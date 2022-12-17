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«Аленка», твой выход: где выгоднее всего покупать новогодние наборы сладостей

Рената Лебедева

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Финансы
«Аленка», твой выход: где выгоднее всего покупать новогодние наборы сладостей
Сотрудница одной из шоколадных фабрик Галина Сулейманова / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

По данным, которые 14 декабря привели в крупном аналитическом центре, в 2022 году московские фабрики выпустили на 20 процентов больше сладких наборов, чем в прошлом. «Вечерняя Москва» узнала, где выгоднее всего сейчас их покупать и на что обратить внимание.

По словам представителя одной из кондитерских фабрик, на увеличение производства повлиял уход иностранных игроков с российского рынка. Теперь наполнение сладких подарков стараются на 90 процентов делать отечественным.

— Мы добавляем немного белорусских конфет, а все остальное — только наше. Во-первых, наборы с отечественными кондитерскими изделиями стоят дешевле, во-вторых, они гораздо натуральнее, — рассказал эксперт.

Базовыми сладкими подарками считается «Волшебный сундучок» или «Мешочек» весом 300 граммов. Их наполняют конфетами. Как правило, там есть карамель («Дюшес»), небольшие шоколадки («Аленка»), помадки и маленькие десерты («Чудо»). Стоит такой сладкий набор в районе 250–300 рублей.

К наборам подороже относятся большие ящички или фигурные формы — например, в виде зайца. Их наполняют халвой и конфетами иностранных брендов. Вес такого подарка — уже 400–500 граммов.

— Его наполняют батончиками Snickers, Mars, «Рот-Фронт», десертами побольше — например, Коломенской пастилой, халвой. Стоит такой подарок уже от 500 рублей, — отметила мерчендайзер Ирина Головчинских.

При покупке сладкого подарка важно обращать внимание на сроки годности и условия хранения. Как минимум конфеты при неправильном хранении могут растаять.

— Старайтесь приобретать наборы от известных кондитерских фабрик и внимательно изучать, что внутри. Там должны быть качественные сладости. Если вам нужно большое количество подарков, то лучше покупать у специализированных производителей — перед праздниками они могут предлагать хорошие скидки, — отметила Головчинских.

Если вам нужно что-то оригинальное, интересное, то стоит поискать в каталогах интернет-магазинов. Там большой ассортимент на любой вкус. Есть даже редкая иностранная продукция.

— Если хотите удивить ребенка, то советую выбирать на маркетплейсах. Там можно найти подарки с героями мультиков, где, помимо конфет, есть раскраски или памятные фигурки. Правда, стоят такие наборы несколько дороже — приблизительно 600 рублей за наполнение весом в 400 граммов, — подчеркнула она.

«Аленка», твой выход: где выгоднее всего покупать новогодние наборы сладостей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Розничные магазины уже несколько лет накручивают цены на сладкие подарки, а потом продают их после праздника с огромной скидкой в 50 процентов. В интернете делать такие покупки гораздо выгоднее, но советую избегать неизвестных продавцов и по возможности просматривать отзывы.

ЦИФРА

6 миллионов сладких подарков выпустили московские кондитеры в этом году.

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