Экономист рассказал, когда выгоднее покупать продукты на Новый год

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Некоторые новогодние продукты и товары могут подешеветь накануне Нового года в связи с превышением предложения над спросом и фактора сезонности. Об этом рассказал экономист Виталий Калугин.

— Может оказаться так, что предложение превысит спрос, потому что россияне в этом году сильно экономят. Товары могут даже подешеветь из-за своего фактора сезонности, так как спрос у них две–четыре недели максимум, — пояснил он.

Подорожания новогодних продуктов, по словам специалиста, перед самим праздником может не произойти в первую очередь в связи со стереотипным мышлением торговцев. Завоз одинаковых товаров на прилавки приводит к тому, что коммерсантам приходится конкурировать по конечной стоимости. Это в свою очередь влияет на общее снижение цен, сообщает URA.RU.

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