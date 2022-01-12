«Одни дома», «Крик» и «Робот Ари»: какие фильмы выйдут в прокат 13 января

Фото: «King’s Man: Начало», 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 13 января большой экран представит зрителям чудесные семейные фильмы «Робот Ари» и «Даже мыши попадают в рай», комедию национального производства «Убить босса», захватывающий триллер «King’s Man: Начало», драму «Фальшивомонетчик» и фильм ужасов «Крик».

Открывает обзор приквел шпионской франшизы «King’s Man: Начало».

Действие происходит в разгар Первой мировой. Kingsman — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья, он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянут в тайный мир шпионов и убийц.

Рабочим названием фильма было «Большая игра». Так называлось геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX веке — начале XX века.

Юных зрителей большой экран порадует несколькими премьерами. Первая из них — «Даже мыши попадают в рай» — расскажет историю о двух смертельных врагах: маленьком мышонке и лисе, которые после несчастного случая оказываются в раю для зверей. Расставшись со своими инстинктами, они становятся лучшими друзьями. Их мечта не разлучаться после возвращения в земной мир сбывается, но мышонок и лис меняются ролями. Кажется, что природа возьмет свое, но благодаря силе дружбы им удается осуществить то, что казалось невозможным.

Американская комедия «Одни дома» перенесет зрителя во владения ученого Роберта, в которых много удивительных изобретений. Накануне Рождества, пока хозяин в отъезде, два взломщика пытаются проникнуть в его дом. Неуклюжие воришки и не предполагают, что на защиту имущества Роберта могут встать милые соседские песики, вооружившиеся гаджетами.

А французский фильм «Робот Ари» поведает историю подростка Ноа, который все свободное время проводит, играя в компьютерные игры. Однажды в его жизни появляется робот Ари — самый добрый, веселый и обаятельный робот на свете. Ноа предстоит не только узнать, что такое настоящая дружба, но и то, на что он готов пойти ради нового друга: Ари преследуют злодеи, чтобы перепрограммировать его в боевую машину.

Режиссер Алексей Зотов представляет в национальном прокате комедию «Убить босса».

Трое друзей — блюстительница порядка из ДПС Ника, семьянин и маркетолог Стас и продавец детских игрушек Темыч — решают устроить себе на Новый год подарок: расправиться со своими боссами, которые их невероятно достали. У них есть всего 24 часа, чтобы спланировать три идеальных убийства.

В криминальной драме Шона Пенна «Фальшивомонетчик» зрителю предстоит увидеть, как вдребезги при первых же штормах разбивается семейная лодка.

Ради благополучия дочери заботливый и нежный отец Джон Фогель начал грабить банки. Но став крупнейшим мошенником и вторым по масштабу фальшивомонетчиком в истории Америки, он поставил под угрозу жизнь любимой Джен.

Завершает обзор пятая часть хоррор-франшизы «Крик», которую поставили Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. По сюжету в городке Вудсборо спустя 25 лет вновь происходит серия жестоких убийств. Разбираться с ними будут герои Мелиссы Барреры, Кортни Кокс и Дэвида Аркетта.