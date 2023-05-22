Не парься: сколько стоит построить баню на даче

Фото: Pixabay

Согласно данным статистики, которые привели в крупном аналитическом центре, москвичи стали в несколько раз чаще заказывать строительство бань на дачных участках подрядным организациям. «Вечерняя Москва» узнала, сколько это стоит.

Любой каприз

Чтобы понять, во сколько обойдется баня и как долго ее возводить, нужно определиться с тем, по какому пути вы пойдете. Конечно, самым выгодным вариантом будет самостоятельное строительство, но все упирается в ваши навыки.

Большинство дачников сегодня все же обращаются к подрядным бригадам. Они могут построить небольшую баню под ключ (подразумевает полную готовность к эксплуатации после сдачи) или под усадку (сруб бани из профилированного бруса оставляют на 6–12 месяцев). Первая обойдется в среднем 400 тысяч рублей. Баню-бочку (мобильное строение) возведут за 100 тысяч плюс-минус. А вот капитальная, с несколькими помещениями, — от миллиона рублей.

Какой способ выбрать, зависит от бюджета и сроков, в которые необходимо завершить работы.

— Торопиться со строительством бани на дачном участке особого смысла нет, — говорит руководитель строительной бригады Алексей Синицын. — Например, пока идет процесс усадки, можно постепенно закупать стройматериалы, получается строительство в рассрочку.

Бывают разные

Эконом-вариант — баня с песчаным утеплением. Фактически у нее только парилка и холодный предбанник, который при растопке тоже хорошо прогревается. Поверх досок в парилке укладывается пленочная пароизоляция, а сверху нее насыпают речной песок — самый выгодный утеплитель. Баня-бочка — самый распространенный вид дачных бань. Сама постройка, стоящая на ленточном фундаменте, может быть выполнена из всевозможных пород дерева, например из кедра.

Построить баню можно не только из сруба, но и из более современных мобильных модулей, которые вам привезут на участок буквально в кузове грузовика и поставят на заранее подготовленный фундамент. Преимущества такой бани — скорость возведения.

Кроме того, многие при строительстве капитального дачного дома используют модульную баню как временное жилье. Потом, когда дом будет готов, баню можно с помощью автокрана разобрать и переместить.

Уже зарекомендовавшая себя технология, набравшая популярность благодаря своей дешевизне и простоте исполнения, — каркасные бани. По сравнению с брусом такую баню можно возвести в три раза быстрее — за 20–40 дней. Профессиональная бригада справится за пару недель. Каркасная баня зачастую даже не требует заглубления фундамента. В качестве материала обычно выбирают хвойную древесину.

Это того стоит

Как мы уже говорили ранее — стоить баня может сколько угодно. Для примера возьмем традиционную каркасную баню размером два на четыре метра, без террасы. Для нее понадобятся доски различного размера, тротуарная плитка, песок, щебень, брус, гвозди, антисептик для обработки обвязки фундамента, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, черепица, вагонка, металлические планки для гибкой черепицы, клей, деревянная дверь и два окна. В общей сложности материалов примерно на 70 тысяч.

Такая баня в Москве и области под ключ обойдется примерно в 210–250 тысяч рублей. К слову, раньше строительство такой скромной баньки обходилось всего в 110–130 тысяч рублей.

При выборе подрядчика, который займется строительством вашей бани, обратите внимание на результаты его предыдущих работ. Если у компании нет сайта или страницы в соцсетях, можно запросить портфолио при обсуждении проекта и стоимости строительства бани.

КУДА ПОСТАВИТЬ

Бани строят не ближе шести метров от любых хозяйственных построек из-за высокой пожароопасности.

Расстояние от бани до колодца или другого источника воды должно составлять не менее восьми метров. Сточные воды ни в коем случае не должны попадать в водоемы поблизости. Трубу нужно выводить в противоположном направлении.

От дачного домика до туалета расстояние должно быть не менее восьми метров. Лучше всего разместить баню на возвышенности, что облегчит организацию отвода вод. Вход лучше сделать с южной стороны, которая быстрее прогревается солнцем, окна — с южной и западной.

ЦИФРА

68 процентов составил рост спроса на строительство бань в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито-услугах:

— Бригады предлагают строительство под усадку или под ключ. В первом случае монтируют коробку на подготовленный фундамент, а позже, после полной усадки сруба, выполняется отделка. Если баня строится под ключ, бригада выполняет все: от исследований участка до установки печи и дымохода.

КСТАТИ

Существуют мобильные бани, выполненные по каркасной технологии. Их можно целиком погрузить в кузов автомобиля и перевезти. Некоторые организуют бизнес по доставке «пара на дом», создавая грузовик-баню.