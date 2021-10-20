«Учености плоды» и «Спаситель на продажу»: какие фильмы выйдут в прокат 21 октября

Фото: Неисправимый Рон, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 21 октября большой экран представит зрителям драму Педро Альмодовара «Возвращение», две ленты национального производства — «Учености плоды» и «Дракулов», мультфильм «Неисправимый Рон», фильм ужасов «Хэллоуин убивает», драмы «По соседству», «Эвакуация» и «Кошачьи миры Луиса Уэйна», документальную ленту «Спаситель на продажу».

Открывает обзор трагикомедия Педро Альмодовара «Возвращение». В главной роли любимица режиссера — Пенелопа Крус. Кроме того, «Возвращение» стало первым совместным фильмом Альмодовара и актрисы Кармен Мауры после 18-летнего перерыва. В 80-х почти ни один его фильм не обходился без ее участия. В ленте Кармен досталась роль сестры главной героини.

Лента переносит зрителя в современный Мадрид, где привлекательная молодая испанка Раймунда живет с безработным мужем и подрастающей красавицей-дочерью. Семье катастрофически не хватает денег, поэтому героине приходится трудиться сразу на нескольких работах. Раймунда — сильный, волевой человек, прирожденный боец. Но, как всякая женщина, она невероятно ранима.

Роль Раймунды принесла Пенелопе награду Каннского фестиваля и номинацию на премию «Оскар».

Юных зрителей большой экран порадует премьерой американского мультфильма «Неисправимый Рон». Лента поведает историю о том, какие чудеса могут произойти с ребенком, когда он вынужден отвечать не только за себя, но и за того, кого приручил.

Лучшие друзья, роботы, есть у всех одноклассников стеснительного Барни. Они умеют двигаться, говорить. Но главное — подключенные к интернету, они помогают своему хозяину делать публикации в соцсетях и узнавать обо всех последних тенденциях, поддерживать связь с одноклассниками и быть в курсе событий.

На день рождения Барни получает долгожданный подарок. Но робот по имени Рон оказался бракованным, и юный хозяин решает самостоятельно научить его всему, что знает сам.

Поклонников национального кинематографа в прокате ждут два совершенно разноплановых фильма. Первый из них — военная драма «Учености плоды», которую снял Игорь Угольников. В главных ролях: Сергей Безруков и Настасья Кербенген.

1944 год. Из Германии в оккупированное немцами село Михайловское в Музей Пушкина приезжает профессор литературы Мария Шиллер и ведет просветительскую работу среди солдат вермахта и местных крестьян, рассказывая им о великом русском поэте. Ее действия вызывают неодобрение у немецкого командования.

Фронт приближается все ближе, и вскоре из Берлина приходит приказ: вывезти из Михайловского все исторические ценности. Этого никак не могут допустить ни партизаны, ни местный умелец Сергей, которого связывают с Марией недопустимые, губительные для обоих отношения. Сергей решает любой ценой спасти достояние своей страны. Пушкинское наследие должно остаться в России. Даже ценой жизни.

Комедия режиссера Ильи Куликова «Дракулов» частично основана на романе Брэма Стокера. Действие перенесли в Российскую империю. Локациями для съемок фильма стали усадьбы Марфино и Середниково.

Юрист Петр Смирнов, в роли которого снялся Денис Васильев, приезжает в мрачное имение загадочного графа Дракулова (он же — Михаил Галустян), чьи предки родом из далекой Трансильвании, чтобы оформить покупку дома в Москве. Граф замечает фотокарточку невесты Петра, юной Вари, и немедленно срывается проинспектировать свою новую недвижимость.

Петр обеспокоен, но его бдительность усыпляют старательные служанки графа. Правда, вскоре Смирнов обнаруживает, что девушки — вурдалаки, а это значит, что и их хозяин, граф Дракулов, — опасный кровопийца. Петр сбегает из демонической усадьбы и спешит в Москву, чтобы защитить свою невесту от трехсотлетнего вампира. Помочь ему в этом (или помешать) могут лучшая подруга Вари и ее странные кавалеры, а также сын знаменитого профессора Ван Хельсинга — Вася.

Продолжит тему потусторонних сил фильм ужасов Дэвида Гордона Грина «Хэллоуин убивает». Лента вошла во внеконкурсную программу прошедшего Венецианского кинофестиваля.

Перед зрителями предстанет вторая часть «Хэллоуина». Главная героиня — Лори Строуд, ее дочь Карен и внучка Эллисон поймали Майкла Майерса в ловушку и оставили гореть в подвале их дома. Раненая Лори отправляется в больницу, уверенная в том, что ее преследователь наконец-то мертв. Но Майклу удается освободиться, и его кровавая расправа продолжается.

Лори должна справиться с болью и снова защищаться, однако в этот раз весь город готов дать отпор неудержимому монстру. Женщины семьи Строудов присоединяются к группе выживших, которые хотят взять правосудие в свои руки, выследить Майкла и остановить его раз и навсегда. Зло должно умереть сегодня. Впрочем, по признанию режиссера, история во второй части не закончится.

В четверг в российский прокат выходит несколько драматических фильмов. В сюжет первого из них — «Эвакуации» режиссера Мэллори Эвертон — благополучно вплетен коронакризис прошлого года. Главная героиня в марте приобретает акции авиакомпаний и отелей. Теперь они совершенно бесполезны. Реальные ценности совсем другие. Джейми отправляется со своей сестрой в самое важное путешествие своей жизни, в поездку через всю Америку в разгар пандемии, чтобы вызволить свою бабушку из дома престарелых.

Премьерной площадкой для драмы немецкого режиссера Даниэля Брюля «По соседству» стал 71-й Берлинский кинофестиваль. Фильм стал для режиссера дебютной лентой.

Известный актер Даниэль живет в престижном районе Берлина в шикарном лофте. У него стильная и красивая жена, воспитанные няней дети и успешная карьера. Одним прекрасным летним днем Даниэль собирается на пробы для фильма о супергероях и по пути заглядывает в бар на углу. Там он обнаруживает Бруно. Сначала он просит у актера автограф, потом начинает его унижать, потом вдруг рассказывает детали, о которых может знать только близкий человек. Или сосед, живущий в квартире напротив.

Биографическая драма «Кошачьи миры Луиса Уэйна» поведает зрителю трагичную историю эксцентричного аристократа Луиса Уэйна. Его картины обладают одной общей чертой: он пишет исключительно антропоморфных котов. Благодаря любви своей жены Эмили Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек. Но с каждой новой картиной причудливые миры Луиса начинают все сильнее заменять ему реальность. Последние годы жизни Уэйн провел в психиатрических лечебницах.

Завершает обзор документальная лента режиссера Антуана Виткина «Спаситель на продажу». Зрителю предлагается к просмотру запутанная история портрета Иисуса Христа (картину окрестили «мужской Моной Лизой») спорного авторства Леонардо да Винчи. Этот фильм — расследование о том, как упомянутый портрет оказался заложником закулисных аукционных сделок между Францией и Саудовской Аравией.