Вечная история любви: 40 лет исполнилось легенде театра «Ленком» — знаменитой рок-опере «Юнона и Авось»

Александра Волкова (Кончита) и Дмитрий Певцов (Резанов) в легендарной постановке «Юнона и Авось» / Фото: Женя Сирина / Ленком

22 октября знаменитый спектакль покажут в 1754-й раз, но не на исторической сцене театра, а в Концертном зале «Крокус Сити Холл». История о страсти, верности, вере и чести снова восхитит и заставит плакать.

Достать билеты на «Юнону и Авось» во все времена было, в общем, практически нереально. С премьеры, состоявшейся 20 октября 1981 года, и до нашего времени легендарную постановку дают с аншлагами. Феноменальный успех спектакля был определен несколькими составляющими: мастерством режиссуры Марка Захарова, талантом сценографа Олега Шейнциса, изумительной музыкой Алексея Рыбникова, тонкими и острыми стихами Андрея Вознесенского, волшебной хореографией Владимира Васильева и, конечно, потрясающим актерским составом.

И это спектакль не только о любви, но и о нас, нашем восприятии истории и страны.

Все началось с поездки Андрея Вознесенского в США: там поэт узнал историю любви российского графа и юной дочери губернатора Калифорнии. Написанная им поэма «Авось» впечатлила композитора Рыбникова. Вскоре они с Вознесенским начали совместную работу над задуманной оперой: Андрей Андреевич понимал, что для ее создания придется многое дописать, поскольку изначально в «Авось» было лишь несколько стихотворений, которые нереально было «пропеть»; и чем дальше шла работа, тем глубже проявлялся смысл создаваемого. Любовная линия вызывала сострадание, а выпады вроде «Российская империя — тюрьма, но за границей та же кутерьма» или «О, Родина, была ты близорука, когда казнила лучших сыновей...» — боль другого рода.

Это была пощечина идеологии тоталитаризма. А еще в спектакле появлялась Богородица — как одно из действующих лиц. Рыбников, к тому времени уже писавший музыку к православным молитвам, органично вплел их в канву рока. Вместе это производило шоковое впечатление. И у «Юноны и Авось» были все шансы попасть под запрет, чего стоило упоминание царского Андреевского флага! Но тут случилось чудо.

…Захаров и артисты «Ленкома» впервые услышали оперу в исполнении Алексея Рыбникова у него дома. Композитор видел, что она произвела впечатление, и ждал, что репетиции начнутся вот-вот. Но время шло, а ничего не происходило. Ночами, тайно, Алексей Львович записывал альбом оперы с Жанной Рождественской, Геннадием Трофимовым и другими артистами. Первое публичное прослушивание записи состоялось 10 декабря 1980 года в церкви Покрова Богоматери в Филях. Музыка заполнила ледяное помещение храма, в котором собрались сто человек. Может, опера прозвучала как молитва и была услышана? Постановку разрешили. Чудо!

1981 год. Елена Шанина (Кончита) и Николай Караченцов (Резанов) на премьерном показе оперы / Фото: Из архивов Ленкома

Кстати, многие думали, что Кончита — персонаж придуманный. Но историк, журналист Никита Шевцов отыскал ее могилу:

— Кончита покоится на кладбище Доминиканского монастыря городка Бенисио на берегу залива Сан-Франциско. У могилы сестры Марии стоит памятник, на котором Кончита изображена в двух образах — монахини и девушки в национальном испанском платье. Местные жители чтут ее отца и ее, первую коренную жительницу Калифорнии, ушедшую в монастырь. После смерти Резанова она посвятила себя благотворительности и обучению индейцев. Ее называли «Ла Биата», «благословенная», еще до того, как она в 1851 году стала монахиней.

«В сорок лет все только начинается». Спектаклю — сорок.

Жить и жить! И мы аплодируем стоя — любви и искусству.

ИСТОРИЯ

В названии рок-оперы используются названия судов «Юнона» и «Авось» калифорнийской экспедиции дипломата Николая Резанова (1764–1807), одного из основателей торговой Российско-американской компании. В сюжетную основу произведения легли события последних лет жизни графа, история его любви и несостоявшегося брака с Консепсьон Аргуэльо (Кончитой) (1791–1857), 15-летней дочерью коменданта Сан-Франциско.

С премьеры спектакля Николай Караченцов выходил на сцену в образе графа Резанова почти четверть века. Затем графа играли Виктор Раков, Дмитрий Певцов, Семен Шкаликов и Игорь Миркурбанов. Первой юную Кончиту исполнила Елена Шанина, которую сменили Алена Хмельницкая, Инна Пиварс, Анна Большова, Алла Юганова, Анна Зайкова, Александра Волкова и Алена Митрошина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Певцов,народный артист РФ, исполнитель роли графа Резанова:

— Сейчас это единственный спектакль в моем репертуаре, перед которым я волнуюсь. Реально волнуюсь! Иду на сцену каждый раз почти как в первый, хотя меня сложно уже чем-то удивить. Это и последствия ввода, и мое желание ничего там не испортить. Это величайший спектакль, памятник самому себе. Здесь работает все — история, сюжет, музыка, текст, пластика, и, конечно, себя в это надо полностью включать, встраивать. Нельзя в этом спектакле существовать наполовину. Там нужно отдавать все, что у тебя есть...