Москвичи увидят пейзажи Сары Мун

Фото: Официальный сайт Мультимедиа Арт Музея

В Москве в Мультимедиа Арт Музее открылся юбилейный выставочный сезон. В преддверии своего 25-летия музей представил семь выставок. С двумя из них «Вечерняя Москва» знакомит читателей.

Выставка звездного французского фотографа Сары Мун называется «Однажды где-то, но не здесь». В экспозицию вошли портреты, натюрморты, пейзажи и индустриальные съемки. Сара Мун много снимала в Москве и Санкт-Петербурге.

Ее работы — визуальная поэзия, путешествие за пределы повседневной жизни. Выставки Сары Мун прошли в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и других городах.

Вызовет интерес посетителей также выставка «Ближе к смыслу» классика российского современного искусства Никиты Алексеева.

Это первая посмертная выставка художника. Рисование было для него способом материализовать иллюзорное время. На его творчество оказали влияние художники Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. При этом ему удалось создать собственный художественный мир.