Астрологи рассказали, какие десерты должны быть на новогоднем столе

Фото: Pexels

В год Черного Кролика астрологи предлагают отказаться от стандартных сладостей: тортов и пирожных, калорийной выпечки. Лучше подать к столу легкие фруктовые десерты.

Так, например, отлично подойдут запеченные яблоки с имбирем и черносливом.

Также эксперты советуют приготовить желе.

— Мандариново-грейпфрутовое желе выглядит невероятно аппетитно и точно порадует детей. Кролик такой десерт тоже одобрит, — сообщают астрологи.

Кроме того, можно приготовить снеговиков из творога и банана. В блендере нужно смешать банан, творог и мед, затем добавить кокосовой стружки. Из массы нужно сделать шарики, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее стало известно, сколько готовы потратить россияне на новогодний стол. Россияне готовы потратить на новогодний стол до 25 тысяч рублей. В опросе приняли участие 1,3 тысячи россиян, проживающих в мегаполисах, сообщает Nation news.

В период подготовки к новогодним праздникам цены на продукты начинают стремительно расти. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, с чем связано повышение цен и чем стоит закупиться к празднику заранее.