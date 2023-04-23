Почему дорожают авиабилеты и как сэкономить на поездке

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Минтрансе заявили, что авиаперелеты этим летом могут подорожать на треть. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, с чем это связано и как можно сэкономить.

По словам замминистра Министерства транспорта Игоря Чалика, причина подорожания — сокращение объемом господдержки авиационной отрасли.

— Возможно, будет уменьшение количества рейсов и, соответственно, рост цен, — заявил Чалик.

Напомним, в прошлом году власти выделили авиакомпаниям 172 миллиарда рублей. Часть средств пошла на выкуп самолетов у зарубежных лизингодателей. Однако большая часть суммы — около 100 миллиардов рублей — пошла на субсидирование внутренних перевозок. Разумеется, это существенно повлияло на цены. Для сравнения, в этом году на субсидии выделили всего 25 миллиардов рублей. Отсюда и ожидание роста цен этим летом. По данным Росстата, в марте этого года стоимость полета в эконом-классе по России составила 5992 рубля — в расчете на тысячу километров пути. Это на 16 процентов дороже, чем год назад.

— Дело не только в снижении субсидий, но и в балансе спроса и предложения, — считает финансовый аналитик Артем Извольский. — Если на каких-то направлениях — например, в Сочи — спрос будет высоким, то и цены на билеты серьезно вырастут. А если спрос где-то упадет — скажем, на рейсах Москва — Петрозаводск, то с чего бы там цены повышать? Они как минимум останутся прежними.

Директор туристического агентства Марина Ясина считает, что летом, совершенно очевидно, вырастут цены полетов на юг.

— Поскольку в Симферополь, Геленджик, Краснодар, Анапу летать нельзя, а отдохнуть на юге хочется, вырастут цены на другие направления, — пояснила эксперт. — Больше всего, конечно, в Сочи. Уже сейчас мы активно продаем туры с перелетом в Нальчик, Владикавказ, Минеральные Воды, Ставрополь, Астрахань. Очевидно, что цены на этих направлениях — причем и на путевки, и на авиабилеты — будут расти.

Также, по мнению эксперта, можно ждать существенного роста цен на перелеты в Турцию, Египет и Тунис.

— Туда летом полетят сотни тысяч семей, — пояснила Марина Ясина. — Конечно, рост цен на билеты будет отчасти скомпенсирован открытием чартерных программ — когда авиабилеты продаются как часть пакетных туров. Но дорожает топливо, растут портовые сборы, что, конечно, влияет на себестоимость перелета.

— Если вы отдыхаете в России и лететь вам дорого, можно ехать поездом: там цены на билеты регулируются государством, и плацкартные перевозки отчасти субсидируются, — пояснила Марина Ясина. — Еще больше вы сэкономите, если в тот же Сочи отправитесь на автомобиле: это обойдется дешевле, чем поездом, — пояснила эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Пантелеев, начальник аналитического отдела компании «Авиапорт»:

— То, что цены повысятся на 15–30 процентов — это умозрительные заключения. Слишком много факторов, определяющих цену билета. Авиакомпании сделают все возможное, чтобы пассажиров у них было больше и они могли получать выручку. Просто так «задирать» цены они не станут — им самим невыгодно.

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