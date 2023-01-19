«За полчаса размножаются в полчища»: какие опасные бактерии обитают в кисломолочных продуктах

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Роскачество нашло в российской сметане кишечную палочку. О том, как опасные микроорганизмы могли попасть в продукт, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила пищевой технолог Мария Саликова.

По ее словам, кисломолочные продукты часто становятся источником опасных микроорганизмов. Кишечная палочка и грибы появляются в молочной и кисломолочной продукции, если оборудование, которое использовалось при изготовлении продуктов, не было обработано. И достаточно одной-двух кишечных палок, чтобы спустя полчаса они размножились в полчища себе подобных.

— Как раз творог и сметана являются продуктами, входящими в группу риска, — сказала спикер. — Именно несоблюдение санитарных норм, неправильная очистка поверхностей оборудования могут стать причиной попадания в продукт опасных микроорганизмов.

Более того, кишечная палочка максимально изменчива, помимо того что размножается этот микроорганизм со скоростью света. Он еще и вырабатывает опасные ферменты, которые при попадании в организм нарушают стенки клеток желудочно-кишечного тракта.

Пагубно на организм человека влияет и продукт, при производстве которого превышены нормы по дрожжам и плесневелым грибам.

— А ведь они тоже встречаются в молочных товарах, — заметила пищевой технолог.

Дрожжевые грибы провоцируют дисбактериоз путем вытеснения полезной микрофлоры кишечника и желудка. Хуже всего, что патогенные микробы могут через кровь распространяться по всему организму. Дрожжи селятся в организме, выбирая укромные места, в результате чего нарушается выработка гормонов и витаминов, без которых нормальная и полноценная жизнь невозможна, предупредила эксперт.