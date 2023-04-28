В России создается программа долгосрочных сбережений. Как она будет работать

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий создание программы долгосрочных сбережений россиян. Документ уже размещен в базе данных нижней палаты парламента. «Вечерняя Москва» разбиралась, как будет работать такая программа и кто сможет ей воспользоваться.

Государство добавит 36 тысяч в год

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, сбережения россиян в новой программе будут созданы из взносов, накопительной части пенсии, маткапитала и дохода, который в результате инвестирования получит оператор программы. В частности, накопления россиян будут вкладывать в ОФЗ (облигации федерального займа), облигации российских компаний и другие ценные бумаги. Контроль процесса возьмет на себя Центробанк.

Новая программа должна стать простым и понятным финансовым продуктом. Участвовать в ней россияне смогут и с помощью собственных пенсионных накоплений, и с помощью личных средств.

Чтобы поучаствовать в создании долгосрочных сбережений, гражданину понадобится подписать договор с одним из НПФ (негосударственных пенсионных фондов). Физлица и юрлица получат право заключить договоры не только на себя, но и в пользу других людей. Для НПФ пропишут ряд условий договора, связанных, в том числе, с порядком выплаты средств и особыми жизненными ситуациями. Кроме того, будут обозначены особенности выплат в случае гибели человека или передачи денег между негосударственными пенсионными фондами.

При достижении предпенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) сбережения можно будет использовать как дополнительный доход. То же самое — если человек участвовал в программе на протяжении 15 лет. При этом забрать свои средства назад можно всегда, но в большинстве случаев человека ждут финансовые потери. Сохранить все деньги можно в случае если наступит жизненная ситуация, требующая больших расходов: например, оплата обучения детям, инвалидность, потеря работы или сложное лечение.

Для стимулирования новой программы государство будет вводить дополнительную финансовую поддержку. Россиянам, участвующим в программе, выделят дополнительное финансирование. На размер государственного участия будет влиять среднемесячный доход человека и объем уплаченных взносов, но в любом случае сумма не превысит 36 тысяч ежегодно.

Мера поддержки коснется граждан, которые заключат договор долгосрочных сбережений в течение 2024–2026 годов. Кроме того, обязательным условием будет уплата взносов по договору в размере минимум две тысячи рублей в год.

Деньги застрахуют

Управлять средствами будет государственная корпорация «ВЭБ.РФ». Средства россиян защитят от возможной неплатежеспособности или потери лицензии у НПФ. Агентство по страхованию вкладов в случае форс-мажора вернет до 2,8 миллиона личных средств — как и в случае с банковскими вкладами (однако там сумма возмещения меньше в два раза).

При этом те граждане, которые захотят перевести пенсионные накопления в статус взносов по договорам долгосрочных сбережений, получат дополнительные гарантии от Агентства страхования вкладов на сумму вложенных средств. Аналогичный сценарий — для граждан, которые воспользовались стимулирующей поддержкой государства. Все сбережения россиян будут передаваться по наследству, кроме тех средств, которые уже были выплачены.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу с начала следующего года.