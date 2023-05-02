Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Три совета финансиста: как правильно давать деньги в долг близким и знакомым

Виктория Непомнищева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Финансы
Три совета финансиста: как правильно давать деньги в долг близким и знакомым
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

При одалживании денег всегда есть риск, что обратно вам их не вернут. Даже если речь идет о родственниках. Чтобы не потерять деньги и сохранить хорошие отношения, нужно следовать определенным правилам. О них «Вечерней Москве» рассказала финансист и инвестор Гульнара Салихова.

Давайте только ту сумму, которую вы готовы простить

Например, когда у вас просят в долг 100 тысяч рублей, а вы понимаете, что если вам не отдадут, то вы будете чувствовать себя некомфортно, а «бегать» за человеком вы не хотите, в этом случае лучше в долг не давать.

В то же время если у вас попросили одну тысячу рублей и вы понимаете, что если вам их не вернут, то вы сильно не пострадаете и будете готовы с этой суммой попрощаться навсегда, можете ее одолжить.

Таким образом, важно определить для себя: с какой суммой вы готовы расстаться навсегда. Ее и можно одалживать. Давая в долг, говорите про себя: «Дарю тебе эту сумму!».

Не давайте в долг родителям

Когда просят в долг близкие люди, например родители, в обществе это считается нормой. Но на самом деле это не так. Правильная иерархия финансов выглядит так: все денежные потоки должны идти сверху вниз, то есть родители — детям, дети — своим детям и так далее.

Дети родителям давать деньги не должны, но это не значит, что нельзя помогать. Нужно дарить то, что родители хотят, о чем мечтают. Другими словами, не давать деньги в долг, а просто дарить нужные вещи без повода. Такая процедура помощи приветствуется — это повышает уровень энергии. А деньги — это всегда энергия.

А если вы даете деньги родителям в долг или на жизнь, то таким образом сливаете свою энергию. В итоге деньги начинают хуже приходить.

Что делать, если долг не возвращают

Напишите человеку, который вам должен, и уточните сроки, когда он вернет вам деньги. Ваша задача — договориться с человеком о конкретной дате, поставить дедлайн. Если в этот день человек вам не возвращает деньги, вы ему пишете: «Сегодня дедлайн по возврату, сможешь вернуть всю сумму?».

Допустим, человек отвечает, что пока не готов. Тогда сообщите, что вы дарите ему эти деньги: «Этот долг остается у тебя». Человек обязательно обрадуется, что ему не нужно ничего возвращать, но при этом у него образуется «дыра». Вы свою залатаете, простив ему долг, и у вас будет изобилие, а у него «дыра» станет только больше.

Долги Деньги Финансовая грамотность
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Все мнения
О проекте