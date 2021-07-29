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Старая сказка на новый лад: как французский путешественник переписал «Тысячу и одну ночь»

Алекс Громов

Борис Степанов

Развлечения
Старая сказка на новый лад: как французский путешественник переписал «Тысячу и одну ночь»
Иллюстрация к «Истории Али-Бабы и сорока разбойников», вышедшей в составе «Рассказов из арабских ночей» на основе перевода Эдварда Уильяма Лейна, 1913 год

Всего на свете охватить нельзя. Как ни старайся, обязательно найдутся интересные фишки и факты, про которые ты раньше слыхом не слыхивал. Достоверная (или не очень), но любопытная информация в нашей новой рубрике «Вы и не знали».

40 лет исполнилось замечательному музыкальному спектаклю «Али–Баба и сорок разбойников». Даже те, кто не видел вживую постановки 1981 года, свободно ее цитировали: фирма «мелодия» выпустила двойную пластинку с аудиоверсией спектакля, мгновенно завоевавшей сердца миллионов советских детей.

Но откуда вообще взялась в искусстве эта арабская тема? Конечно, из сборника сказок «Тысяча и одна ночь», где органично переплетаются описания пышных дворцов халифов, деяний их мудрых визирей, сказочных животных, могучих джиннов, похищавших красивых девушек, но бессильных против людского мастерства, находчивости и отваги. Истории об их подвигах рассказывают уже тысячелетия. И будут рассказывать дальше, не сомневаясь, что это подлинные восточные предания и сказки.

А вот и нет!

Во времена подвигов трех мушкетеров во Франции в бедной крестьянской семье родился Антуан Галлан — ученый, путешественник и антиквар, автор самого первого европейского перевода с арабского «Тысячи и одной ночи», вызвавшего настоящий ажиотаж. Французы хотели все новых и новых экзотичных восточных историй, в которых были чудеса, страсти и даже искусство любви, свойственное прекрасной и чувственной восточной женщине. Европейские, а затем и отечественные читатели хотели погрузиться в романтические восточные грезы — и получили желаемое.

За десять лет во Франции вышло 12 томов, появились подражания, пародии, переводы на английский, немецкий, русский. Но перевод самого Галлана был вольным, а он его еще дополнил и другими сказками. Уже в наше время ученые смогли отыскать только 282 сказки из «Тысячи и одной ночи», у которых нашелся старинный арабский оригинал, который использовал Галлан. Остальные истории — «бесхозные», некоторые Галлану рассказали, а какие-то он сам доработал (меняя описания и сюжеты) в стиле, столь желанном почтенной европейской публике.

Среди таких новых сказочных историй оказались приключения Али-Бабы, Синдбада-морехода и Аладдина, отсутствующие в первоисточнике. К слову, в том самом первом переводе Галлана бойкий Аладдин был бедным китайским, а вовсе не арабским юношей. И, как утверждают современные ученые, не было в старинных восточных сказках никакого волшебного ковра-самолета, который тоже был добавлен (придуман?) предприимчивым французом. Не исключено, что и нашим внукам и праправнукам может достаться уже новый, адаптированный к их времени, вариант сказки.

Старая сказка на новый лад: как французский путешественник переписал «Тысячу и одну ночь»Двойная пластинка с аудиосказкой, которую «Мелодия» выпустила в 1981 году

СПРАВКА

Аудиоспектакль «Али-Баба и сорок разбойников» поставил в 1981 году режиссер Олег Рябоконь. Звездный актерский состав — Олег Табаков, Армен Джигарханян, Леонид Филатов, Вениамин Смехов, Сергей Юрский, Татьяна Никитина, Наталья Тенякова, а также привлеченные в качестве композиторов Сергей Никитин и Виктор Берковский — обеспечили оглушительный успех и аудиосказке, и телеверсии спектакля 1983 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Мильчин, литературный критик:

— Плагиат, как явление, возник вместе с авторским правом. Ранее же шел разговор о заимствовании. Римляне переписывали греков, Монтень использовал тексты Плутарха и Мольера, Шекспир — чужие сюжеты. Все они писали под влиянием других и интерпретировали их истории по-своему. Не скажешь же, что Булгаков переписал «Евангелие от Матфея»?

ВСЕ ТО, О ЧЕМ ВЫ НЕ МОГЛИ СПРОСИТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЭТОГО МОГЛО И НЕ БЫТЬ

РЫБНАЯ ДУША

Одним из первых советских актеров, снявшихся в рекламе, был Евгений Леонов. Еще в 1974 году он с телеэкрана призывал зрителей покупать рыбу нототению. По легенде, Евгений Павлович не смог отказать директору нового магазина «Океан», который открылся в Москве рядом с домом артиста.

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА

В ходе первой реконструкции Московской кольцевой автодороги в 1991–1992 годах выяснилось, что расстояния между километровыми столбами на трассе весьма относительны. Самый короткий отрезок на МКАД составил 700 метров, самый длинный — 1,8 километра.

РОЖДЕННЫЙ В КАРАНТИНЕ

Военврач Николай Васильевич Склифосовский, чьим именем назван легендарный Склиф — Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи на Большой Сухаревской площади, родился на хуторе под названием Карантин. Вы как хотите, но это все не случайно...

СОЛЬ НА ЗЕМЛЕ

В Москве для борьбы с гололедом используют хлорид натрия (NaCl), а в американском штате Юта — хлорид магния (MgCl2), который добывают в Великих Соленых озерах. Известный русский промышленник Прокопий Демидов поступал с солью иначе: однажды летом скупил в Москве всю соль и велел рассыпать на дороге — захотелось ему на санях покататься... Мог позволить себе чудачество. Кстати, Нескучный сад в столице построен на его деньги.

КОРОЛЕВСКАЯ МОРКОВЬ

Вплоть до XVI века люди употребляли в пищу фиолетовую морковь. Изредка встречалась белая и желтая. Оранжевым корнеплодом мир обязан овощеводам из Нидерландов, которые в патриотическом порыве вывели сорт геральдического цвета Оранско-Нассауской королевской династии.

ДВЕ МАРГАРИТЫ

Одним из результатов пандемии COVID-19 стал взрывной рост доставки готовых блюд. Но первой вызвала курьера королева Италии Маргарита Савойская: в 1889 году она заказала доставку пиццы. Популярная пицца «Маргарита» названа в ее честь.

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