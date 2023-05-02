Три совета финансиста: как правильно давать деньги в долг близким и знакомым

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При одалживании денег всегда есть риск, что обратно вам их не вернут. Даже если речь идет о родственниках. Чтобы не потерять деньги и сохранить хорошие отношения, нужно следовать определенным правилам. О них «Вечерней Москве» рассказала финансист и инвестор Гульнара Салихова.

Давайте только ту сумму, которую вы готовы простить

Например, когда у вас просят в долг 100 тысяч рублей, а вы понимаете, что если вам не отдадут, то вы будете чувствовать себя некомфортно, а «бегать» за человеком вы не хотите, в этом случае лучше в долг не давать.

В то же время если у вас попросили одну тысячу рублей и вы понимаете, что если вам их не вернут, то вы сильно не пострадаете и будете готовы с этой суммой попрощаться навсегда, можете ее одолжить.

Таким образом, важно определить для себя: с какой суммой вы готовы расстаться навсегда. Ее и можно одалживать. Давая в долг, говорите про себя: «Дарю тебе эту сумму!».

Не давайте в долг родителям

Когда просят в долг близкие люди, например родители, в обществе это считается нормой. Но на самом деле это не так. Правильная иерархия финансов выглядит так: все денежные потоки должны идти сверху вниз, то есть родители — детям, дети — своим детям и так далее.

Дети родителям давать деньги не должны, но это не значит, что нельзя помогать. Нужно дарить то, что родители хотят, о чем мечтают. Другими словами, не давать деньги в долг, а просто дарить нужные вещи без повода. Такая процедура помощи приветствуется — это повышает уровень энергии. А деньги — это всегда энергия.

А если вы даете деньги родителям в долг или на жизнь, то таким образом сливаете свою энергию. В итоге деньги начинают хуже приходить.

Что делать, если долг не возвращают

Напишите человеку, который вам должен, и уточните сроки, когда он вернет вам деньги. Ваша задача — договориться с человеком о конкретной дате, поставить дедлайн. Если в этот день человек вам не возвращает деньги, вы ему пишете: «Сегодня дедлайн по возврату, сможешь вернуть всю сумму?».

Допустим, человек отвечает, что пока не готов. Тогда сообщите, что вы дарите ему эти деньги: «Этот долг остается у тебя». Человек обязательно обрадуется, что ему не нужно ничего возвращать, но при этом у него образуется «дыра». Вы свою залатаете, простив ему долг, и у вас будет изобилие, а у него «дыра» станет только больше.