, а вот смешные целозии, агератум, однолетние георгины («веселые ребята») и циннии могут уже при посеве вас подвести, так что их рассада остается для припозднившихся дачников единственным вариантом.

Петуния

Эта красотка потребует одного: своевременного удаления отцветших цветков и прищипывания. Будете ей помогать, она устроит настоящее цветочное шоу, не прекращая выбрасывать цветки ни на миг. Важно найти для нее подходящее место — и не солнце, и не тень.

Бальзамин

Легкое для выращивания и благодарное растение, можно выращивать его как непосредственно в почве, так и в горшках и ящиках. Главный враг бальзамина — слизни.

Настурция

Очень красивая и благодарная однолетка ныне представлена таким многообразием сортов, что о ней явно стоит вспомнить! Оранжевая, красная, двуцветная, пестрая — чудо, а не цветок. Не пожалеете ни разу. Единственное «но»: на очень плодородной почве может уйти в зелень и не зацвести.

Амарант

Очень эффектное растение, яркое, колоритное, ему найдется место в любом саду. Единственный минус — амарант часто поражается тлей. Иногда после зимы на месте, где рос амарант, обнаруживаются всходы-самосевки. Сэкономите на рассаде! На хорошей почве амарант поднимается аж на метр в высоту, может претендовать на выращивание его как солитера (одиночку).

Декоративная капуста

Хотите чего-то простого, но необычного? Посадите «кочанчик». Очень любопытное растение, важно лишь найти для него подходящее место. Выглядит эффектно, необычно, порадует вас, не сомневайтесь.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Газания

Эта солнечная красавица просто поразит вас долгим цветением. Очень удобно сажать ее именно рассадой, из семян вырастает с капризами.

Сальвия

Прекрасно смотрится в групповой посадке, может образовать бордюр, вписаться в «хостовник». Разнообразная по окраске, сальвия желанный гость и на клумбах и в миксбордерах.

Календула

Если вы думаете, что календула сегодня — это все те же обычные «ноготки», ошибаетесь. Почти красная и почти белая, желтая, как солнце, лимонная, простая и махровая, с темными и светлыми сердцевинками — календула невероятно разнообразна и очень легка в уходе.

Лаватера

Многие недооценивают лаватеру, а зря: растет она бойко, смотрится эффектно, прекрасно сочетается с другими растениями. Именно поэтому ее роль в ландшафтном дизайне сейчас растет. Растения высокорослых сортов сажают поодиночке, ими декорируют неказистые уголки сада, например, а низкорослые используют для обрамления дорожек или деления участка на зоны.

Бархатцы (тагетес)

Всеобщие любимцы. Оптимальный вариант — сочетать бархатцы разных видов и сортов. Высокорослые удивят вас мощью, а низенькие — активным цветением. Семена можно сохранить до будущего года и вырастить бархатцы самостоятельно.

Астры

Всеобщие любимицы, беспроигрышный вариант — пусть цветут и радуют! Кстати, те, что особенно вас порадовали, можно додержать до созревания семян и посеять их под зиму. Весной проклюнется дружная, мощная поросль, так что и покупать ее не придется.

Немофила

Небольшое (не выше 30 см) растение, очень нежное, трогательное и трепетное. Минус — требует активного полива, забудете — завянет и будет «дуться» от обиды.

Фото: Pixabay

Цинния

Одна из особ королевской крови, не иначе! Мощная, с гордо поднятой «шеей», цинния не выглядит как однолетнее растение, тем не менее своей стати добивается всего за сезон. Прекрасное растение для рабаток, клумб, может играть роль как центра композиции, так и ее эффектной «рамки».

Львиный зев

Очаровательное растение, особенно красиво смотрится в группе с крупнолистными растениями, например теми же хостами-многолетками.

Вербена

Очаровательное растение, очень веселое и оптимистичное. За счет своей пестроты нравится не всем — кто-то считает его уж больно «броским». Решать вам. Что правда: вербена всегда притягивает внимание, но сочетается далеко не со всеми соседями.

Однолетние георгины

Прекрасный вариант для групповой или одиночной посадки, не требующие особого ухода цветы. Будете удалять отцветшие бутоны — георгины будут цвести, как заводные.

Лен +эшшольция = любовь

Если в цветочном мире и есть мода, то ныне она сфокусирована на выращивании льна (обычного голубого и крупноцветкового, есть сорта и с красными лепестками). Сам по себе аккуратный кустик с небесно-голубыми цветками изумительно выглядит в любом саду. Но если рядом появляется огнеподобная эшшольция (желтая или оранжевая), от их компании со льном просто нельзя отвести глаз, два изящных растения каким-то удивительным образом дополняют друг друга и превращаются в настоящую клумбу! Лен (теперь только рассадой) можно высадить на солнечное место, он не терпит застоя влаг. Этим отличается и эшшольция. Вечером можно обрызгивать по листьям.

Не забудьте про лианы

Чемпионы по скорости роста, активные и отчасти агрессивные однолетние лианы сегодня представлены в таком ассортименте, что и не описать. Но почему-то о них часто забывают, а жаль. Запустить такую на беседку или опору, посадить к забору или шпалере для многолетников — милое дело. Та же настурция, например, в хороших условиях поднимается и на два метра! А душистый горошек? На одном кусте, который быстро достигает в высоту двух метров, будут цветы самых разных окрасок! Хороша и кобея — у нее просто изумительные цветки, забавные округлые колокольчики, источающие нежный аромат. Почему она у нас не очень популярна — не понять...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Краснов, биолог:

— Если вы собираетесь где-либо разбивать цветник в следующем году, поскольку в этом руки до окультуривания этой территории не дойдут, посейте там горчицу. Стоит она копейки, но по осени, перекопав данный участок земли вместе с отцветшими растениями, вы увидите, как улучшилась там земля. Горчица — отличный седерат, палочка-выручалочка для любого огородника и цветовода. Важно: она ведь и цветет симпатично! А если нет горчицы, посадите там настурцию.