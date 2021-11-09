Как Нереус над Парижем: к Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню

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В понедельник, 8 ноября, специалисты NASA предупредили мировую общественность: в декабре к нашей планете приблизится астероид, один из линейных размеров которого составляет 330 метров — с Эйфелеву башню. Такие космические объекты считаются в принципе крупными и представляющими опасность.

Небесное тело, обозначенное в реестрах у астрономов как «объект 4660 Nereus», пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров от Земли 11 декабря. Данное расстояние больше, чем между Землей и Луной, примерно в десять раз.

Российский астроном, доцент, кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин утверждает, что падение на Землю такого крупного болида повлечет за собой гибель всего живого на Земле. И сбрасывать со счетов подобный апокалиптический сценарий ни в коем случае не стоит — он вполне реалистичен. Но современные исследования показывают, что в движении небесных объектов существуют строгие математические закономерности, которые можно рассчитать и предсказать появление действительно опасных космических соседей.

— По существующим ныне расчетам, катастрофы такого рода Земля переживает раз в 100 миллионов лет, — говорит «Вечерке» кандидат физических наук Денис Вахрушев. — И рано или поздно перед человечеством встанет вопрос о том, как бороться с небесными гостями или куда эвакуировать население... Но это будет нескоро, по крайней мере — точно не в этот раз.

Другой российский ученый, вице-президент Астрономо-геодезического объединения России Сергей Смирнов полагает, что надежным критерием того, опасен ли астероид, служит не столько его размер, сколько дистанция, на которой он пролетает мимо нашей планеты.

— Если мы читаем в сообщениях астрономов, что траектория полета астероида находится от нас почти в четырех миллионах километров, можно его не бояться, — говорит профессор. — На этом расстоянии космический «камешек» не может ни врезаться в планету, ни даже как-то повлиять на погоду в ее атмосфере. Более того, скорее всего, он будет незаметен в любительских телескопах, особенно в больших городах, где освещенность неба мешает наблюдениям. Так что даже школьники в кружках астрономии, скорее всего, не смогут увидеть Нереус. Любимый город может спать спокойно!

Однако ученые предупреждают о другом: 28–29 ноября ожидаются вспышки на Солнце, которые могут негативно влиять на нервную систему человека — вызывать беспокойство, тревогу.

Фото: Pixabay

ТОП-4 опасных небесных соседей

В космосе на сегодняшний день есть астероиды, орбиты которых находятся в опасной близости от Земли, и малейшее их изменение может привести к столкновению.

— 29075 (1950 DA).

Этот небольшой астероид из группы Аполлонов оценивается как наиболее опасный для Земли: он пролетает ближе всех. Максимальное сближение астероида с нами произойдет в 2032 году, но наиболее тесное соседство — возможно, и столкновение — может случиться 16 марта 2880-го. В этом случае человеческую цивилизацию ожидают катастрофические последствия. Наши потомки должны быть готовыми к глобальному изменению климата и гибели значительной части биосферы.

— 101955 Bennu (1999 RQ36).

Бенну — второй из самых опасных для нашей планеты астероидов. В 2135 году он окажется на расстоянии всего 300 тысяч километров от Земли — это ближе, чем Луна. Дата возможного падения колеблется в пределах 2175 и 2199 года, за этот период он 78 раз подойдет близко к Земле.

— 410777 (2009 FD).

Третью строчку среди самых опасных астероидов занимает 2009 FD. Это бинарный — то есть двойной — астероид. Он представляет собой систему из двух гравитационно связанных друг с другом небесных тел. Они вращаются вокруг общего центра масс, как, например, компоненты двойной звезды. Первый его компонент является телом диаметром в 120–180 метров, а второй — 60–120 метров. Масса 2009 FD — около 3,2 миллиона тонн. Как предполагают ученые, двойные астероиды уже падали на Землю. Об этом могут свидетельствовать некоторые ударные кратеры, такие как двойной кратер Клируотер в канадском Квебеке. Кратер образовался около 290 миллионов лет назад.

— 99942 Apophis (2004 MN4).

О ком точно стоит рассказать, так это об Апофисе. И хотя NASA исключило возможность его столкновения с Землей в 2036 году, европейский сервис NEODyS не спешит вычеркивать астероид из своего риск-листа. Он даже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый опасный астероид из когда-либо замеченных. После уточнения траектории риск столкновения с ним был снижен до нуля. Но диаметр Апофиса составляет приблизительно 370 метров, и, если все же столкновение с Землей случится, его падение может вызвать крупную региональную или даже глобальную катастрофу.