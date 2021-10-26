Подарок Романовых и древние письмена: что продают в интернете

Фото: Из личного архива героя

Корреспондент «Вечерней Москвы» Александр Кудрявцев продолжает собирать для вас самые диковинные и оригинальные объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах.

Один из пользователей выставил на продажу сундук императорской семьи Романовых. Эту вещь атаману казачьей сотни Кисловодска вручили в 1903 году. Император Николай II пожаловал ему огромный сундук с подарками за то, что атаман защищал его младшую дочь Анастасию во время лечения на курорте. Реликвию автор объявления готов продать за 1 миллион рублей.

Для любителей древностей есть еще предложение.

Пользователь под именем Тимур выставил на продажу фрагмент каменной стены одной из древних пещер с Ближнего Востока. Каменную табличку с древними письменами он готов отдать за 500 тысяч рублей. Правда, автор не уточняет историю происхождения этого ценного предмета.

Молодец, 35-летний огурец!

Москвич выставил на продажу банку огурцов, закатанную 35 лет назад.

Фото: Из личного архива героя

Соленья Глеб Пчелов (фамилия изменена по просьбе героя. — «МВ») нашел в погребе дома своих родителей в Подмосковье. Среди домашних закруток была найдена банка с огурцами, закатанная в Венгрии. На этикетке значится, что товар произведен на заводе № 86 в Будапеште.

— Банка весит 4,8 килограмма. Удивительно, что огурцы почти идеально сохранились. Рассол не помутнел. Возможно, сказались хорошие условия хранения, — рассказал Глеб Пчелов.

Глеб выяснил, что эти огурцы больше не производят, поэтому решил, что это историческую ценность. Огурчики 35-летней выдержки москвич хочет продать за ни много ни мало 100 миллионов рублей.

— Цена не окончательная, я готов торговаться. Она может стать отличным экспонатом в частной коллекции, — пояснил Пчелов.

Интересно, сделает ли он скидку, учитывая, что огурцы уже вряд ли можно есть? Пока Глеб не нашел покупателей для своей находки, но все еще ждет звонков.

КСТАТИ

Самая большая в мире банка маринованных огурцов имеет высоту 1,5 метра, диаметр 1,1 метра. Такой рекорд поставили в турецком городе Чубук. Банку специально закатали ради рекорда 13 сентября 2018 года.