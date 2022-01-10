«Голливуд перестает заигрывать»: что кроется за премией «Золотой глобус — 2022»

Фото: Власть пса, 2021 год

Голливудская ассоциация иностранной прессы в ночь с 9 на 10 января объявила победителей премии «Золотой глобус». Ее триумфаторами стали фильм «Власть пса», мелодрама «Вестсайдская история», телесериал «Наследники» и мультфильм «Энканто». Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о любопытных фактах первой кинопремии наступившего года.

Первая кинопремия года, некогда носившая почетное звание «репетиции Оскара», ознаменовалась неприятным скандалом. Впрочем, данное обстоятельство неожиданностью не стало — телесеть NBC, являющаяся неизменным транслятором премии «в массы», еще в мае заявила об отказе в показе. Официальная, она же единственная истинная причина данного решения — «отсутствие расового разнообразия среди членов жюри». Другими словами, заокеанским телевизионщикам в эпоху Black Lives Matter не хватило в ассоциации иностранной прессы Голливуда представителей африканской расы.

В итоге церемония прошла без красной дорожки, почетных гостей и номинантов. Среди присутствовавших засветились только отдельные члены ассоциации. И все. Этот факт кинокритик Давид Шнейдеров назвал катастрофой.

— Отказ одного из ведущих американских телеканалов NBC от показа премии «Золотой глобус» из-за того, что в HFPA нет чернокожих, — это дурной знак, — считает эксперт. — Отчего-то никого не смущает, что единственным представителем России в жюри «Золотого глобуса» является Александр Невский, фильмы с участием которого совершенно не котируются на родине, да и до американского проката практически не доходят.

Тем не менее премия состоялась, и награды нашли своих героев. Лучшим фильмом стала драма «Власть пса». Лента получила приз за лучшую режиссуру и лучшую игру актера второго плана. По мнению Давида Шнейдерова, таким образом Голливуд продемонстрировал «протестное голосование».

— Режиссер Джейн Кэмпион в главные герои возвела брутального альфа-самца. В ее фильме нет заигрываний. В нем мужчины — настоящие мужчины. А женщины — истинные женщины, без малейшего наплыва феминизма, — отметил эксперт. — Режиссер Джейн Кэмпион — не режиссерка. Она снимает действительно сильное хорошее кино. После мелодраматической ленты «Пианино», которая собрала все возможные награды, включая «Оскар», драма «Власть пса» может повторить этот успех.

Мелодрама «Вестсайдская история» — экранизация одноименного мюзикла, которую поставил Стивен Спилберг, — взяла приз в категории «Лучший фильм (мюзикл или комедия)». А дебютантка Рэйчел Зеглер получила за свою роль признание «Лучшей актрисы».

— Историю Ромео и Джульетты из Нью-Йорка середины 1950-х зрителям представил мастер. Поэтому неожиданности в данной номинации не случилось, — считает эксперт, добавив, что новую версию «Вестсайдской истории», учитывая уровень музыкальных номеров и танцев, несомненно ждут и многочисленные оскаровские номинации.

Отметил Давид Шнейдеров и номинацию «Лучший актер второго плана», в которой победил О Ён-су за работу в сериале «Игра в кальмара». Южнокорейская драма, вышедшая на Netflix в середине сентября, взорвала мировые рейтинги. Впервые в истории неанглоязычное шоу покорило сердца зрителей почти в сотне стран по всему миру, претендуя побить абсолютный рекорд по просмотрам. При этом в Штатах картина оказалась под мощным прессингом, отметил эксперт.

— Премия «Золотой глобус», несомненно, продемонстрировала протестное голосование — звонок того, что Голливуд постепенно перестает заигрывать с движениями за права тех или иных и возвращается к истокам, я очень надеюсь, — заявил кинокритик.

Единственным реверансом, который премия сделала в сторону толерантности, стала номинация «Лучший актер (драма)». Награду вполне заслуженно завоевал Уилл Смит за роль в биографической драме «Король Ричард».

Кроме того, «Золотой глобус» за лучшую женскую роль достался Николь Кидман за работу в драме «Быть Рикардо». Актер Эндрю Гарфилд стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле» («Тик-так, бум!»). А лучшим анимационным фильмом признан «Энканто» студии Disney.