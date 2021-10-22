Нокдаун для кинопроката: премьеры каких фильмов перенесли из-за пандемии

Фото: Кошмар на улице Вязов

Коронавирусная инфекция атакует жителей России. Показатели таковы, что президент страны принял решение об объявлении нерабочих дней. Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию, что спровоцировало введение для горожан вынужденного отдыха, параллельно ограничив отдельные виды коммерческой деятельности. Наибольшие потери от введения этих мер понесет киноиндустрия, у которой в столице не осталось возможности для маневра.

А между тем, подгадывая «хорошие для кинопроката даты», каковыми являются 28 октября и 4 ноября, многие компании именно на них поставили премьеры фильмов. Обе даты, помимо запланированных праздничных выходных, выпадают на четвертные каникулы школьников. Последнее обстоятельство объясняет большое количество семейных лент, которые готовы были порадовать юную аудиторию у большого экрана. Увы, на сегодня точно известно, что в период с 28 октября по 7 ноября в Москве это рандеву не состоится.

Московский зритель не увидит в обозначенный период намеченные на 28 октября премьеры: классики фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов», приключенческой ленты «Кощей. Начало», комедии «Семейный бюджет», фильма ужасов «Ледяной демон», драм «На близком расстоянии», «Камень, ножницы, бумага», «Купе номер 6», ретродрамы «Дурное воспитание» и многих других хороших фильмов.

4 ноября большой экран столицы не покажет премьеры нескольких лент национального производства: «Море волнуется раз», «Медея» и «Летчик», ретродрамы Педро Альмодовара «Поговори с ней», мультфильмов «Даже мыши попадают в рай» и «Щенячий патруль: Улетная помощь», фантастического боевика «Вечные», драм «Спенсер», «Память» и «Все прошло хорошо».

«Вечерняя Москва» спросила у кинокомпаний, ответственных за прокат обозначенных картин, какие действия в столь непростых условиях они собираются предпринять. Вариантов для маневра оказалось всего два: первый — сохранить дату премьеры и выпустить фильм на территории России, назначив показ для москвичей по мере открытия кинотеатров; второй — перенос даты премьеры.

По первому пути пошли немногие.

В кинокомпании «Каропрокат» «ВМ» сообщили, что, в связи с ухудшением эпидемической ситуации, а также введенными в Москве мерами «было принято решение об отмене премьеры фильма «Кощей. Начало» в столице, дабы сократить риски заболеваемости среди гостей, пришедших на премьеру в количестве более 1000 человек. С 28 октября прокат по РФ, где возможно, состоится».

Фото: Кощей. Начало, 2021 год

— Ввиду того, что драма «Память» выйдет исключительно в кинотеатрах, и мы поддерживаем американскую модель проката (картина будет переходить из города в город), мы будем принимать заявки на прокат от других городов России, где кинотеатры продолжат свою работу с 4 ноября. Мы технически готовы к прокату и не видим причин ограничить точечный прокат в городах, где эпидемическая ситуация позволяет оставлять кинотеатры открытыми. Более того, для нас сложившаяся ситуация для фильма «Память» больше в плюс, чем в минус. Города получат некую эксклюзивность в работе с картиной, что позволит повысить интерес к ожидаемому всеми проекту, — прокомментировал ситуацию Роман Дорофеев, директор по кинопрокату кинокомпании «Русский Репортаж».

В намеченный срок — 28 октября — фильм «Кошмар на улице Вязов» также выйдет в прокат на территории России. В Москве картину можно будет увидеть по мере открытия кинотеатров. При этом, по мнению основателя и директора по кинопрокату компании «Иноекино» Алексея Бажина, «все может еще не раз поменяться», добавляя, что «введение QR-кодов на длительный срок выглядело бы разумным решением».

Впрочем, 25 октября в кинотеатре «Космос» почитатели образа Фредди Крюгера все-таки смогут его лицезреть на специальном показе. Совместно с компанией «Иноекино» «Москино» представит ленту на языке оригинала с русскими субтитрами. А вступительное слово скажет Андрей Загудаев, кинокритик и автор телеграм-канала «Кроненберг нефильтрованный».

По пути переноса кинопремьер пошла большая часть кинопрокатчиков. Так, кинокомпания «Дисней Студиос» на 8 ноября запланировала премьеру фантастического боевика «Вечные», а на 18 ноября — историческую драму «Последняя дуэль», которая вне конкурса была показана на Венецианском кинофестивале.

Фото: Последняя дуэль, 2021 год

На 25 ноября перенесла премьеру приключенческой комедии «Помогите, я уменьшил своих друзей!» кинокомпания «Пионер». Мультфильм «Щенячий патруль: улетная помощь», кинопрокатчиком которого также является «Пионер», большой экран увидит только 2 декабря.

На 2 декабря кинокомпания «Ракета Релизинг» запланировала выход биографической драмы «Превратности разума». Кинокомпания выразила надежду на то, «что ситуация улучшится к этому времени».

9 декабря в российский прокат намерена выйти картина французского режиссера Франсуа Озона «Все прошло хорошо», прокатчиком которой является кинокомпания A-One Films.

И лишь к 10 марта 2022 года до национального проката добредет испанский ужастик «Бабушка», представлением которого на российском экране занимается компания «Парадиз».

А еще на обозначенные даты — с 28 октября по 7 ноября — в столице были запланированы крупнейшие традиционные фестивали фильмов и мультфильмов. Большинство из них, учитывая школьные каникулы, ориентировано на подрастающее поколение. К большому сожалению юных зрителей, организаторы фестивалей вынуждены их перенести.

Так, в запланированный ранее срок с 28 октября по 8 ноября не состоится XV Большой фестиваль мультфильмов.

— Все офлайн-события — кинопоказы, лекции, выставки, мастер-классы, мероприятия в рамках Клуба БФМ — переносятся на начало декабря. О новых датах проведения XV БФМ мы сообщим дополнительно. Деньги за ранее приобретенные билеты в кинотеатры будут возвращены на банковские карты в соответствии с правилами возврата, принятыми в каждом кинотеатре, — сообщили «ВМ» организаторы фестиваля мультфильмов.

При этом онлайн-версия БФМ с 28 октября по 8 ноября пройдет в полном объеме. Фильмы и сборники программ будут показаны в соответствии с опубликованным расписанием.

С 1 по 7 ноября в Музее Победы должен был состояться Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел». По словам гендиректора Фонда социально-культурных инициатив Сергея Смирнова, «сейчас прорабатываются варианты изменения сроков его проведения».

— Решение о переносе мероприятия было принято в связи с напряженной эпидемической обстановкой в стране. Внимательно следим за ситуацией. Надеюсь, что фестиваль все-таки удастся провести позже, — добавил он.

На вторую половину ноября перенесен и Московский международный фестиваль архивных фильмов, который должен был стартовать 26 октября и завершиться 9 ноября. В связи с изменившимися обстоятельствами форум пройдет с 15 по 28 ноября. Главной площадкой фестиваля станет кинотеатр Госфильмофонда «Иллюзион», где будет показана основная программа.

Большая часть показов пройдет с пленки и будет сопровождаться обширной публичной программой: лекциями и дискуссиями с киноведами, реставраторами, режиссерами и кураторами зарубежных архивов.

Сеть кинотеатров «Москино» в свою очередь в период с 28 октября по 7 ноября отменила проведение кинопоказов, кинофестивалей и кинопрограмм. Добавив, что деньги за приобретенные билеты автоматически вернутся на банковские карты.