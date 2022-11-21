Какие продукты подорожают перед Новым годом

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В период подготовки к новогодним праздникам цены на продукты начинают стремительно расти. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, с чем связано повышение цен и чем стоит закупиться к празднику заранее.

Почему продукты дорожают к праздникам

По его словам, рост цен на продукты в канун Нового года связан с повышенным спросом. Все люди вне зависимости от материального положения готовы потратить денег больше, чем обычно.

— Даже те люди, которые в течение года находятся в затруднительном материальном положении, в Новый год готовы потратить больше, чем обычно. Это повышает спрос на товары и влечет рост цен, — объяснил Холод.

При этом уже в течение десятидневных каникул спрос снижается, цены начинают падать, так как люди закупаются продуктами с запасом, отметил экономист.

Что подорожает к Новому году

По мнению Холода, повышение цен коснется тех продуктов, которые принято считать праздничными.

Икра, креветки, кальмары.

— Это продукты, которые в течение года покупаются реже, но спрос на них растет перед праздником, поэтому и цены на них повышаются, — пояснил специалист.

Шампанское и другой алкоголь.

Шампанское сильно вырастет в цене перед Новым годом, потому что это традиционный напиток зимнего праздника, уточнил эксперт:

— Открыть бутылку игристого алкоголя считается новогодней традицией, которую не обходит стороной ни одна семья, поэтому даже те, кто не употребляет алкоголь в течение года, покупают его к праздничному столу. Как следствие, цена этого напитка значительно вырастает перед Новым годом.

Цены на другие алкогольные напитки, такие как водка, например, по словам эксперта, значительно не изменятся, так как она не ассоциируется с праздничным застольем.

Фрукты.

Специалист отметил, что на новогодний стол россиян принято выставлять фруктовые тарелки, поэтому спрос на фрукты тоже растет перед Новым годом, соответственно, растет и цена.

Какие продукты можно купить заранее

Чтобы не разориться в праздники, экономист порекомендовал покупать необходимые продукты заранее. Однако при этом важно обращать внимание на сроки хранения:

— При покупке продуктов заранее надо учитывать срок годности продукта. Если он позволяет купить тот или иной товар за месяц до торжества, то лучше сделать это заранее.

По мнению Холода, икру, алкоголь и консервированные продукты можно тоже купить уже сейчас, чтобы избежать роста цен на фоне повышенного спроса.

Почему перед праздниками бывают скидки

Также специалист рассказал, что перед праздниками магазины увеличивают запасы и выставляют больше товаров на полки магазинов, что способствует сдерживанию цен.

— Подобные дополнительные предложения позволяют частично сгладить неконтролируемый рост цен на продукты. В сетевых магазинах даже перед праздниками есть возможность купить определенные продукты со скидкой, — добавил Холод.

Как росли цены в прошлом году

К декабрю прошлого года особенно сильно подорожали огурцы и помидоры. Так, цены выросли на 6,3 и 6,2 процента соответственно.

Шампанское перед праздниками, по оценкам экономистов, выросло в цене на семь процентов. Яйца и мучные изделия (макароны, мука, хлеб) подорожали на 10 процентов.

Цены на икру выросли примерно на 25–30 процентов. Специалисты связывали это с низкой добычей продукта и быстрой продажей.

Стоимость красной рыбы в декабре прошлого года, по выводам экономистов, выросла на 25 процентов, остальные виды рыбы подорожали на 15 процентов. Также отмечался рост цен на фрукты. Причем не только на мандарины и апельсины — традиционные продукты новогоднего застолья, но и на другие виды фруктов.

Источники: агентство «Прайм», Лента.ру и РИА Новости.