Прощай, школа: во сколько родителям обойдется выпускной

Выпускницы Анастасия Ломова (слева) и Софья Кравцова в праздничных нарядах / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Расходы на организацию выпускного бала для школьников выросли почти в два раза за последние четыре года, сообщили эксперты крупного аналитического портала. «Вечерняя Москва» выяснила, как подготовиться к празднику и не переплатить.

Значительная часть трат, как обычно, приходится на праздничный наряд.

— Здесь главная ошибка родителей — покупка роскошного платья для девочки, — говорит стилист Анастасия Ефремова. — После праздника выпускной наряд обычно просто годами висит в шкафу. Чтобы сэкономить, можно взять платье напрокат: эта услуга стоит от 1000 рублей. А вот дешевую обувь брать не стоит — она должна быть удобной.

Также для выпускницы понадобятся аксессуары: сумка-клатч, украшения. А перед праздником — укладка волос в салоне красоты: стоит такая услуга от 2500 рублей. В общей сложности можно уложиться в сумму до 10 000 рублей. Мужской костюм с рубашкой, галстуком или бабочкой, туфлями обойдется примерно в 12 тысяч.

— Старайтесь выбрать костюмы из натуральных тканей. Они стоят дороже, зато безопаснее, — отмечает стилист.

Многие родители считают, что организовать праздник в школе дешевле, чем бронировать ресторан. Но это не всегда так.

— В праздничные дни услуги кейтеринга — заказ питания для мероприятий — стоят в четыре раза дороже, — говорит организатор мероприятий Игорь Тихонов. — А на банкетной площадке можно поторговаться и получить скидку.

Однако придется потратиться еще и на аренду зала, услуги ведущего, диджея, фотографа, оформление, транспорт до места проведения и обратно. На последнем экономить не рекомендуется, так как от его исправности зависят комфорт и безопасность детей. В среднем аренда транспорта на 30 человек обойдется в 8000 рублей.

А вот дорогие украшения для зала брать не стоит. Ограничьтесь одной фотозоной и несколькими гирляндами, растяжными надписями.

— Сейчас организация выпускного для одиннадцатиклассника в среднем обойдется в 16 500 рублей. Для девятиклассника — 12 000 рублей, — рассказывает финансовый аналитик Даниил Кашин. — Чтобы праздник получился дешевле, можно объединиться с родителями параллельных классов.

А весь выпускной на 30 человек стоит около 250 тысяч.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Кравцов, министр просвещения России:

— Подходит к завершению учебный год, и мы рекомендовали, что 22–23 мая в школах пройдут последние звонки, а уже 23– 24 июня состоятся выпускные вечера. Учитывая, что ковидные ограничения сняты, все праздничные мероприятия проведут в очном формате.

ЦИФРА

13 тысяч рублей москвичи собираются потратить на выпускной наряд своего ребенка.