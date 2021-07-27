Я чую аромат пачули

Фото: «Вечерняя Москва»

В конце июля мир отмечает необычный праздник — День новых вкусов и запахов. «Вечерняя Москва» узнала у парфюмера Татьяны Фортуны, какими ароматами стоит порадовать себя в этом сезоне.

Институт цвета Pantone назвал главные оттенки этого года — желтый и серый. Они нашли отражение и в парфюмерии. Желтый — это аромат дыни, лимона, груши и меда. Он идеально подходит для лета, когда нам всем хочется ярких, вкусных нот. Особенно после режима ограничений. С серым цветом связаны землистые, более холодные ароматы, например пачули.

Самые популярные запахи — цитрусовые и цветочные, например нотки клементина, лимона, апельсина, розы.

Отмечу, что в 2021 году в парфюмерии не существует антитрендов. Это время уникальности и натуральности, когда все зависит от ваших ощущений и пожеланий. Если вам нравятся тяжелые ароматы — выбирайте их. Если вы любите сладкий парфюм — покупайте его. Не стоит ни на кого ориентироваться. Будьте собой, не гонитесь за модой.

А если вы хотите индивидуальный аромат, обратитесь к услуге создания ароматов, часто предлагаемых парфюмерами. Специалист предложит вам более ста моноароматов, которые можно комбинировать между собой. Так у вас получится уникальный парфюм, способный подчеркнуть ваш внутренний мир.

Пирожные на коже

Еще одни популярные оттенки в парфюме — ароматы сладких и пряных десертов. Девушки такие обожают. Основные ноты в таких духах — шоколад, мускат, сахарная вата, карамель, ягоды, вишневая косточка, ваниль, мед, тирамису. Этот парфюм навевает мысль о свежей выпечке или любимой кондитерской.

Кровь с красным перцем

Кровь часто ассоциируется с жизненной силой, энергией. Парфюмеры взяли этот символ на вооружение и часто создают «кровавые» ароматы с оттенком малины, вишни, древесной коры, перца, сандала, создавая металлические запахи с нотками ягод. Идеально для жаркого летнего вечера с алым закатом.

Сливочный сыр

Еще один тренд из группы «гурманские» — аромат сыра и молочных продуктов. Здесь сочетаются мускат, шалфей, гвоздика, жимолость, ладан. А самая яркая нота — крем-брюле, которая и создает эффект нежного сыра. Такой парфюм идеален для ужина на летней веранде.

Новая книга

В эпоху цифровизации внезапно стал цениться запах новых книг. В парфюм создатели добавляют нотки дерева, кожи, чернил, пыли и даже клея. Шлейф получается очень спокойным и умиротворяющим в противовес знойному активному лету.

Фото: Pexels / Caio

Путешествие во флаконе

Известные парфюмерные дома создают ароматы, которые передают атмосферу конкретного места на карте. Духи с восточными оттенками пахнут жасмином, травами и эфирными маслами. Жаркие страны ассоциируются с зеленью, лемонграссом и бергамотом. Если в названии парфюма есть упоминание мегаполиса — Лондона, Лос-Анджелеса, Парижа, — то в нем обязательно будут земляные нотки — пачули, сандал, кедр, мускус.

Аромат уникальности

Еще одно модное веяние — парфюм подчеркивает запах кожи. Такие духи сотканы из компонентов, которые напоминают о прикосновении мыла или крема к телу, аромат свежевыстиранного белья. Композиции не создают шлейфа из запаха, не заявляют о себе как о полноценном парфюме и лишь дополняют ваш естественный аромат.

Холодный Чай

Духи с ароматом черного или зеленого чая хороши тем, что их комфортно носить в любую погоду. Даже в жару они ведут себя ненавязчиво. В их композиции — нотки терпкого чая, мяты, лимона, иногда — имбирных пряников, малины или ромашки. Эффект от такого парфюма освежающий, будто вы делаете глоток холодного чая с лимоном и мятой в жаркий летний день.

Дым Сигарет

Многие считают, что парфюм вперемешку с запахом табака — это очень сексуально. Но в наше в время в почете ЗОЖ, а потому сигарете в руке лучше предпочесть парфюм с нотками табака. В их основе — травяные композиции, ваниль, сухофрукты и древесные оттенки. Такой благородный и терпкий микс создаст почти осязаемое тепло на коже.

Морская свежесть

Морская тематика — тренд 2021 года, который прослеживается в одежде, аксессуарах, декоре. Парфюм не стал исключением. В центре композиции — нотки морской соли, водоросли, йод, горячий песок вперемешку с тропическими цветами. Один «пшик» перенесет вас на солнечный пляж с раскаленным песком.

С заботой об экологии

Тренд на экологичность и осознанное потребление дошел и до парфюма, который обычно содержит сотни химических веществ. Компании стали создавать продукты на основе воды и эфирных масел — без спирта. Некоторые производители начали использовать алюминиевые тары, которые дают меньший выброс углекислого газа в атмосферу при производстве и перерабатываются проще. Другие компании стали предлагать многоразовые флаконы.

Нотки металла

Запах металла, мокрого асфальта, дыма, бетона, фольги, кожаных изделий и прочей «серости», которая так актуальна в этом сезоне, достигается с помощью нот полыни, мускуса, сандала. К холодным, слегка ядовитым запахам добавляют ноты цветов и зелени, которые отлично дополняют друг друга. Такой аромат мысленно погрузит вас в путешествие на автомобиле по раскаленному асфальту трассы.

Фото: Pixabay

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерия Нестерова, парфюмер:

— Я отметила, что в период пандемии объемы продаж в парфюмерии выросли в два-три раза. Люди покупали не только духи, но и ароматы для дома — свечи, диффузоры. С одной стороны, это связано с тем, что современный потребитель хочет больше разнообразных парфюмерных продуктов. Это мировая тенденция. С другой стороны, в период ограничений, когда мы остались наедине со своими эмоциями и чувствами, нам хотелось больше впечатлений. А парфюм — это эмоции во флаконе. И новые ароматы помогли людям пережить это непростое время, как-то разнообразить его.

Всего за 507 миллионов

Самые дорогие духи в истории парфюмерии создал британец Клайв Кристиан. Флакончик объемом 507 миллилитров стоил 215 тысяч долларов и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Хрустальный флакон духов был украшен бриллиантом весом в пять карат, который был заключен в 18-каратный золотой ободок. Парфюм находился в футляре — коробке, обшитой красным шелком. В состав духов входило 200 редких компонентов, например индийский сандал, который можно вывозить из страны в небольшом количестве и по разрешению властей, и таитянская ваниль, добываемая по сложнейшей технологии. Было выпущено всего 10 экземпляров духов.