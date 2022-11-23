Праздник без ущерба для бюджета: как подготовиться к Новому году и не разориться

путешествие в Рождество / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россияне стали меньше тратить на новогодние товары и подарки к празднику. Об этом сообщают аналитики, изучившие информацию с более чем 1,1 миллиона онлайн-касс в стране. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по финансовой грамотности Алексей Горяев, как подготовиться к Новому году без ущерба для бюджета.

Финансовый план подготовки к Новому году

Предновогодние распродажи и огромные скидки завлекают россиян. Однако не стоит поддаваться соблазну и совершать необдуманные покупки. Грамотное планирование бюджета, списки подарков и необходимых покупок значительно снизят финансовую нагрузку, считает Горяев.

Поддержать гармонию между доходами и расходами

Эксперт отметил, что при правильном построении бюджета необходимо точно знать все свои доходы и уметь соотносить их с расходами:

— Важно правильно соотносить траты с имеющимися денежными средствами. Это позволит контролировать расходы и не покупать ненужные подарки или продукты. Если вы понимаете, что траты превышают бюджет, нужно либо от чего-то отказаться либо начать экономить и откладывать деньги заранее, — объяснил Горяев.

Составить список покупок

Специалист уверен, что списки покупок и подарков помогут правильно распределить финансы:

— Это непростая задача — все держать в голове, особенно в предновогодней суете. Списки позволят ничего не забыть и не тратить лишние средства в последний момент перед праздником. Я рекомендую выписать абсолютно все, что вы хотите купить на праздничный стол, запланированные подарки и мероприятия. Скорее всего, у большинства россиян не хватит денег на все «хотелки». Тут важно выбрать самое нужное, а от чего-то отказаться.

Правильно расставить приоритеты

Горяев уверен, что многие россияне не умеют правильно расставлять приоритеты и выделять действительно важные и нужные покупки.

— Я советую провести эксперимент и спокойно отказаться от продуктов и товаров, которые не являются неотьемлемой частью праздника. Я считаю, что при ограниченном бюджете не обязательно покупать близким дорогие подарки. Можно сделать что-то памятное своими руками и проявить свой креатив, — сказал он.

Как избежать долгов и кредитов на Новый год?

Кредиты и покупки в долг для празднования Нового года принесут лишь мимолетную радость, а расплата за эти необдуманные поступки будет долгой, предупредил Горяев.

— Похмелье улетучится на следующее утро, а долг по кредиту останется. Безусловно, каждый человек решает сам, как он хочет распорядиться своими денежными средствами. Тем не менее это должно быть взвешенное и обдуманное решение. Не нужно совершать покупки на эмоциях. Это не разумно, — предупредил эксперт.

Специалист подытожил, что многих пьянит предновогодняя суета. Россияне хотят хотя бы раз в году пожить на широкую ногу. Однако нужно сделать акцент не только на материальные вещи. В Новый год важно проводить время с близкими и любимыми людьми. Это могут быть просто прогулки на свежем воздухе, новогодние ярмарки и бесплатные катки. Человек может быть абсолютно счастлив, не тратя много денег, уверен Горяев.