Карлсон, который живет на елке: в моду возвращаются праздничные игрушки в советском стиле

Москвичка Светлана Лазарева пришла на ярмарку в ГУМ / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Согласно данным, которые привел крупный аналитический центр, в России в ближайшие дни ожидается повышение цен на елочные украшения. Потому сейчас самое время, чтобы совершить покупки. «Вечерняя Москва» узнала, какие необычные елочные игрушки можно приобрести на столичных ярмарках и что сегодня в моде.

Вспомнить детство

В этом году на ярмарках можно найти множество игрушек в стиле ретро. Популярностью пользуются украшения по мотивам советских мультфильмов. На сегодняшний день самые востребованные — Чебурашка, Крокодил Гена, Старуха Шапокляк. Такие есть на ярмарке в ЦУМе. Там же можно найти фарфоровые украшения по мотивам мультфильма «Малыш и Карлсон». Правда, пара тематических игрушек стоит в среднем 9000 рублей. Эксперты советуют покупать подобные украшения в интернет-магазинах — и цены ниже, и скидки есть.

— Кстати, если говорить о ретростиле, то в моду вновь возвращаются новогодние украшения в виде шишек и животная тематика, — отметила дизайнер-декоратор Диана Андержанова.

Кто здесь главный

Отдельно стоит сказать о главном символе 2023 года — кролике. Сегодня их можно найти в любых вариациях — плюшевые, фарфоровые, стеклянные и пластиковые ушастые зверьки заполонили прилавки. Цены тоже разные — в среднем от 150 рублей. Один из самых необычных кроликов нашелся на ярмарке в Доме художников. Игрушка выполнена из кокосового ореха.

Русское народное

В этом году особым спросом пользуются украшения, выполненные в народном стиле. Необычайно разнообразен вид игрушек из Гжели. По традиции они белые с синей раскраской. Например, фарфоровый кролик в таком стиле обойдется около 200 рублей. Также на ярмарках большой ассортимент деревянных игрушек. Вы можете приобрести, например, избушку и разукрасить на свое усмотрение. Дизайнер отмечает, в этом году елку лучше украсить в синих оттенках.

Личный гараж

— Модным трендом стали игрушки по теме транспорта. Можно купить модели «Победы», «Волги», автобусов ЛиАЗ и «горбатого» — «запорожца», — отмечает продавщица ярмарки в ЦУМе Елена Зорева.

Там же продаются фарфоровые игрушки в виде советских машинок от питерской фабрики — грузовички с бочками молока и кваса.

— В этом году стенды пополнились моделями реактивных истребителей Су-35 и Су-57, — добавляет Елена.

Особую нишу в этом тренде заняла тематика космоса — летающие тарелки, ракеты — все это тоже в большом количестве продается на столичных ярмарках.

Вкусная, нарядная

Одни из самых необычных игрушек, посвященных теме еды, — бургеры, роллы, батоны, яичницы, бутылочки с любимыми напитками — все на вкус и цвет. Цены тоже разные — зависят от материалов и размеров.

КСТАТИ

ВДНХ приглашает детей и взрослых посетить творческие мастерские, где можно научиться делать новогодние украшения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Диана Андержанова, декоратор:

— В этом году лучше выбирать игрушки пастельных тонов — голубых, березовых, однако интересным решением будет добавить яркие элементы. В тренде животные, еда и киногерои. Не менее ценны и винтажные игрушки — их можно найти в интернете, да еще и за неплохую цену. Сейчас мгновенно раскупается космическая, карнавальная тематика.

На ярмарках можно найти интересные игрушки из Турции, Китая и даже Индонезии. Очень интересные украшения есть у локальных производителей, многие из них отсылают к символам нашей страны, что тоже сегодня в моде.