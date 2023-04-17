Названы наиболее популярные среди россиян направления для отдыха на майские праздники

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Наиболее популярными среди туристов на майские праздники станут такие зарубежные направления, как Мальдивы, Сейшелы, Египет и ОАЭ. Об этом рассказал член московской «Деловой России», турэксперт Михаил Месонжник.

По его словам, для путешествий по России в этот период спросом пользуются Сочи, Алтай, Калининград, Санкт-Петербург и Ленобласть, Московская область, Карелия и другие.

Эксперт отметил, что планировать отдых на праздничные дни или в период летних отпусков нужно заранее, чтобы иметь возможность выбора. Не стоит выбирать самые бюджетные варианты, так как в таких объектах размещения часто предлагают некачественный сервис. Также не стоит рассчитывать на «горячие» путевки, передает РИАМО.

Абхазия становится одним из самых излюбленных мест отдыха россиян. В этом году Абхазия готовится к рекордному летнему сезону. Российские туристы уже забронировали в Гаграх 90 процентов номеров, передает ФАН.

Из-за роста цен на отдых в Турции поток российских туристов в страну может снизиться более чем на миллион человек в этом году. Менее дорогой альтернативой курорту могут стать Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Мальдивы. Такой вывод сделал гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.