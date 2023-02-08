«Что говорит закон»: почему производители указывают вес молока в один килограмм

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В магазинах в России все чаще стали появляться упаковки молока, на которых производители указывают вес в один килограмм. «Вечерняя Москва» узнала у председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева, будут ли в ближайшее время изменены стандарты указания веса и объема жидких продуктов на законодательном уровне.

По словам эксперта, закон обязует производителей указывать на жидких товарах объем жидкости в миллилитрах или литрах. На данный момент нет необходимости в разработке отдельного федерального закона для принятия стандартов указания веса или объема.

— Маркировка пищевой продукции регламентируются статьей 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011. На жидкой пищевой продукции должен быть указан объем, на товарах пастообразной, вязкой или вязкопластичной консистенции — объем или масса. А на твердой, сыпучей и смеси твердого и жидкого вещества — масса. Допустимо одновременное указание и веса, и объема, — объяснил собеседник «ВМ».

Специалист отметил, что нарушение действующего регламента влечет за собой административную ответственность.

Гутенев также подчеркнул, что в последнее время некоторые производители уменьшают размер упаковки продукта с сохранением дизайна или цены — это не нарушает действующее законодательство. Тем не менее Роскачество планирует провести проверку на необходимость таких действий для социально значимых категорий товаров.

— Тенденция к даунсайзингу наблюдается на широкий ассортимент товаров в российских магазинах. Отмечу, что при уменьшении размера упаковки с сохранением дизайна или цены, производитель указывает реальные данные о продукте, не нарушая требований федерального закона. Необходимость корректировок правового поля будет понятна после анализа изменений упаковок на социально значимые товары, который в ближайшее время проведет Роскачество, — сказал он.

Роскачество проанализирует случаи незаметного снижения привычного объема продуктов. По результатам исследования могут быть предложены некоторые корректирующие изменения в действующее законодательство, чтобы подобных прецедентов больше не было.

В настоящее время в России существует закон «Об упаковке и упаковочных отходах», но он носит рекомендательный, а не обязательный характер. Кроме того, существует действующий ГОСТ, который устанавливает требования к количеству фасованных товаров в разной упаковке.