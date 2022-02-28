«Мумии Древнего Египта» и «Арт-полет»: москвичей пригласили на выставки в марте

Фото: ТАСС / Михаил Фомичев

На пороге первый месяц весны. Вместе с приходом марта в городских музеях и галереях открываются новые выставки. Москва стремится удивлять горожан и гостей интересными находками. Редакция «Вечерней Москвы» подготовила обзор самых значимых экспозиций месяца.

Выставка «Твоим огнем душа палима»

Государственный музей Пушкина представляет персональную выставку Александра Верстова «Твоим огнем душа палима».

Посетители увидят портреты и пейзажи. В портретах художник пытается отразить, почувствовать божественное начало в человеке. В пейзажах — передать тихую красоту родной природы.

Недавно выполненные работы станут центром экспозиции. В последний год мастер работал над полиптихом из четырех частей, посвященным «Книге Иова».

В экспозиции будет представлен триптих «Молитва в каменной пустыне». Иудейская пустыня — очарование горных пейзажей и скал, находящихся ниже уровня моря. Однако красота обманчива: пустыня бесплодна, но в ней — уединенная молитва Спасителя о мире, а значит, и конкретно о каждом.

Выставка открыта с 25 февраля по 20 марта.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Выставка «Арт-полет»

В галерее «Нагорная» объединения «Выставочные залы Москвы» горожан ждет выставка художников-контравангардистов «Арт-полет», посвященная 165-летию основоположника современной космонавтики К. Э. Циолковского и 40-летию творческого объединения «АКАНИС».

Новый концептуализм — это вектор движения живого, смелого и умного искусства, культивируемого созданным в 1982 году товариществом художников-контравангардистов. Ныне оно именуется Академией аналитического искусства (АКАНИС). Основная цель деятельности — формирование космического мышления и создание художественно-интеллектуальных моделей земного и всепланетного бытия.

Живописные произведения представлены на выставке в разных разделах: «Аналитическое искусство и космос», «40 лет истории АКАНИС» и «Современное аналитическое искусство».

Выставка открыта с 26 февраля по 20 марта.

Выставка «Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия»

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина впервые представит своим гостям полномасштабную выставку, посвященную мумиям Древнего Египта.

На выставке «Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия» посетители увидят более 400 экспонатов, большая часть которых до этого была доступна только специалистам. Зрители смогут поразмышлять на тему бессмертия, опираясь на представления древних египтян о загробной жизни.

Концептуально выставка поделена на три раздела: «Смерть и магическая трансформация», «Гробница — дом вечности», «Мумии возвращаются: взгляд из XXI века».

Экспозиция расскажет современному зрителю, как древние жители долины Нила представляли себе вечное бытие и стремились к его достижению, об их верованиях и практиках, направленных на обретение жизни за порогом смерти. Здесь представлены мумии людей и животных, саркофаги, погребальные пелены и маски, фаюмские портреты, фрагменты гробничных рельефов и другие памятники художественного ремесла, связанные с заупокойным культом.

Выставка открыта с 1 марта по 31 мая.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставка «Коломенское глазами художников»

Экспозиция «Коломенское глазами художников», которая откроется во дворце царя Алексея Михайловича, посвящена времени активного сотрудничества музея с московскими живописцами во второй половине ХХ века.

Представленные произведения в подавляющем большинстве принадлежат художникам реалистической школы. Их главная задача — точная и объективная фиксация действительности. Благодаря этим работам можно увидеть состояние парка и памятников в разные периоды времени, понять ту атмосферу, которая веками притягивает людей в Коломенское.

Основным ядром выставки стали картины Виктора Астальцева: «Проездная башня Николо-Корельского монастыря 1690 года», «Древние дубы в Коломенском парке», «Дьяковская церковь XVI века», «Башня Братского острога».

Выставка открыта с 1 марта по 22 января 2023 года.

Выставка «Равноденствие»

В галерее-мастерской «Варшавка» в первых числах марта начнет свою работу выставка «Равноденствие», где будут представлены снимки фотохудожника Александра Тарасенкова.

В центре внимания — изображение природы и осмысление проблемы взаимодействия человека с окружающей средой. Скупой среднерусский пейзаж, запечатленный на снимках, самодостаточен и безмолвен. Лишь иногда среди естественных декораций появляется человек — дитя цивилизации и природы одновременно.

Фотоработы Александра Тарасенкова монохромны и сдержанны. Черно-белая палитра позволяет сконцентрироваться на осмыслении сути снимков, не отвлекаясь на яркие детали.

Выставка открыта с 3 марта по 29 апреля.

Выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления»

В выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы Музеев Московского Кремля в марте откроется выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления».

Посетители смогут погрузиться в мир дуэлей XVI–XVII веков с помощью уникальных экспонатов, многие из которых выставляются впервые. Всего на выставке представлено более 140 памятников: редких рисунков, гравюр, манускриптов, фехтовальных трактатов и оружия того времени из отечественных и зарубежных музеев и библиотек.

Дуэлям наряду с военными и турнирными поединками предшествовала средневековая традиция Божьего суда. Считалось, что в судебном бою Бог помогает одержать победу стоящему за правое дело, даже если тот уступает противнику в силе, как произошло в ветхозаветной битве Давида и Голиафа. Дуэлянты считали, что преступление против чести подобно убийству и виновный в нем заслуживает смерти, поэтому они имеют право на защиту чести в поединке.

С появлением дуэлей неразрывно связано искусство фехтования, которому дворяне обучались с детства. Среди экспонатов — арсенал дуэльного оружия, а также фехтовальные трактаты самых известных учителей и мастеров XVI–XVII веков.

Выставка открыта с 4 марта по 16 июня.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Выставка «Романовы. Воспоминание о Крыме»

В Большом Дворце музея-заповедника Царицыно в начале марта стартует выставка «Романовы. Воспоминание о Крыме», рассказывающая об истории императорских и великокняжеских резиденций на Южном берегу Крыма и судьбах их владельцев — от Николая I до Николая II. Экспозиция разделена на одиннадцать тем, каждой из которых отведен отдельный зал.

Среди экспонатов — дневник императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I, фотографии и гравюры, живопись и графика, платья и мундиры, модели императорского поезда и императорских яхт, дворцовая и яхтенная посуда, спортивный инвентарь, документы, часть из которых в мультимедийном формате.

Юных гостей музея заинтересует детская площадка в виде парохода, которая была перед Ливадийским дворцом.

Выставка открыта с 4 марта по 3 июля.

Выставка «Древолазы»

Выставка «Древолазы» в Дарвиновском музее посвящена животным, которые никогда или почти никогда не спускаются на землю. Чтобы стать хорошим древолазом, нужно обзавестись цепким хвостом, хваткими конечностями, лапами-присосками, чрезвычайно гибким телом или, на худой конец, крючковатым клювом.

Лайфхаками и нюансами древесной жизни поделятся с посетителями десятки видов млекопитающих, птиц, амфибий и рептилий из коллекции музея. Гостей ждут настольные и активные игры, фотозона «Я — древолаз» и коллективный арт-объект «Заселим дерево!».

Крупнейшие древесные обезьяны — орангутаны. Практически всю жизнь эти прирожденные древолазы проводят на деревьях, по которым передвигаются с помощью очень длинных рук. Ночуют они тоже на деревьях, обустраивая в ветвях уютное гнездо для сна.

Помимо обширного отряда приматов, к древесному образу жизни приспособились и многие другие млекопитающие. Например, в тропиках Новой Гвинеи обитает древесный кенгуру Гудфеллоу. У него компактные размеры, короткие задние ноги, цепкие когти на лапах и длинный пушистый хвост, который служит балансиром и рулем при прыжках по деревьям.

Некоторые лягушки и гекконы используют подобие присосок и скотча на кончиках пальцев. Змеи великолепно перемещаются по деревьям благодаря чрезвычайно гибкому телу, способному обвить любую опору.

Выставка открыта с 5 марта по 2 июня.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Выставка «#СамСебеМартен»

В Главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина в середине марта откроется выставка «#СамСебеМартен», которая станет продолжением проекта Жан-Юбера Мартена «Бывают странные сближенья». Ее авторы — участники молодежной команды музейного направления «Пушкинский.Youth».

Проект разделен на семь глав: «От рамы к рамке», «Работать нельзя отдыхать», «Жест», «Война и мир», «Близость», «Принципы и соблазны» и «Душа жеста». Каждая заявленная в названии глав тема приглашает в визуальное путешествие по миру перекликающихся образов, связанных разными зрительными ассоциациями. Так экспозиция из рассказа становится игрой, где можно воспринимать предметы вне знаний контекста и имени автора, которые привычно кажутся необходимыми.

Выставка открыта с 9 марта по 17 мая.

Выставка «Гриша Брускин. Смена декораций»

Новая Третьяковка представит проект современного российского художника Гриши Брускина «Смена декораций» — исследование того, как рождаются, бытуют и превращаются в руины культурные, исторические и идеологические мифологии. И как руины, в свою очередь, становятся истоком новых мифологий.

Художник создает декорации современности, используя древнюю метафору Theatrum Mundi (Театр Мира), где новая эпоха разрушает былые империи и цивилизации, сносит памятники и стирает память, унифицирует мировую сценографию, формирует новую антропологию, выводя на сцену новых героев.

Выставка подобна Театру застывших декораций и представляет собой анфиладу, состоящую из девяти залов-сцен, сквозь которые зрителю предстоит совершить путешествие.

Выставка открыта с 23 марта по 25 июля.

Выставка «ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина»

В двадцати залах Центрального манежа гостей ждет выставка «ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина», где зрители смогут погрузиться в мир современного искусства. Каждое пространство создано фантазией и руками художников, которые работали с Полуниным на протяжении всей его творческой жизни: Михаила Шемякина, Андрея Бартенева, Теодора Тэжика, Алексея Костромы, Алены Коган, Александры Гутновой.

Посетители окажутся в необычайных аттракционах. В каждом зале — неповторимая атмосфера разных периодов творчества, разных миров, которые клоун Полунин создает всю жизнь.

В экспозицию вошли и подлинные вещи, окружавшие героя в тот или иной период его жизни. Первые сценические костюмы, рукотворный реквизит, фотографии из старых альбомов, документы.

Выставка открыта с 27 марта по 13 июня.