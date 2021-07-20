Ленинградские авангардисты воспеты московской сценой

Фото: Пресс-служба театра Романа Виктюка

На сцене Театра Романа Виктюка состоялась премьера спектакля «Пир», основой для которого послужили произведения поэтовобэриутов.

В конце 1920-х годов в Ленинграде сложилась группа молодых авангардных авторов ОБЭРИУ — Объединения реального искусства. Их творчество никогда не было массовым — это был эксперимент, особый путь абсурда и поэтичного алогизма, подкрепленный собственной философией. Став новым художественным руководителем Театра Романа Виктюка, молодой режиссер Денис Азаров решил обратиться к неоднозначному творчеству ленинградских авангардистов — по словам Азарова, произведения обэриутов очень близки ему самому. И это прекрасно чувствуется в спектакле.

Авторы трепетно подошли к текстам, с которыми работали. Сам спектакль — это сложная и тонкая компиляция поэзии и прозы, воплощенная режиссером на сцене, где главным героем является сам текст. Cценография не представляет собой интерпретацию отдельных произведений, но создает особое пространство, где эксцентричные поэты устроили свой античный пир.

Постановку можно разделить условно на две части. Первая, гораздо меньшая по длительности, являет собой буквально театр абсурда в довольно грубой форме — громкий, смешной, эпатажный, а под конец и шокирующий. Кажется, что вы наблюдаете некий фарс. Но скоро постановщик открывает взору совсем иной мир, в который вас плавно и незаметно затягивает.

Это будто переход из реальности в сон, где алогичные речи персонажей уже не кажутся чем-то неестественным. Вы погружаетесь в эту поэтику, будто растворяетесь в чем-то сверкающем за пределами привычной реальности. И скоро приходит удивление тем, как режиссер смог сотворить на сцене вневременной мир, свободный от оков повседневности и буквальности.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В этом мире бессмертные поэты беседуют друг с другом в компании Пушкина и Гоголя, здесь пыхтит самовар, и на его фоне ходит важный дворник — извечный спутник русской классической литературы.

Название спектакля отсылает к известному одноименному диалогу древнегреческого философа Платона, в котором герои беседуют о природе любви. Герои спектакля — они же сами поэты-обэриуты — также ведут нескончаемые беседы о жизни и смерти, о любви и о вечности. Их слова лишены логики в привычном понимании: чтобы вникнуть в суть, надо почувствовать и понять поэтику и философию авторов.

Невероятно трудно играть материал, внешний смысл которого неочевиден. Однако актерам удается произносить текст произведений так искренне и естественно, что вы невольно соглашаетесь с «логикой» этого мира и становитесь его частью. Подобному восприятию способствуют сценография и сюрреалистичные декорации. К примеру, удачное решение усыпать пол сцены деревянными щепками: в итоге всю постановку зрителя не отпускает чувство зыбучести и эфемерности художественного пространства.

Считается, что творчество обэриутов не для всех, что понять его непросто, а проникнуться его поэтикой удастся далеко не каждому. Спектакль «Пир» разрушает и этот стереотип.

СПРАВКА

ОБЭРИУ (Объединение реального искусства) — группа писателей и деятелей культуры, существовавшая в 1927 — начале 1930-х годов в Ленинграде. В группу входили Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Борис Левин и другие. Нападки со стороны официозной критики заставили некоторых обэриутов переместиться в нишу детской литературы (например, Хармс). Многие участники ОБЭРИУ и их родственники были репрессированы.