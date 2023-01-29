Будешь должен: способна ли финансовая грамотность воспитать чувство ответственности

Вывески с предложением взять кредит соблазняют и провоцируют влезть в долги, даже если в этом нет острой необходимости / Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

С начала года Центробанк ужесточил правила выдачи потребительских кредитов: именно по ним особенно стремительно растет просроченная задолженность населения страны. А опросы показывают, что россияне часто осознанно идут на риск попасть в долговую яму, предпочитая решать житейские проблемы за счет банков, а не в ущерб друзьям и родным, с которыми их связывают морально-нравственные обязательства.

Пословиц и афоризмов про долги наши тяжкие известно небывалое количество. Цитируем, вздыхаем, порой неловко шутим, разводя руками. Но понимаем неизбежное: отдавать долги надо, как бы это ни было трудно, обидно и неприятно. При этом звонки из банков, а то и от коллекторов, не стесняющихся в выражениях, раздражают до невозможности. Разные эксперты тем временем пытаются объяснить причину стремительно растущей задолженности граждан страны по кредитам и займам. Самая популярная версия: недостаточная финансовая грамотность населения. Мол, сами не ведаем, что творим, подписываясь под драконовскими процентами возвратов, не рассчитываем силы и не учитываем возможные риски. И, кажется, такое объяснение удобно всем. Иначе придется рассуждать о совести, порядочности, а также о том, что кредит — это прежде всего доверие.

— Морально-нравственные категории и в денежных вопросах многое определяют, — считает психолог Илья Суровцев. — Финансовые долги — вершина айсберга огромной проблемы нашего общества и серьезной социальной болезни: мы действительно стали забывать о чувстве долга. Когда слово «должен» вызывает сопротивление, а понятие «надо» не находит необходимой мотивации, обязательность и ответственность, каких бы сфер жизни они ни касались, нивелируются и обесцениваются.

Долги на годы

«Берешь чужие на время, отдаешь свои и навсегда», — аксиома любого займа. В случае с кредитом, «свои» возвращать придется с лихвой. Попасть в долговую яму проще простого. А вот как из нее выбраться — другой вопрос. По данным Центробанка РФ, бремя кредита несет на себе сегодня каждый второй гражданин страны, каждый третий — выплачивает сразу два займа, а порядка 20 процентов расплачиваются более чем по трем. При этом еще год назад глава ведомства Эльвира Набиуллина отмечала, что больше трети россиян, имеющих кредиты, вынуждены тратить более 80 процентов своих доходов на обслуживание долгов. У 40 процентов опрошенных по результатам исследования одного из российских банков заем превышает 100 тысяч, у 38 процентов — долг составляет до 500 тысяч рублей.

В новом году уровень просроченной задолженности по кредитам может вырасти еще на 15–20 процентов, считает член Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности и президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. По мнению эксперта, люди перестали закрывать долги по вполне объяснимым причинам: финансовые проблемы спровоцировали накопление долга у подавляющего числа неплательщиков. А в опубликованном в конце минувшего года докладе ЦБ отмечается, что «на фоне сокращения реальных доходов населения ухудшается качество необеспеченных потребительских кредитов: рост числа реструктуризаций сопровождается увеличением доли проблемной задолженности». Как отмечают банковские аналитики, хуже всего выплачиваются потребительские кредиты. За прошлый год число просроченных выплат по ним увеличилось с 7,5 до 9 процентов. Общее число должников перед банками выросло на 2,4 миллиона и составила порядка 8 миллионов человек. А доля просроченных микрозаймов россиян, по данным Национального бюро кредитных историй, достигла максимума за последние 15 лет.

— Банки идут навстречу клиентам, учитывая непростую финансовую ситуацию на фоне антироссийских санкций, — комментирует экономист Андрей Демин. — Однако реструктуризация задолженности проблему ведь не решает, а только растягивает ее на более длительный срок. Известная схема, когда человек берет очередной кредит, чтобы погасить старый, не работает, особенно в кризисных условиях. Долговая нагрузка растет, а доходы нет. В ситуации, когда приходится сводить концы с концами, а средств едва хватает на жизнь, в банк, ясное дело, деньги отдавать не спешишь. И тут можно бесконечно рассуждать о необходимости грамотного управления своими денежными средствами, о том, что люди у нас делать это не умеют… Но чтобы этому научиться, нужно иметь хоть какой-то капитал. А когда большая часть страны живет от зарплаты до зарплаты, не имея возможности накопить на финансовую подушку безопасности, все эти разговоры, простите за каламбур, «в пользу бедных» — пусты, бессмысленны и бесполезны. Конечно, важно внимательно читать договор, который подписываешь. Но и здесь финансовая грамотность ни при чем: это об ответственности за обязательства, которые ты на себя принимаешь.

Чтобы исключить возможные риски невозвратов займов, ЦБ РФ с 1 января 2023 года ввел ограничения на выдачу потребительских кредитов. Требования к заемщикам ужесточены, а процентные ставки повышены.

— Да, получить кредит теперь будет сложнее, — объясняет консультант одного из столичных банков Татьяна Савкина. — В первую очередь тем, у кого уже есть задолженность, а также гражданам, для которых погашение долга будет обременительно из-за низких доходов. Если банк посчитает, что кредитная нагрузка для заемщика слишком велика, в займе откажут.

Как уточняют специалисты Центробанка, «доля потребительских кредитов с показателем предельной долговой нагрузки свыше 80 процентов не должна превышать четверть от всех необеспеченных кредитов».

— То есть по сути банки теперь обязаны учитывать риски за беспечных заемщиков, — комментирует социолог Алексей Егоров. — Но крупные финансовые организации делали это и раньше. И от безысходности некоторые залезали в кабалу микрозаймов под совсем уж безумные проценты: слабо верится, что для того, чтобы слетать на Канары или купить новое авто. Надеюсь, что повышенный контроль за выдачей кредитов убережет от этой беды многих. Но на кого, если возникнет острая необходимость, оплатить, например, лечение, ляжет бремя займа, если в кредите откажет банк, остается только догадываться.

Как-нибудь отдам

«В долг давать — дружбу терять». В справедливости этой народной мудрости, судя по соцопросам, уверены многие: о том, что принципиально не берут деньги в долг у друзей и родных, заявил 61 процент респондентов Службы социологических исследований. «В случае серьезных материальных затруднений лучше обращусь в банк», — отвечают они. В то же время исследование сервиса SuperJob показало, что те же 60 процентов россиян считают кредиты абсолютным злом, ведущим в долговую яму.

— Кредитные истории, самые разные, сегодня у многих на слуху, — комментирует социолог Алексей Егоров. — Банковская система бьет тревогу о невозвратах, огромных долгах. Модно рассуждать о психологии потребленца, якобы кредитов мы набрали, чтобы без труда удовлетворять все свои желания «здесь и сейчас». Может, отчасти, это и так: бум потребительского спроса спровоцировал многих на «жизнь взаймы». Приодеться, купить бытовую технику, отправиться на море… Обойтись без этого теоретически было можно. Но — хотелось все и сразу. Однако такой плачевной ситуации с невозвратом кредитов ведь лет 10–15 назад не было. А тогда уж точно про необходимость повышения финансовой грамотности мало кто вспоминал. Банки только и делали, что зазывали: приходите, берите деньги! И в подавляющем большинстве люди их возвращали. Значит, нынешнюю ситуацию спровоцировало что-то еще, помимо желания жить не по средствам. За многими тянется долговой «шлейф» с тех времен, когда была уверенность в возможности легко выплатить заем. Проблемы многих нынешних злостных неплательщиков именно в этом: они попали в эдакую финансовую пирамиду, когда долг не уменьшается, а лишь безнадежно увеличивается. И в этом случае, как и в ситуации каких-либо форс-мажоров, кредит в банке продолжает оставаться самым привлекательным вариантом.

Подтверждает это и статистика: за последние полгода пользоваться кредитами, согласно результатам исследования SuperJob, доводилось каждому третьему россиянину. Среди основных причин займа — оплаты уже имеющихся долговых обязательств, а уже потом такие цели, как ремонт квартиры, покупка авто или бытовой техники.

— У родни, друзей и уж тем более коллег на это в долг не возьмешь, — комментирует психолог Людмила Федотова. — И дело не в том, что у нас не принято признаваться в денежных затруднениях. Напротив, вариант перехватить «до зарплаты» со словами «как-нибудь отдам» практикуют многие. И, к слову, далеко не все отдают. Здесь на уровне личных связей договориться проще, чем с тем же банком. Но крупные суммы — другое дело. Невозврат большой суммы, взятой у кого-то из близких, грозит не повышением процентов, а испорченными отношениями. Для многих сегодня это страшнее, чем невыполнение обязательств перед банком. Хотя тех, кто не отдает денежные долги друзьям и родственникам, а не банкам, думаю, тоже немало.

«Не дают», — частый ответ респондентов Службы социологических исследований на вопрос «Берете ли вы в долг в частном порядке». А по данным онлайн-опроса Центра аналитики финансов, две трети граждан страны все-таки иногда одалживают денежные средства, правда не более 5 тысяч рублей и только самым близким. «Сумма, которую среднестатистический россиянин может дать взаймы родственнику, составляет 16 тысяч рублей, другу — 11,8 тысячи рублей, коллеге — 5,8 тысячи рублей», — утверждают авторы исследования. На покупку машины и уж тем более ипотеку таких ссуд, понятно, не хватит. 37 процентов опрошенных не готовы одалживать, так как у них нет свободных денег, а почти 44 процента предпочитают не вступать в подобные материальные отношения ни с кем и никогда. При этом около 35 процентов опрошенных признали, что они хотя бы раз в жизни не возвращали родным и знакомым взятые у них взаймы деньги. А вот о том, что им кто-то не отдал денежный долг, помнят порядка 70 процентов участников опроса.

Ценность обязательств

«Кому я должен — всем прощаю». Этот милый, на первый взгляд, шутливый ответ на просьбу вернуть долг, ушедший в народ из песенки 1920-х годов «Шарабан», в последнее время оброс огромным количеством интерпретаций. Современные толкователи нравственных установок, новомодные коучи и тренеры личностного роста, про материальные долги, конечно, не вспоминают. Зато в глобальном смысле о чувстве долга на различных сайтах, в онлайн-лекциях чего только не начитаешься и не наслушаешься. Краткое содержание многочисленных материалов с яркими заголовками типа «Чувство долга как преграда к счастью» и «Как обязательства губят лучшее в человеке» сводится к тому, что долг (любой) — не что иное, как манипулятивное средство, подчиняющее человека социуму. Поэтому, чтобы чувствовать себя свободным, надо забыть обо всех долгах и делать только то, что тебе хочется и можется. Все остальное совершенно не важно, поскольку, как заявляет в своем обучающем ролике некая нейрокоуч Оксана Твидко, «чувство долга является принесением себя в качестве добровольной жертвы ради других». И, кажется, мир сошел с ума…

— В последнее время, особенно на фоне последних событий, в интернете стала очень активно распространяться всевозможная псевдопсихологическая зараза, ломающая традиционные представления о самых разных важнейших человеческих ценностях, — говорит социальный психолог Илья Суровцев. — Вот и чувство долга начало вдруг подвергаться критике. Забыв о большом, тем более легко пренебречь малым. Нам активно внушают, что каждый из нас никому ничего не должен, подталкивая общество к разобщению. Конечно, не о долгах по кредитам идет речь. Однако, поведясь на подобные трактовки, искажающие морально-нравственные нормы, мы оказываемся в плену двойных стандартов, когда у совести появляется лазейка: здесь нельзя поступить дурно, неправильно, нечестно, а тут — можно…

Проведя исследование о том, как россияне относятся к возврату долгов, специалисты Аналитического центра НАФИ пришли к парадоксальному выводу: для многих россиян кредит в банке и заем у друзей или близких — принципиально разные вещи. Более половины россиян (53 процента) все-таки следуют правовым и этическим нормам, считая, что любые долги надо отдавать, независимо от того, у кого взяты деньги. При этом треть респондентов допускают невыполнение долговых обязательств перед банком, осуждая при этом невозврат займа знакомому или родственнику. И подавляющее большинство участников опроса заявили, что не осуждают тех, кто не смог вернуть кредит в банк, назвав банкротство просто «неприятным обстоятельством», после которого жизнь человека «не изменится радикально».

— Социальные связи, конечно, на эмоциональном уровне важнее, чем официальные договоренности с финансовой структурой, — продолжает психолог. — В нашей жизни все взаимосвязано с людьми, которые нас окружают. И ответственность мы несем перед ними даже в том случае, если не выполняем обязательства перед бездушной банковской сферой. Стоит помнить, что любая долговая яма, в которую вы себя втянули, так или иначе отражается на тех, кому вы небезразличны и кого, по идее, вы должны защищать и беречь. Да, должны. Нет в этом понятии никакого ультимативного, насильственного подтекста. Знаете, недавно в одном интернет-блоге вычитал любопытную фразу: «Долг любви к Родине судебные приставы не взыскивают». Потому что чувство долга — это совесть. Она либо есть, либо нет. Бесполезно учить считать деньги того, у кого она отсутствует. Но при этом давайте не будем забывать и о тех, кто влезает в кредиты, стараясь помочь своим близким, даже понимая, что выплатить их будет невероятно сложно. Кто тогда придет на помощь? Люди — друзья, родные и близкие. В ситуации, когда денежные средства крайне и остро необходимы, бросать в беде у нас не принято. Это ведь тоже про чувство долга и ценность человеческих обязательств.

…Казалось бы, речь всего лишь о долгах по кредитам и займам. Но о порядочности и взаимовыручке все равно вспомнить пришлось. Как и о чувстве ответственности за доверие, кто бы тебе его ни оказывал.

ЦИФРА

27 триллионов рублей составляет сегодня размер задолженности россиян перед кредитными организациями.

КСТАТИ

В 1960-х годах прошлого века ученые из Стенфордского университета провели любопытный эксперимент: мальчишек и девчонок в возрасте четырех-пяти лет по одному приглашали в комнату, где на столе стояла тарелка с печеньем или зефиром. Исследователи предлагали ребятам съесть угощение сразу или подождать и получить больше, после чего покидали комнату на пятнадцать минут. В общей сложности только треть детей смогли удержаться от соблазна и дождались возвращения взрослых.

Спустя десятилетие ученые проверили успехи ребят, которые участвовали в «зефирном эксперименте», и выяснили, что дети, которые смогли дождаться большей награды, оказались успешнее и показали более высокие результаты в учебе чем те, кто не удержался от соблазна.

ЦИТАТА

Сергей Довлатов (1941-1990), советский писатель:

— Тебя угнетают долги? У кого их не было?! Не огорчайся. Ведь это единственное, что по-настоящему связывает тебя с людьми.