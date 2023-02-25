Индекс блинов: какие продукты на Масленицу подорожали больше всего

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В период Масленицы так называемый индекс блинов вырос на восемь процентов. Такие данные 21 февраля привели аналитики. «Вечерняя Москва» узнала, какие ингредиенты подорожали больше всего и на что стоит обращать внимание при покупке.

По словам торгового представителя одного из крупных продуктовых ретелейров Анны Смольяновой, помимо повышения цен на такие продукты, как соль, сахар, мука и молоко, сильно поднялись в стоимости и начинки для блинов.

— Больше всего это коснулось, конечно же, икры. Ее цена стала выше на 50–70 рублей за 150 граммов. На втором месте — варенье. Его цена выросла на 30–40 рублей, — отметила эксперт.

Чтобы сэкономить, лучше всего закупать ингредиенты для начинки в интернете, так как там если и поднимают цену, то гораздо в меньшем объеме, чем в розничных магазинах.

А вот как выявить некачественную мучную смесь для приготовления блинов, рассказали в Роскачестве. Так, в составе качественного продукта обязательно должны присутствовать яичный порошок, сахар, соль и сухое молоко.

— Конечно, визуально не так просто отличить плохой продукт. Но если при приготовлении ваши блины быстро разваливаются и имеют посторонний вкус и запах, то смесь для их приготовления некачественная.

Это объясняется слишком высоким содержанием соли и наличием пестицидов.

Масло

Пока что масло — это один из самых дешевых ингредиентов для выпечки блинов. Сейчас литр подсолнечного масла стоит около 100 рублей, а 180 граммов сливочного — 150 рублей. До праздника цены были даже выше — на 2–3 рубля. На 0,5 кг блинов — 30 г (2 ст. л.)

Варенье

Самыми популярными в праздник считаются клубничное и вишневое варенье. Сейчас цена за банку (300 г) составляет в среднем 150–200 рублей. Неделей ранее — 140–180 рублей. Понадобится —150 г.

Молоко

Стоимость бутылки молока (1 л) — 79 рублей. До Масленой недели его цена была 65– 70 рублей. Это один из самых подорожавших продуктов. На 0,5 кг блинов — 500 мл.

Красная икра

Это один из самых популярных видов начинки для блинов, а также один из самых дорогих. Сейчас цена банки красной икры (100 г) составляет 550 рублей, неделей ранее — 480–500. Понадобится — 200 г.

Мука

Пакет муки для выпечки блинов (1 кг) стоит в среднем 55–75 рублей, неделей ранее разброс цен был иным — 50–65 рублей. На 0,5 кг блинов — 250 г.

Сахар

Сахар — один из самых ходовых товаров, поэтому в преддверии праздников он дорожает одним из первых. Сейчас пакет сахара (1 кг) стоит 60 рублей, а неделей ранее — 42–45 рублей. На 0,5 кг блинов — 30 г (2 ст. л.)

Творог

Цена на творог в период праздника практически не изменилась и сейчас составляет 100 рублей за 180 граммов, а неделей ранее — 98 рублей за аналогичный объем. На 0,5 кг блинов — 120 г.

Соль

Наравне с сахаром в Масленицу подорожала и соль. Стоимость 1 кг — 32 рубля, до праздника его цена была 22–25 рублей. На 0,5 кг блинов — 2–3 г (1/2 ч. л.)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Сильнее всего подскочила цена на соль (+16,5%), сахар (+10,9%) и муку с молоком (+10,9%). Главная причина подорожания — в повышенном спросе. Соль и сахар — это товары первой необходимости, поэтому в период праздников цены на них всегда поднимаются больше всего. Зато благодаря перестройке логистики подешевело подсолнечное масло (–1,6%).