Как с 1 марта изменится оплата счетов за коммунальные услуги

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С 1 марта для собственников жилья может измениться плата за общедомовые нужды. В случае, если не установлен счетчик, платить придется по новым правилам.

Определения нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов изменили, чтобы приблизить расчетные значения потре б ления ресурсов к уровню их фактического использования. Поправки затрагивают водоснабжение, водоотведение и электричество. Кроме того, появится новый норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды.

Если сейчас нормативы рассчитывают из мощности подключаемого оборудования и удельных расходов ресурсов, то с 1 марта за основу можно будет брать показания счетчиков в домах аналогичной конструкции в похожих климатических зонах.

Изменить нормативы может суд, если будут доказаны нарушения при их установке. Самые активные жители смогут установить нормативы только для своего дома, при этом они должны быть близки к фактическому потреблению.

Обычно в начале года собственникам выставляли корректировки, которые были в большинстве случаев связаны с платой за тепло. Теперь люди будут платить равномерно в течение года. Суммы могут слегка вырасти, но среднегодовой платеж резко не увеличится. Платить за общедомовые нужды (ОДН) можно по нормативам или по фактическому потреблению. Второй способ предполагает разделение платы между всеми жильцами в соответствии с занимаемой жилплощадью.

— Нормативы в некоторых регионах занижали, а разницу за ОДН доплачивала управляющая компания. Теперь же за лампочку, которая горит на этаже, потребляемое лифтом электричество или воду, которой моют подъезд, придется платить каждому, — пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева.

В случае, если фактическое потребление окажется выше нормативного, цифры в платежке изменятся.

Таким образом, часть забот управляющих компаний перекладывают на жильцов: свет горит на этажах круглые сутки — это ответственность собственников.

Помимо вышеперечисленных изменений с 1 марта вступает в силу норма, позволяющая экономить на коммунальных платежах. Так, люди могут платить меньше за вывоз мусора, если они отсутствовали дома более пяти дней. Перерасчет можно оформить в управляющей компании, приложив документы, подтверждающие их отсутствие. Однако есть одна загвоздка: если у человека несколько квартир, а живет он только в одной, пока не придумали механизма, чтобы доказать длительное отсутствие в одной конкретной квартире.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Госдума приняла в первом чтении законопроект с поправками в Жилищный кодекс. Региональным операторам капремонта хотят дать возможность самим заранее заботиться о покупке стройматериалов и оборудования для проведения работ и использовать для этого платежи жильцов. Сейчас закупать материалы и оборудование могут только подрядчики после конкурса, а региональные операторы не могут проверить ни стоимость товаров, ни сроки поставок.