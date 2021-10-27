«Кощей. Начало» и «Дурное воспитание»: какие фильмы выйдут в прокат 28 октября

Фото: Кощей. Начало, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. Фильмы, заявленные в прокат на 28 октября, выйдут на большой экран в городах, где кинотеатры будут открыты. В Москве их можно будет посмотреть по мере открытия кинотеатров.

28 октября большой экран представит зрителям классику ужасов «Кошмар на улице Вязов», несколько лент национального производства — «Кощей. Начало», «Семейный бюджет», «Ледяной демон» и «Камень, ножницы, бумага», а также ретродраму Педро Альмодовара «Дурное воспитание» и фильм ужасов «Гайя: Месть богов».

Отдавая должное грядущему Хеллоуину, открывает обзор классика фильмов ужасов — «Кошмар на улице Вязов» режиссера Уэса Крэйвена. Фильм, ставший основоположником жанра хорроров, впервые появился на большом экране аж в 1984-м и за прошедшие годы успел обрасти сопутствующими историями, многие из которых — правда. Например, по признанию режиссера, имя главного героя возникло вовсе не спонтанно — так звали парня, который издевался над ним в школе. А внешность Фредди позаимствовал у бездомного, который испугал Крэйвена в детстве.

Сценарий фильма был готов задолго до начала съемок, но ни одна киностудия не была заинтересована в его реализации. Зато фильм «отблагодарил» студию New Line Cinema, которая стояла на грани банкротства. Благодаря ошеломляющему успеху ленты неприятностей удалось избежать. В итоге студию начали называть «домом, который построил Фредди».

А еще «Кошмары на улице Вязов» стали кинодебютом для Джонни Деппа, который попал на пробы фильма случайно.

Для своего фильма Уэс Крэйвен выбрал беспроигрышную идею. Она пришла ему в голову после того, как режиссер прочитал несколько газетных очерков о группе камбоджийцев, умерших от ужасных ночных кошмаров. Молодые люди страдали кошмарами и отказывались спать настолько долго, насколько это было возможным. Когда они в конце концов засыпали, то просыпались с воплями ужаса и умирали от сердечного приступа. Из этой идеи Крэйвен создал эффект непрекращающейся паранойи и стер границу между реальностью и сном.

Зритель оказывается в непростой реальности одной из школ Спрингвуда. Ее старшеклассников преследует один и тот же кошмарный сон, в котором за ними гонится и кромсает их на куски изуродованный человек в шляпе и с ножами на руке. И тот, кого он убил во сне, умирает в реальности.

Оказывается, много лет назад герой сна, Фредди Крюгер, был маньяком, совершившим несколько зверских убийств детей. Их родители, не дожидаясь суда, линчевали Фредди, заживо спалив в котельной. И теперь Фредди вернулся мстить.

Грядущий национальный праздник, 4 ноября, обеспечил большой экран солидным присутствием лент российского производства. Открывает блок семейная приключенческая лента режиссера Андрея Колпина «Кощей. Начало». Зрители перенесутся в давние времена, где люди и сказочные существа живут вместе. Спокойная жизнь продолжается ровно до тех пор, пока в Дивноземское княжество не нагрянул Белый призрак, безжалостный монстр, способный уничтожить весь мир. И лишь одному герою под силу остановить чудище. Он молод, силен, красив, а еще водит байк. Его зовут Кощей.

Комедию «Семейный бюджет» в прокате представляет режиссер Евгений Абызов. История начинается (да и продолжается) довольно обыденно: семья из Краснодара (мама — преподаватель фортепиано, папа — конструктор аттракционов, дочь — блогер и сын — романтик), как и многие, покупает квартиру в ипотеку. Однако скоро оказывается, что платить за нее нечем.

Теперь ради того, чтобы не остаться на улице, Фроловы идут на все. Прожить неделю всей семьей на 200 рублей? Легко! Сыграть классический концерт в костюме осьминога? Без проблем! Стать звездой соцсетей? Можно и звездой. Денежные приключения Фроловых превращаются в комедийный курс финансовой грамотности для всех российских семей.

Свою лепту в грядущее празднование Хеллоуина внесут и российские картины. Фильм ужасов «Ледяной демон» готов претендовать на звание «достойного подарка» к празднику.

Когда главная героиня Ксюша была маленькой, в горах пропал ее отец. Девочка совершенно не помнит родителя. Да и жизнь за десять лет приобрела новые краски: мама вышла замуж за хорошего человека. Неожиданно замерзшее тело находят. Невероятно, но отец до сих пор жив и пребывает в странном анабиозном состоянии, напоминающем кому. Его привозят домой. Это возвращение разрушает спокойную жизнь семьи. Ксюша подозревает, что вместе с отцом в дом проникло нечто сверхъестественное — демоническая сущность, которая необъяснимым образом влияет на поведение близких и друзей девушки.

Драму «Камень, ножницы, бумага» в российском прокате представит Татьяна Лютаева. В картине она выступает не только в качестве режиссера, но и как одна из исполнительниц. Вторая составляющая дуэта — Агния Дитковските.

Зритель увидит историю двух актрис. Мать и дочь одержимы актерской профессией. Мать уже готова расстаться со сценой и мечтой о кино, но не желает повторения своей судьбы у дочери. Она делает молодой актрисе главный подарок в жизни: знакомит ее с наставником, после уроков которого не будет места отчаянью, зато будет место подлинному искусству.

Испанская ретродрама «Дурное воспитание» Педро Альмодовара в 2004 году шокировала публику. Над сценарием фильма режиссер работал более десяти лет. А мировая премьера картины состоялась на открытии 57-го Каннского кинофестиваля. Это первый испанский фильм, удостоившийся такой чести.

«Дурное воспитание» — история успешного кинорежиссера с Гаэль Гарсиа Берналем в образе альтер эго самого Альмодовара. Жизнь и выдумка в этой картине тесно переплетаются так, что, разгадывая эту головоломку, можно попробовать разгадать самого Альмодовара. В поисках нового сюжета герой случайно находит материал, который побуждает его отправиться в тяжелое эмоциональное путешествие (как по своему, так и по чужому детству), что оказывается связано со съемками фильма внутри фильма. История наполнена неожиданными поворотами, иллюзиями и неоднозначностью.

Порцию фильмов ужасов ближайшего премьерного четверга разбавит еще одна картина. Экзотическая, родом из ЮАР — «Гайя: Месть богов». Режиссер Яко Бауэр порадует зрителя прежде всего нетривиальными натурными съемками и неожиданными ракурсами.

По сюжету во время обхода территории леса его смотритель обнаруживает двух странных людей: отца и сына, ведущих затворнический образ жизни. У них своя религия и весьма специфическое отношение к природе. Пытаясь разгадать причины столь необычного поведения, смотритель сталкивается с тайной, которая способна изменить весь ход развития жизни на планете. В чаще леса пробудилось нечто. Нечто более древнее, чем само человечество.