Как выбрать бюджетное направление для отдыха

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Этой весной при планировании отпуска москвичи стали чаще отдавать предпочтение бюджетным вариантам отдыха, сообщили во вторник, 9 мая, эксперты крупного туристического портала. И это неудивительно: популярные курорты — Турция, Египет — сейчас активно завышают цены. «Вечерняя Москва» выясняла, в какие страны можно съездить с минимальными затратами.

Путевка с выгодой

Сегодня большой популярностью у россиян пользуются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Так, недельный отдых на двоих в трехзвездочном отеле с завтраком обойдется примерно в 100 тысяч рублей. Для сравнения: в Турции такой же отпуск будет стоить примерно 110 тысяч рублей, а в Египте — 115 тысяч рублей.

— Кстати, туры в ОАЭ будут даже дешеветь, — говорит «Вечерке» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. — Летом там не сезон и действуют специальные скидки.

Для желающих сэкономить на отпуске есть и другие варианты. Например, по данным АТОР, недельный тур на двоих в пятизвездочный отель в Таиланде по цене от 119 тысяч рублей. Аналогичная по длительности поездка в Армению в пятизвездочный отель — от 186 тысяч на двоих, в Азербайджан — от 140 тысяч рублей.

За границу дикарем

Однако если вылететь в Таиланд, Армению, Азербайджан, Вьетнам и Южную Корею дикарем, то выйдет еще дешевле. Без учета перелета и питания провести неделю в этих странах будет стоить около 8000 рублей на двоих. Основная статья расходов — это проживание. Например, в Ереване находится почти 300 хостелов, переночевать в которых можно за 1200 рублей. Бюджетное питание обойдется туристу в столице Армении от 1000 рублей в день. Цена за проживание в столице Азербайджана — городе Баку — около 750 рублей в сутки. А на питание уйдет от 980 рублей в день. Поездки на общественном транспорте стоят 15 рублей. Главные достопримечательности — старый город, Бакинский приморский бульвар, Нагорный парк, посетить филармонию и мечеть Гейдара — можно объездить всего за несколько дней.

— А вот в столице Таиланда — Бангкоке — хостелов в пять раз больше, чем в Ереване и Баку, из-за чего он может принять внушительное количество туристов. Минимальная цена номера на сутки — 1500 рублей, — сообщила сотрудник московской туристической компании Екатерина Дорохова. — Примерно столько же денег уйдет и на питание в Бангкоке. Дороже обойдется проезд на общественном транспорте — одна поездка стоит 64 рубля.

Еще для бюджетных туристов привлекательны могут оказаться Вьетнам и Южная Корея. Например, для недельного отдыха в Ханое (Вьетнам) без учета перелета и питания будет достаточно около 7 тысяч рублей. А отдохнуть неделю в Южной Корее можно за 13 тысяч рублей.

ЦИФРА

100 тысяч рублей стоит недельный отдых на двоих в трехзвездочном отеле в Дубае.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Диана Фердман, руководитель туристической фирмы:

— Если вы желаете сэкономить на покупке тура, лучше выбирать путевки «все включено». По факту выйдет дешевле. Путешествуя дикарем, вы рискуете потратить гораздо больше денег. Лучшим предложением на лето остаются туры в ОАЭ: они стоят дешевле Турции и Египта, а сам отдых будет комфортнее.