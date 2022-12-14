Свечи-бокалы, гирлянды-шторы и венок из снежинок: пять способов бюджетно украсить дом к Новому году

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Елка, подарки, гастрономические шедевры — это неотъемлемая часть праздничного антуража в новогоднюю ночь. Однако в самый долгожданный период в году хочется, чтобы весь дом превратился в сказочную вселенную с яркими огоньками и гирляндами. «Вечерняя Москва» узнала пять способов бюджетно украсить жилье, чтобы Новый год встретить в уютной атмосфере.

Нарядный недорогой венок

По словам дизайнера интерьера Елены Антоновой, чтобы недорого украсить квартиру и не захламить пространство, понадобятся небольшая сумма денег, фантазия и умелые ручки.

— Одним из главных аксессуаров, напоминающих о празднике являются еловые ветки, сплетенные в круг и украшенные игрушками или яркими посыпками, — рассказала Антонова. — Сегодня такой элемент декора в магазине стоит не менее 2000 рублей.

Но что делать, если очень хочется, чтобы такая необычная деталь непременно присутствовала в новогоднем дизайне? Все очень просто! Достаточно наведаться в ближайший маркет, купить недорогие принадлежности и самому смастерить свой вариант новогоднего венка.

Сделать такое украшение можно из пластиковых декоративных снежинок, которые доступны в канцелярских магазинах:

— Для венка понадобится около 30 самоклеящихся снежинок, за которые вы заплатите не более 200 рублей. Также нужен картон с плотной фактурой — подойдет любой, хоть из-под коробок от бытовой техники. А еще следует запастись белой бумагой, достаточно пяти листков формата А4. Они нужны для основы. Прихватите также крючок, благодаря которому вы повесите изделие на стену или дверь, и клей.

Первым делом нужно нарисовать на картоне большой круг, внутри которого необходимо уместить еще один кружок — на пять сантиметров меньше, чем основной. У вас получится «бублик», который теперь нужно вырезать. Эта форма станет основой будущего венка. Готовый диск следует обклеить белой бумагой, разместить на ней снежинки равномерно, после чего на тыльную часть нарядного круга присоединить ленточку. Такой венок можно повесить как на стенку или дверь, так и на елку.

Мини-елка за копейки

Способ номер два: создаем новогодний букет из натуральных еловых веток. Их, как и шишки, можно найти в парковых зонах, но лучше собрать те ветки, которые опали, так как за сруб растений можно получить штраф, предупредила дизайнер. Живые ветки можно также купить на елочном базаре, искусственный вариант также подойдет. Тем более в сезон их можно найти на «Озоне», в магазинах по типу «Фикс-прайса», «Леонардо», «Леруа Мерлен» и подобных.

В этих же маркетах можно за символическую цену найти набор украшений и гирлянд, за которые в совокупности вы заплатите не больше 300 рублей.

Елочный букет нужно уместить в емкость или вазу, желательно в стеклянную. За 100 рублей можно купить мишуру для украшения емкости. Осталось дело за малым: собрать все.

Вазу заверните в декоративную ленту. Если ветви живые, то лучше налить в емкость воды, чтобы они простояли дольше. Затем букет нужно украсить гирляндами, игрушками, бусами и иными яркими деталями. Вуаля! Нарядная мини-елка готова.

Гирлянда из шишек

Если елка своими руками и венок из снежинок — довольно привычные новогодние аксессуары, то вот гирлянду из шишек встретишь не везде. Для следующего украшения понадобится всего три детали: шишки, шурупы и джутовый шпагат.

Шишки, собранные в лесу, нужно тщательно промыть, высушить, внедрить в основание шуруп (винт-глазок), после чего снабженные шурупами шишки нужно отправить на 20 минут в разогретую до 200 градусов духовку, чтобы убрать лишнюю влагу.

Когда поделки остынут, веревку надо продеть в кольца шурупов, завязывая двойной узелок. Чередовать шишки можно елочными игрушками и сушеными фруктами. Получится уникальная природная гирлянда.

Без заморочек

Если же у вас нет желания возиться с поделками, а хочется, чтобы новогоднее настроение наступило прямо здесь и сейчас, что ж, и для таких случаев есть предложения. Мгновенный эффект праздника способна создать гирлянда-занавес, которая прекрасно смотрится на окнах, продолжила Антонова:

— Стоимость такого украшения зависит от длины и формы аксессуара. Элементы с массивными украшениями стоят дороже. Средняя же цена сегодня колеблется в пределах 400–600 рублей.

Гирлянды-шторы легко крепятся и создают уютную атмосферу, погружая вас в мир новогодних чудес, заключила собеседница «ВМ».