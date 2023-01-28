Спички цены разожгли: Росстат проанализировал рост стоимости товаров

Москвичка Наталия Павлова в крупном сетевом магазине выбирает гигиенические товары / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Росстат опубликовал список товаров, которые сильнее прочих прибавили в цене в прошлом году. В топе оказались медицинские средства и бытовая химия.

Рекордсменом стал йод, цена которого выросла на 55 процентов. В 2021 году он стоил в среднем 21–22 рубля. А уже в декабре его цена составила 42,2 рубля.

— Причина роста цен проста — почти весь йод импортируется из-за рубежа: Японии, Азербайджана, США, Чили. Однако санкции привели к тому, что сейчас мы вынуждены наращивать производство собственного йода, чтобы заменить иностранных поставщиков из недружественных стран, — рассказал экономист Юрий Девятко.

На втором месте по росту цены расположились средства личной гигиены: шампуни, прокладки, бритвенные станки, дезодоранты и зубные пасты. Они подорожали в среднем на 44–45 процентов по сравнению с досанкционным годом.

— Весной прошлого года рост цен на эти товары был критическим. Ведь тогда иностранные компании стали уходить из России. Однако сейчас все понемногу налаживается — появилось много достойных отечественных альтернатив. И, что немаловажно, мы начали сами производить важные химические ингредиенты для производства таких товаров, — добавил эксперт.

Подорожали не только товары, но и услуги. Отправиться в дружественные страны — например, в Турцию — сейчас на 119 процентов дороже, чем в 2021 году. Поездка на двоих обойдется уже в 150 тысяч.

Впрочем, есть и позитивные изменения. В частности, в стране подешевели строительные товары — приблизительно на 30 процентов снизилась цена древесных изделий, сантехники, лакокрасочных материалов. Из продуктов ценой могут порадовать макаронные изделия (дешевле на 0,5 процента), колбасы (на 0,2 процента) и мороженая рыба (на 0,4 процента).

— Закупаться этими товарами заранее я смысла не вижу. В ближайшее время они будут стоить еще меньше. А вот технику я бы приобрел именно сейчас — после новогоднего ажиотажа цена смартфонов упала на 25 процентов, — отметил Девятко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил Кашин, аналитик:

— Для средств личной гигиены зарубежных брендов, аналоги которых можно найти у российских производителей, введен налог в размере 30 процентов. Это много для импортеров и скажется на потребителе. Я советую сейчас приобрести все средства, чтобы переждать повышенный спрос.

ЦИФРА

598 рублей — средний чек россиянина в магазине в январские праздники.