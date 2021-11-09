Сапоги Ленина и дьявольский шар: какие диковинки можно найти в интернет-объявлениях

Фото: Из личного архива Александра Медведева

Корреспондент «Вечерней Москвы» Александр Кудрявцев продолжает собирать для вас самые диковинные и оригинальные объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах.

Пользователь Александр выставил на продажу бутылку газировки Coca-Сola за 3990 рублей. Почему так дорого? Дело в том, что эту газировку разлили еще в 1974 году. Тогда компания выпустила напиток лимитированной серии, приуроченной к 75-летию бренда. Создатели разлили газировку в бутылки, похожие на те, что выпускали в 1900 годах. Автор объявления привез этот экземпляр из Соединенных Штатов Америки. Будущего владельца сразу стоит предупредить, что пить эту газировку нельзя.

Фото: Из личного архива героя

Также на продажу в сети выставили кантонский «Дьявольский шар». Этот необычный предмет впервые в 1870 году вырезал из цельной кости мастер Ун-Тун в Китае. Дьявольским его прозвали из-за сложности конструкции. Один большой внешний шар содержит в себе еще 12 поменьше. Такой необычный предмет интерьера автор объявления готов продать за 230 тысяч рублей.

Фото: Из личного архива героя

На днях в сети появилось необычное объявление. Жителям предлагают купить сапоги, которые в 1920 году носил Владимир Ленин.

Согласно тексту объявления, в это время будущий Председатель Совета народных комиссаров СССР приехал в деревню Калошино Московской области. Там он провел несколько дней и даже ходил на охоту. Приезд в деревню запечатлен штатным художником Ленина. Картина продается в комплекте с сапогами.

— На ней изображены Ленин и Иван Зайцев. Это дед пенсионерки Галины Агашовой, которая до недавнего времени владела картиной. Хранились в ее семье и те самые сапоги, — уточнил автор объявления Александр Медведев.

Сейчас он продает их как предметы антиквариата. Цена солидная — 500 тысяч рублей. Правда, не стоит думать, что удастся примерить сапоги знаменитого революционера и почувствовать себя на его месте. Обувь очень старая и представляет только историческую ценность. Сапоги, как и картина, хранились более ста лет и наверняка заинтересуют коллекционеров и поклонников деятельности Владимира Ленина.

Фото: Из личного архива Александра Медведева

Однако пока что покупатели неохотно откликаются на объявление. Видимо, считают, что Ленин недостаточно долго носил сапоги.

КСТАТИ

В Государственном историческом музее собрана коллекция личных вещей вождя. Там можно найти его обручальное кольцо, одежду, документы и даже парик, который был нужен для маскировки в 1917 году.