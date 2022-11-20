Мешок конфет сэкономит бюджет: сколько стоит новогодний набор сладостей и что в него входит

Москвичка Алла Бобкова выбирает подарки / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

15 ноября на прилавках некоторых столичных магазинов появились сладкие подарки к Новому году. «Вечерняя Москва» узнала, выгодно ли покупать их заранее, что входит в такие наборы и как долго они хранятся.

Новогодний набор сладостей — это хороший универсальный подарок не только для ребенка, но и для взрослого. Однако перед покупкой важно внимательно изучить, из чего такой набор состоит.

— Сейчас в магазинах огромный выбор сладких подарков самых различных вариаций — от тех, что наполнены только обычными конфетами, до тех, в которых есть крупные сладости — печенье, киндерсюрприз и мармелад. Цена подарка, соответственно, зависит от веса, состава и упаковки, — рассказывает представитель одной из кондитерских фабрик страны Ольга Романова.

Покупать наборы сладостей сейчас гораздо выгоднее. Как минимум они обойдутся дешевле на 20–30 процентов, потому что к середине декабря спрос повышается в разы, особенно это касается «базовых» наборов весом в 250–300 граммов.

— В них входит порядка 15 сладостей. Сейчас такой набор стоит в среднем 360 рублей, но к Новому году цена может подняться до 500, — добавляет Романова, отмечая, что, если вы хотите приобрести набор заранее, следует внимательно изучить состав и сроки годности. Например, долго хранятся мармелад, карамель, козинаки и драже. Аккуратнее стоит быть с шоколадом и пастилой. Шоколад лучше хранить в прохладном месте около шести месяцев, а наборы с пастилой нужно брать в последний момент — ее срок годности составляет всего два месяца.

Кстати, многие конфеты иностранных брендов сильно подорожали в этом году. Но у некоторых из них есть достойные альтернативы. Вместо популярного мармелада Haribo в сладких наборах появляется отечественная марка «Пират-Мармелад». Snickers (55 рублей за батончик) все чаще меняют на «Степ» (30 рублей за батончик). Если говорить об экономии, дешевле всего было бы не покупать готовый сладкий набор, а собрать его самостоятельно. Достаточно приобрести бархатный мешочек (150 рублей) и наполнить его лакомствами, которые, на ваш взгляд, должны быть в наборе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Кузьмина, маркетолог:

— Сладкие подарки — это один из самых ходовых товаров. Лучше всего покупать их в крупных супермаркетах — есть возможность получить скидку от производителя. А если нужна большая партия, то опт в интернете стоит дешевле. Выбирайте крупные маркетплейсы.

ЦИФРА

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