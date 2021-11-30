Дешевле только Шаляпин: сколько артисты заработают на новогодних корпоративах

Фото: Instagram/fkirkorov

29 ноября концертные директора раскрыли гонорары знаменитостей на новогодних корпоративах, а также перечислили самых востребованных артистов. «Вечерка» узнала, сколько звезды зарабатывают в преддверии Нового года.

По словам концертного директора Табриза Шахиди, наиболее востребованными оказались Леонид Агутин, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Zivert, группа «Би-2», Григорий Лепс, Вера Брежнева, Николай Басков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и рэпер Баста. У этих звезд запланировано по два-три предновогодних выступления за вечер.

С начала пандемии они повысили свои расценки в полтора-два раза. В среднем их гонорар составляет от 1,5 до 2 миллионов рублей. Концертный директор Евгений Филькенштейн отметил, что дороже всего заказчику обойдется выступление группы «Ленинград»: часовой концерт будет стоить 15 миллионов рублей.

PR-специалист Вадим Горжанкин подчеркнул, что корпоративы со звездами проводят не только вживую, но и в онлайн-формате.

— В связи с коронавирусом звезды уходят в онлайн, — комментирует «Вечерке» эксперт. — Становятся все больше популярны интернет-поздравления. Цены на такие услуги могут быть разными: от 40 тысяч рублей до нескольких миллионов.

Чаще всего видеопоздравления заказывают у таких артистов, как Анна Калашникова, Алена Кравец, Прохор Шаляпин. А на корпоративы офлайн больше, конечно, приглашают старых, известных всем звезд.

Их аудитория более зрелого возраста и более обеспеченная. К слову, артисты из 1990-х годов как пользовались, так и продолжают пользоваться популярностью. Их песни, на мой взгляд, более душевные, музыка и тексты — лучше, чем у современных исполнителей.