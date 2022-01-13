«Спортлэнд» и День заповедников: пять причин выйти из дома в выходные 

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Приближаются январские выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 15 и 16 января и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Календарная середина зимы ознаменовалась на ВДНХ семейным праздником «Спортлэнд». Гостей ждут в субботу, 15 января, в павильоне номер 57. Здесь каждый может испытать свои силы в эстафете и игровом многоборье, пройти квест и побывать на разных спортивных площадках.

Главное событие праздника — Большая семейный гонка OCR-формата, где папа, мама и ребенок могут поучаствовать как единая команда.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Парк «Патриот» 15 и 16 января приглашает всех жителей и гостей Подмосковья на фестиваль развлечений «Зимняя сказка». Посетители могут покататься на бесплатном катке, самом большом в регионе тюбинговом спуске и на упряжке с хаски. Также можно прокатиться на упряжке оленей, русской тройке и на квадроциклах.

Парк Горького в выходные порадует своих посетителей международным фестивалем «Снег и лед в Москве». Горожан ждут более 30 удивительных объектов и снежная фан-зона. На площадке есть две тематические зоны, в которых профессиональные скульпторы в режиме реального времени строят сказочные композиции изо льда и снега.

По выходным здесь проходят представления уличных театров и мастер-классы по снежной скульптуре.

Фото: Вечерняя Москва

В павильоне «Рабочий и Колхозница» 15 января пройдет День заповедников и национальных парков, в рамках которого Приокско-Террасный заповедник подготовил специальную программу.

Посетителям представят видеоролик «Зубр — гордость заповедника» о жизни, привычках и повадках самого крупного быка Европы. На мастер-классах «Жители заповедного леса» и «Зверя по следам любого» научат раскрашивать гипсовые фигуры. В игре «Зубры и бизоны» участникам предстоит собрать два напольных пазла с быками, а в викторине «Кто прячется в лесу» проявить фантазию.

В выходные дни пройдет ряд интересных познавательных мероприятий. Так, в столице продолжается акция «Московская музейная неделя». В воскресенье, 16 января, свои двери для бесплатного посещения готовы открыть музей «Дом Гоголя», Дом-музей Марины Цветаевой, Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского, Государственный музей обороны Москвы, Музей Москвы и его филиалы, Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова и экспозиция «Музей Сословий России», Музей космонавтики и Дом-музей академика С. П. Королева. Во многих из них открыты новые выставки и подготовлены интересные программы.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В рамках совместного проекта Московского метрополитена и Музея Москвы «Метротур» городское экскурсионное бюро музея 16 января организует экскурсию «История станций-близнецов».

В Московском метро есть линии-дублеры — Филевская и Арбатско-Покровская. Как они появились, зачем нужны и, главное, как не запутаться в станциях с одинаковыми названиями, расскажут на этом мероприятии. Разобраться во всем поможет архитектура. Сравнив ансамбли двух линий, можно узнать о связи архитектуры и политики и о развитии страны в 1930–1950-е годы.

15 и 16 января Музей-мастерская Зураба Церетели проведет бесплатные сборные экскурсии с мастер-классами, во время которых познакомит с разнообразным и постоянно меняющимся миром знаменитого художника, с его творческой лабораторией, расположенной в одном из зданий городской усадьбы XIX века. В субботу для гостей пройдет экскурсия «По следам хвостатых и усатых», в воскресенье — «В Тифлисском дворике»

Галерея классической фотографии 15 января приглашает на вечеринку по случаю закрытия выставки Стаса Намина «Единство контрапункта». Художник, музыкант и композитор, режиссер театра и кино, праздновавший в 2021 году 70-летний юбилей, соберет друзей и поклонников своего творчества на Саввинской набережной.

В программе — выступления художника и музыканта Германа Виноградова и Ко, артистов Театра Стаса Намина, а также группы «Цветы».

Фото: Из личного архива Стаса Намина

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, в Центральном выставочном зале «Манеж» открывается выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя.

В 11 залах воссоздан путь музыканта от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. Экспозиция организована не хронологически, а по темам: музыка, кино, поэзия, изобразительное искусство. На ней представлены предметы, связанные с жизнью Виктора Цоя: гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет и арт-образы.

Новый год прошел, но продлить праздничное настроение можно, посетив две красочные выставки в парке «Зарядье». До середины марта в парке открыты «Новая красивая выставка» и десятая выставка проекта SOVRISK #напотоке.

Первая экспозиция исследует тему праздника и включает более 50 работ современных художников. В основе проекта — самая излюбленная тема во всех мировых культурах: исследование феномена праздника и веселья, ожидания чуда и ощущения сказки, а также характерного уже для нашего менталитета «длинного и ударного отдыха».

Десятая выставка проекта SOVRISK #напотоке в Подземном музее посвящена Рождеству. В экспозицию вошли работы художников — участников проекта «После иконы».

Фото: Пресс-служба выставки

К 100-летию краеведения Музей Москвы подготовил выставочный проект «Уберите чучело лисы» об истории становления советских краеведческих музеев. Пространство выставки превратилось в воображаемый краеведческий музей, сконструированный по советским инструкциям 1930-х годов. Отделы и разделы этого музея визуализируют основные приемы построения краеведческих экспозиций, а многочисленные тексты и цитаты в экспозиции раскрывают заложенный в них идеологический и социально-политический подтекст.

На выставке представлено более 200 экспонатов: живопись, графика, археология, предметы мебели и быта, открытки, плакаты и 50 чучел из собрания биологического музея.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 13 января, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише чудесные семейные фильмы «Робот Ари» и «Даже мыши попадают в рай», комедия национального производства «Убить босса», захватывающий триллер «King’s Man: Начало», драма «Фальшивомонетчик» и фильм ужасов «Крик».