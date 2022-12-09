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Главный секрет: как купить подарки на Новый год без ущерба для кошелька

Анастасия Харламова

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Финансы
Главный секрет: как купить подарки на Новый год без ущерба для кошелька
Фото: Unsplash

Ежегодно россияне с удовольствием тратят деньги на подарки своим друзьям и родным на Новый год. Однако многие не умеют правильно рассчитывать бюджет и остаются без копейки или даже влезают в долги. Эксперт по финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала «Вечерней Москве», как грамотно распределить финансы и порадовать близких без ущерба для кошелька.

Главный секрет

Специалист уверена, что главный секрет — это планирование бюджета на год вперед. Четкий план подарков для всех членов семьи и друзей, составленный заранее, поможет сэкономить большое количество денежных средств.

— Я рекомендую составлять план подарков на год вперед. Такой подход позволит покупать подарки к Новому году в течение нескольких месяцев, равномерно распределяя нагрузку на бюджет. Многие хотят презентовать своим близким на этот праздник хорошие и дорогие вещи. Если мы понимаем, что именно нужно купить и сколько это стоит, то за несколько месяцев можно безболезненно накопить нужную сумму и не влезать в долги, — отметила Колбасина.

Россияне нередко берут кредиты на подарки, однако этого категорически нельзя делать, подчеркнула эксперт.

«Черная пятница» и кешбэк

Также Колбасина посоветовала покупать новогодние подарки во время «черной пятницы» и с использованием кешбэка. По ее словам, это позволит сэкономить кругленькую сумму и заранее позаботиться о презентах.

— Это очень выгодный способ сэкономить. В дни распродаж можно приобрести большое количество товаров с огромными скидками и повышенным кешбэком. А сайты-агрегаторы помогут вам сравнить цены и выбрать наиболее выгодное предложение. Кроме того, если закупить новогодние подарки во время «черной пятницы», то в декабре не нужно будет суетиться и экстренно покупать то, что осталось в наличии, — пояснила эксперт.

Подарки в складчину

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что покупка подарков совместно с родственниками и друзьями позволит приобрести необходимые товары без ущерба для бюджета.

— В случае, когда вы заранее знаете, в какой компании будете отмечать Новый год, можно купить подарки в складчину. Советую заранее узнать пожелания близкого человека и вложить в подарок деньги от нескольких людей. Это позволяет купить крупные подарки без большой нагрузки на бюджет, — рассказала Колбасина.

Отказ от мелочей

По мнению эксперта, не стоит тратить деньги на бесполезные маленькие подарки, которые не принесут человеку радости.

— Я советую отказаться от бесполезных мелких подарков. Например, не нужно тратить лишние деньги на открытки и новогодние игрушки. Лучше купить билеты на какие-нибудь новогодние спектакли, но важно сделать это заранее, — объяснила Колбасина.

Ненастоящие скидки

Эксперт по финансовой грамотности предупредила, что магазины часто обманывают покупателей перед Новым годом ненастоящими скидками. Важно внимательно изучить и сравнить цены в нескольких местах, чтобы не потратить лишние средства.

— Не всегда новогодние скидки в магазинах являются реальными. Я проверяла акции в разных торговых точках и выяснила, что цена товара в интернете может быть такой же, как в магазине якобы с 50-процентной скидкой. Прежде чем доверять магазинам, нужно проверить стоимость товара в других местах. В последнюю декаду декабря, когда мы покупаем подарки в спешке, переплата может достигать до 250 процентов, — подчеркнула Колбасина.

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