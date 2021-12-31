Игрушки родом из детства: как выглядела знаменитая елка-малютка

Кадр из фильма «Карнавальная ночь»: на переднем плане — фрагмент елочки из набора № 2 / Кадр из фильма «Карнавальная ночь», 1956

Малютка-елка появилась как ответ на нехватку жилых квадратных метров, а со временем превратилась в предмет вожделения коллекционеров.

Считается, что наша сегодняшняя героиня появилась на свет 31 мая 1951 года, когда сразу две московские фабрики (завод стеклянных елочных украшений и оптических изделий на Измайловском шоссе, 20, и фабрика «Спортигрушка» на Спартаковской площади, 10) приступили к выпуску первого набора «Елка-малютка». Говорят, впрочем, что был еще и какой-то (видимо, пробный) выпуск 1949 года, но обнаружить его «живьем» сегодня практически невозможно. Набор состоял из небольшого тубуса с маленькой и довольно пушистой искусственной елочкой и коробки с миниатюрными игрушками. Чего там только не было! Посеребренная верхушка, маленький чайничек и кофейник, китайский фонарик, ракушки, грибы мухоморы, светофор, шишки, куча филигранно раскрашенных стеклянных шаров (в последующих наборах таких замороченных уже не было), четыре нитки бус, метр мишуры, фигурки девочки и клоуна… — всего 47 предметов.

Конечно, нынешним искусственным микро-елочкам тогдашние по дизайну явно проигрывают — и кривоваты были по- рой, и лысоваты. Но все равно мы не переставали их любить!

Был даже сделанный из папье-маше парашютист в синем комбинезоне, приземлившийся в коробку на стеклянном парашюте. Будучи, видимо, разведчиком, он до последнего времени хранил инкогнито — коллекционеры миниатюр буквально сломали голову, гадая, как он выглядел, так как знали о нем лишь из бумажной спецификации, вложенной в коробку. Говорят, на сегодня удалось найти около трех таких фигурок (опасная профессия, что и говорить). В последующих наборах также попадались любители воздушных прыжков, но были они уже либо из стекла, либо из пластика. В этом составе набор выпускали вплоть до 1954 года и, судя по всему, не сильно большими тиражами (что-то около 800 штук).

Но вскоре московские фабрики почувствовали спрос на миниатюрные елки, поднажали на креатив и создали набор № 2, который выпускали до 1958 года. Кстати, именно эти елочки можно увидеть в «Карнавальной ночи» — они стоят на столах у зрителей концерта. Модификации этого набора отличались как количеством (от 75 до 77), так и комплектацией. Тут уже появились Дед Мороз и Снегурка, мишка в конверте, лошадка-качалка (сначала ее делали из папье-маше, потом из пластика), новые шарики, звездочки, которые будут встречаться и дальше, но главное — наноелку теперь можно было украшать 12 тонкими свечками и гирляндой из флажков. Каждый флажок на нитке обозначал одну букву морской азбуки. А все вместе, как не трудно догадаться, составляли фразу «С Новым годом!».

…Прекрасно помню, как дожидалась зимой благословенного времени, когда родители отправятся куда-нибудь с моей сестрой-липучкой (о это вечное «Выпросила сестричку? Теперь не жалуйся — должна присматривать за ней!»). Как только за ними закрывалась дверь, я пулей неслась в их комнату, доставала с полки заветную коробку и, оккупировав деревянный манеж, в котором почему-то было невероятно уютно, с упоением часами водила вокруг игрушечной елки хороводы из пупсов. Хороводы, впрочем, были вторичны. Главная магия состояла в обряжении волшебного дерева. Достать из коробки, собрать все елочные лапы, как игрушку-пирамидку (их насаживали на металлический штырь с подставкой), а потом аккуратно, не тревожа вату, в которой все это покоилось, вытаскивать по штучке украшения...

Парашютист с парашютом — но не из папье-маше, а уже стеклянный / Фото: Из личного архива

Помню, кстати, и парашютиста. У меня он был уже из пластика и вечно норовил сорваться с крючка парашюта. Подозреваю, именно этим его свойством и объясняется столь незавидная живучесть. Последний штрих — поправить, где надо, серебряный дождик, утвердить у основания Деда Мороза с внучкой, расставить вокруг игрушечную мебель, включить свет в крошечном двухрожковом торшере (два проводка намотать на контакты плоской батарейки).

Все — можно играть!

Вот только после всех хороводов приходилось отправлять миниатюрное чудо обратно в коробку: из-за мелких деталей и опасного штыря елку еще несколько лет прятали от сестры. Удивительно, но наборы елок-малюток охотно пользовали не только дети, но и взрослые. Один такой (судя по всему, как раз № 2) оказался у моей бабушки. Будучи коренной сибирячкой (предки с архангельских северов отправились покорять Сибирь еще при Ермаке), с конца войны она стала жить в знойном Краснодаре и скучала по снегу и тайге страшно. С елками на Кубани был полный швах, и, видимо, в качестве утешения появилась у нее в итоге эта миниатюрная альтернатива. Там-то, в Краснодаре, приехав однажды к бабуле на праздники, я увидела еще одно чудо — те самые крошечные свечечки нежных пастельных тонов. Боже, как же я хотела себе такие! Но видя, с какой любовью она обряжала, а по прошествии праздника отправляла на покой свой пластиковый отзвук родины, так попросить и не решилась. Закончилось все, впрочем, вполне благополучно — оба набора до сих пор в семье...

Самым большим московским набором был следующий — № 3. Целых 88 предметов! Вот только выпускали его недолго — всего два года (1960–1961). Зато у него была модификация № 3–61. В этой было 74 украшения, но часть из них светилась по ночам! Видимо, благодаря стараниям «Спортигрушки», которая экспериментировала с фосфорными покрытиями аж с 1938 года. И, увы, это была последняя вариация, в которую входили свечки (флажки пропадут в наборе № 5).

В таких красных коробках выпускали игрушки к елке-малютке в конце 70-х / Фото: Из личного архива

В 1963 году появился набор № 4, в котором тоже несколько игрушек фосфоресцировали — его выпускали вплоть до конца 60-х. А в общей сложности до конца 80-х московские фабрики выдали на-гора шесть разнообразных наборов (плюс несколько номерных и неномерных разновидностей). Менялись способы крепления и количество предметов, модифицировалась упаковка, приходили и уходили игрушечные персонажи… Претерпевала изменения и елочка. Теперь ее делали из пластика с помощью литья. Известно как минимум две ее модификации — 30-сантиметровая на круглой подставке и 13-сантиметровая на крестовине. Вторая была пушистая, но очень уж маленькая, первая долговязая и лысоватая, но игрушек вмещала больше.

Постепенно амуницию для елочек стали делать и на других заводах. Своя славная история есть у ленинградских, украинских, армянских игрушек-малюток. Неудивительно, что елки те стояли по всей стране — на телевизорах, рабочих столах, кассах магазинов, в застекленных сервантах, на торпедах дальнобоев и в ленинских комнатах дальних застав… Да и сейчас еще стоят. Наряду с большими, современными, не отличимыми порой от настоящих.

Видно, есть в них, стареньких и потертых, какая-то магия. То ли ностальгией нашептанная, то ли самим временем.

КСТАТИ

Первые искусственные елки появились в США в начале XVIII века в Пенсильвании. К началу XX века эта мода докатилась и до России. Елки делали из дерева, крашеных перьев, ершиков, сладостей и т.д. В архивах есть упоминание о петербургском богаче, заказавшем елку в 3,5 аршина (2,5 метра). Верх ее был увит лентами и дорогой тканью, украшен игрушками и драгоценностями, а низ — фруктами и конфетами.