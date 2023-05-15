Молока все меньше: производители снова уменьшили объем упаковки продуктов

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В сети появились фото от пользователей с изображением молока в бутылках объемом 803 миллилитра. «Вечерняя Москва» в рамках рубрики «Проверка слуха» посетила столичные магазины и узнала, с чем связано нововведение.

На полках столичных супермаркетов действительно можно найти такое молоко.

— Из-за санкций молочная отрасль сильно пострадала — подорожали оборудование и сырье, — говорит маркетолог Дарья Васильева. — Некоторые производители пошли на уловки. Они уменьшают объем, чтобы повышение стоимости не казалось таким критичным для покупателя.

По словам юриста Гаяза Хасанова, подобные действия абсолютно законны. Ведь покупателя не пытаются обмануть, скрывая истинный объем упаковки.

Теперь потребителю придется отдать за 803 миллилитра молока около 70 рублей. Ранее за эту цену можно было купить продукт объемом 900 миллилитров.

— Эту тенденцию задали производители круп много лет назад — в 2008 году, когда вместо килограмма начали указывать на упаковке 900 граммов, не меняя при этом цену на более низкую. Видимо, сейчас ситуация повторяется, — пояснил аналитик Даниил Кашин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Я предполагаю, что в скором времени начнет уменьшаться объем сыра и других молочных продуктов — например, кефира. Найти прежние объемы всегда можно — например, у локальных компаний, которые, напротив, сейчас наращивают производство за счет более высокой стоимости.

ЦИФРА

5 место занимает Россия в мире по производству сырого молока. Данные по итогам 2022 года — произведено 32 миллиона тонн.