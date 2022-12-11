Астролог рассказала, кого ожидают кардинальные изменения в жизни в 2023 году

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Следующий год сильно повлияет на представителей четырех знаков по восточному календарю. Об этом рассказала эксперт по фэншуй, астролог Мила Ушакова.

По ее прогнозу, в первую очередь 2023 год особое влияние окажет на людей, родившихся в годы Дракона: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 и 2012.

— Драконам не стоит поддаваться эмоциям и накручивать себя. Может показаться, что весь мир против вас, но это только иллюзия. Отвлекайтесь на общение с друзьями, занимайтесь спортом и в целом своим здоровьем, — отметила она.

Астролог рекомендует избегать конфликтов в следующем году людям, которые родились в годы Крысы (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008). По ее мнению, в новом году им надо быть терпимее к людям и выбирать слова при общении. Родившиеся в год Лошади (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) должны быть аккуратны в общении с близкими, поскольку существует риск разрыва отношений с ними.

Людям, родившимся в годы Петуха (1957, 1969, 1981, 1993, 2005), астролог предсказала кардинальные изменения. Ушакова считает, что их могут сильно затронуть события, которые происходят в мире, и ждать неприятные перемены, сообщает сайт «Москва 24».

Помимо этого, астрологи рассказали, какие десерты должны быть на новогоднем столе. По их мнению, в год Черного Кролика астрологи предлагают отказаться от стандартных сладостей: тортов и пирожных, калорийной выпечки. Лучше подать к столу легкие фруктовые десерты.